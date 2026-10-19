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Τα περισσότερα καταστήματα γνωστών οίκων παρέμειναν κλειστά σήμερα το απόγευμα στο κέντρο του Μιλάνου για να αποφευχθούν τυχόν νέες καταστροφές και λεηλασίες.

O Ιταλός υπουργός Εσωτερικών και γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι επισκέφθηκε, στο μεταξύ, την πλατεία Ντουόμο του Μιλάνου και συνομίλησε με μέλη των αστυνομικών δυνάμεων. «Ήρθα για να χαιρετήσω τους άνδρες και τις γυναίκες των καραμπινιέρων και της αστυνομίας και για να τους ευχαριστήσω για ό,τι κάνουν. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επαναληφθούν τα χθεσινά επεισόδια», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

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Ανησυχία, στο μεταξύ, προκαλούν αναρτήσεις στο διαδίκτυο βάσει των οποίων για το ερχόμενο Σάββατο έχουν προγραμματιστεί στην πόλη του Κόμο δύο διαδηλώσεις οι οποίες, όπως αναφέρουν ανώνυμοι διοργανωτές, θα καταλήξουν σε βίαια επεισόδια.

Milan shop workers locked the doors as the glass shattered around them. Cost-of-living protests became two days of looting. Staff hid inside while groups hit Carrefour, Decathlon and more. Over 200 detained, 80% of them minors. Meloni called an emergency security meeting. Follow : @burntoast317 How many more staff have to barricade themselves before this stops being called a protest? https://t.co/RWmKXgGPY6 October 19, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Corriere della Sera, παράλληλα, στη σημερινή συνεδρίαση με κύριο αντικείμενο τη δημόσια τάξη, της οποίας προήδρευσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αποφασίστηκε να εγκριθεί άμεσα νέο νομοθετικό διάταγμα.

Στα κύρια σημεία του, σύμφωνα με την «Corriere», θα περιλαμβάνεται η επέκταση της λεγόμενης προληπτικής προσαγωγής και σε νέους που ακόμη δεν έχουν ενηλικιωθεί, νέα μέτρα κατά των συμμοριών ανηλίκων, η απαγόρευση συνάθροισης για όποιον ευθύνεται για πρόκληση καταστροφών και λεηλασιών, όπως και η αύξηση του αριθμού ανδρών και γυναικών του ιταλικού στρατού οι οποίοι, στο Μιλάνο, εγγυώνται την ασφάλεια με την επιχείρηση «ασφαλείς δρόμοι».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