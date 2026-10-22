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Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην κοινή γνώμη.

Ο 65χρονος ιερέας επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού και δήλωσε πως δεν μετανιώνει για την πράξη του, καθώς δεν υπήρξε βία.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η χειρονομία του δεν είχε βίαιες προθέσεις, ενώ ανέφερε ότι έλαβε υποστήριξη από μαθητές του για τη στάση του.

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Μια απρόσμενη αντίδραση είχε ένας ιερέας στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Όταν ένας νεαρός διαδηλωτής τού έδειξε το μεσαίο δάχτυλο, ο ιερέας Giannicola Maria Simone ανταπέδωσε με την ίδια ακριβώς χειρονομία. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 65χρονος ιερέας, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Μιλάνο, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην ενασχόληση με νέους ανθρώπους και, όπως φαίνεται, επέλεξε να τους απαντήσει με τον δικό τους τρόπο. Η κίνησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μετανιώσει για όσα έκανε.

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Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera», ο ιερέας περιέγραψε όσα συνέβησαν. Όπως είπε, βρισκόταν στην εκκλησία και παρακολουθούσε τις εξελίξεις, όταν είδε διαδηλωτές να κινούνται από τη Via Torino και να εξαπλώνονται στους γύρω δρόμους, με κατεύθυνση προς την Piazza Sant’Alessandro.

Italy, Milan. The looters provoke a parish priest for a blessing. He gives it. Instantly. Hero. https://t.co/WmLM3L2nx7 October 20, 2026

«Έτρεξα να κλείσω την εκκλησία. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους ταραξίες και τους επέτρεψα όλους να μπουν μέσα. Δεν ήταν πιστοί, αλλά τουρίστες και άλλοι περαστικοί. Έμειναν εδώ μέχρι να περάσει το χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε ότι το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι αυθεντικό, παρά τις διαφορετικές εκδοχές που, όπως υποστήριξε, διαδίδονται για το περιστατικό. «Το βίντεο είναι αληθινό, ακόμη κι αν τώρα επινοούν ψεύτικες εκδοχές. Συνέβη ως εξής: Καθώς περνούσαν αυτοί οι νέοι, κάποιος μου έδειξε το μεσαίο δάχτυλο. Είναι παιδιά, οπότε δεν με εκπλήσσει. Τους έδειξα κι εγώ πίσω το μεσαίο δάχτυλο, αλλά χωρίς καμία βίαιη πρόθεση ή πρόθεση να προκαλέσω ακόμη μεγαλύτερο θυμό», εξήγησε.

Ο ιερέας επέμεινε ότι δεν θεωρεί πως η αντίδρασή του αποτελεί λόγο για να μετανιώσει, υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρξε σωματική βία. «Όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για μετάνοια. Αν είχα ρίξει μια γροθιά, ναι, αλλά ποτέ δεν έχω σηκώσει το χέρι μου σε κανέναν, ούτε καν στις πιο δύσκολες στιγμές. Είμαι 65 ετών και έχω δουλέψει με παιδιά όλη μου τη ζωή. Πού και πού πρέπει να τους λες: “Πρόσεχε τι κάνεις”. Σίγουρα δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο έξω από το πλαίσιο των καβγάδων», δήλωσε.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στις αντιδράσεις των μαθητών του που παρακολούθησαν το βίντεο, αποκάλυψε ότι αρκετοί τον επιδοκίμασαν. «Διδάσκω και σήμερα το πρωί οι μαθητές μου είπαν: “Τέλεια”, “Μπράβο”», ανέφερε. Ο Giannicola Maria Simone σημείωσε ότι οι αντιδράσεις που έχει δεχθεί είναι ανάμεικτες, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που τον υποστηρίζουν, αλλά και άλλοι που τον επικρίνουν. Όπως είπε, ορισμένοι νεότεροι συνάδελφοί του παρακολουθούν τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή ανησύχησαν για τον ίδιο.

«Υπάρχουν άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Κάποιοι είναι πολύ ιδεολογικά και πολιτικά υποκινούμενοι, άλλοι είναι υποστηρικτικοί. Υπάρχουν, μάλιστα, και άνθρωποι που εκφράζουν τις ευχαριστίες τους», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο ιερέας υπογράμμισε ότι, παρά τις αντιπαραθέσεις και τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται γύρω από το περιστατικό, η δημόσια συζήτηση παραμένει σημαντική. «Στο τέλος, η συζήτηση πάντα κερδίζει», κατέληξε.