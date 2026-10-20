Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το αυτοαποκαλούμενο Κίνημα 17ης Οκτωβρίου καλεί σε διαρκείς κινητοποιήσεις κάθε Σάββατο σε οκτώ ιταλικές πόλεις, αποδίδοντας την ευθύνη για το χάος στο πολιτικό σύστημα.

Το δίκτυο συντονίζεται μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, έχοντας ήδη προγραμματίσει νέα διαδήλωση για τις 24 Οκτωβρίου.

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε την ενίσχυση της ασφάλειας στο Μιλάνο με την αποστολή πεντακοσίων στρατιωτών για την προστασία της πόλης.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές στη Γαλλία προετοιμάζουν νέο γύρο κινητοποιήσεων για το επόμενο διάστημα, επιδιώκοντας την κλιμάκωση της κοινωνικής αντίδρασης με διαδοχικές δράσεις.

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Μετά τα βίαια επεισόδια και τις καταστροφές σε κεντρικές πλατείες του Μιλάνου και άλλων ιταλικών πόλεων, νέες συλλογικότητες καλούν για νέες κινητοποιήσεις στις 24 Οκτωβρίου, ένα μήνυμα που διαδόθηκε μέσω hashtags σε Instagram και TikTok, αλλά και μέσω κλειστών ομάδων στο Telegram, όπως μεταδίδει η ιταλική Today.

Το αυτοαποκαλούμενο «Κίνημα 17ης Οκτωβρίου» εξήγγειλε «διαρκή κινητοποίηση» με διαδηλώσεις κάθε Σάββατο, αποδίδοντας τις ευθύνες για τις εικόνες χάους στο πολιτικό σύστημα και την αστυνομία. Σε άλλη ανάρτηση όπου έχει δημοσιευτεί βίντεο με τίτλο «Προλεταριακή απαλλοτρίωση στο Μίλανο», καταγράφεται η παράδοση προϊόντων που αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια των λεηλασιών σε έναν άστεγο.

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Η σελίδα παραπέμπει σε κανάλι στο Telegram όπου οργανώνονται οι επόμενες κινήσεις, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο πολύ πιο δομημένο και συγκροτημένο. Ο λογαριασμός @movimento17ottobre στο Instagram έχει ξεπεράσει ήδη τους 2.500 ακόλουθους, ενώ η αντίστοιχη ομάδα στο Telegram μετρά πάνω από 1.000 μέλη. Οι διαχειριστές υπογράφουν ως «M1710» και παρουσιάζουν την ομάδα ως πλατφόρμα συντονισμού για τις επόμενες διαμαρτυρίες.

Ήδη ανακοινώθηκε το πρώτο ραντεβού για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 15:00, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα αφίσες για κινητοποιήσεις σε 8 μεγάλες πόλεις:

– Μιλάνο: Πλατεία Ντουόμο (Piazza Duomo)

– Μπολόνια: Πλατεία Ποσειδώνα (Piazza Nettuno)

– Τορίνο: Πλατεία Καστέλο (Piazza Castello)

– Ρώμη: Τσίρκο Μάσιμο (Circo Massimo)

– Φλωρεντία: Πλατεία Σάντα Μαρία Νοβέλα (Piazza Santa Maria Novella)

– Πάντοβα: Πλατεία Ματσίνι (Piazza Mazzini)

– Μπάρι: Πλατεία Ουμπέρτο Α’ (Piazza Umberto I)

– Γένοβα: Πλατεία Ντε Φεράρι (Piazza De Ferrari)

Παράλληλα, μέσω του Telegram ζητείται η δημιουργία και εκτύπωση αφισών για κάθε πόλη ξεχωριστά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο πυρήνας γύρω από το «Κίνημα 17ης Οκτωβρίου» συνδέεται στενά με τον αντιεξουσιαστικό χώρο, αριστερούς συλλόγους, φοιτητικές ομάδες, αλλά και το κίνημα No Tav. Ανάμεσα στις ομάδες που αναφέρονται είναι οι Csa Lambretta και Deriva, οι οποίες έχουν ενεργοποιήσει δίκτυο νομικής υποστήριξης για τους συλληφθέντες των επεισοδίων στο Μίλανο.

