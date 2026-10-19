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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχε και ο Δήμος Δέλτα, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη βιομηχανική περιοχή των Διαβατών, μεταξύ της παλιάς εθνικής οδού, των Ελληνικών Πετρελαίων και της Εγνατίας Οδού. Τα πυροσβεστικά οχήματα πηγαινοέρχονται ασταμάτητα, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία παραμένει ενεργή.

Ο καπνός είναι αισθητός σε μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης. Όσοι κινούνται στην πόλη τον αντιλαμβάνονται σχεδόν από παντού, με την αποπνικτική μυρωδιά να καλύπτει την ατμόσφαιρα.

Η δυσκολία της κατάσβεσης οφείλεται στη φύση των υλικών που καίγονται. Σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες πλαστικών και ογκωδών αντικειμένων, που τροφοδοτούν τη φωτιά. Για την αντιμετώπισή της απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού και επιχωματώσεις.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες επιχειρήσεις, καθώς το σημείο βρίσκεται σε βιομηχανική ζώνη, όπου οι εγκαταστάσεις απέχουν μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη χωροταξική διάταξη περιορίζει τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικούς χώρους.



(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)