Ζητούν να συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κάθε Σάββατο, μέχρι να «πέσει η βρώμική κυβέρνηση», όπως αναφέρεται σε ανάρτησή τους στο Instagram. Επίσης, από το προφίλ αυτό, μπορεί κάποιος να πατήσει το link και να οδηγεί στην ιδιωτική ομάδα του Telegram.

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Την ίδια ώρα, η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα στείλει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο για να «υπερασπιστούν την πόλη», μετά από δύο ημέρες ταραχών.

«Από τα λόγια στις πράξεις: 500 επιπλέον στρατιώτες για την υπεράσπιση του Μιλάνου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σαλβίνι, επικεφαλής της Λέγκας, του δεξιού κόμματος που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

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Τα περισσότερα καταστήματα στην οδό Via Monte Napoleone, την πολυτελή εμπορική περιοχή του Μιλάνου όπου βρίσκονται καταστήματα οίκων όπως οι Chanel, Tiffany και Dior, είχαν απομακρύνει προληπτικά τα εμπορεύματα από τις βιτρίνες τους. Την ίδια ώρα, αστυνομικοί περιπολούσαν στον δρόμο, ενώ λίγοι τουρίστες παρακολουθούσαν την κατάσταση.

Ανάλογες κινητοποιήσεις και στη Γαλλία

Παράλληλα, σύμφωνα με γαλλόφωνα ΜΜΕ, τα «Κίτρινα Γιλέκα» στη Γαλλία καλούν για νέο γύρο κινητοποιήσεων στις 24 Οκτωβρίου, αποτελώντας μία «δεύτερη πράξη» με νέες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο. Επίσης μία «τρίτη πράξη» έχει προγραμματιστεί για 31 Οκτωβρίου.

Στην ιστοσελίδα των «Κίτρινων Γιλέκων», υπάρχουν τα εξής σλόγκαν: «Ο Μακρόν πρέπει να φύγει και να δώσει τη θέση του στον λαό», «ο ενωμένος λαός δεν νικιέται ποτέ».

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«Θα ακολουθήσουμε την ώθηση που υπάρχει για συνέχεια. Διατηρούμε τη δυναμική για τις 5 Νοεμβρίου, αλλά θα προχωρήσουμε σταδιακά· δηλαδή θα υπάρξει κινητοποίηση στις 24, στις 31 και στη συνέχεια στις 5 Νοεμβρίου», ανέφερε στο AFP ο Μπενζαμέν Μπαλ, διαχειριστής του εν λόγω ιστότοπου.

Ένας χάρτης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα συγκεντρώνει διάφορα σημεία κινητοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Παρόμοια καλέσματα αναφέρονται και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, όπως στο Χ και και το Telegram. Όπως μεταδίδει η Le Parisien, δεν είναι ακόμη γνωστό τι έκταση θα λάβουν οι νέες κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται ή σε ποια μέρη θα οργανωθούν οι διαδηλωτές.

Στο Παρίσι, το συνδικάτο CGT δηλώνει ότι βρίσκεται «ακόμη σε διαβουλεύσεις». Η Εθνική Φοιτητική Συντονιστική Επιτροπή (Coordination nationale étudiante), που δηλώνει ότι εκπροσωπεί 34 πανεπιστήμια και σχολές από 19 πόλεις, καλεί σε «συντονισμένη κινητοποίηση» στις 22 Οκτωβρίου και στη συνέχεια στις 3 Νοεμβρίου. «Πιστεύω ότι θα συμμετάσχουμε και στην κινητοποίηση της 24ης Οκτωβρίου», διαβεβαιώνει στη Le Parisien ο Ματίς Αβερσένκ, μέλος της Interfac IDF και ακτιβιστής της οργάνωσης Νέοι Επαναστάτες του NPA.

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