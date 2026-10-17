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Αδίστακτος χτύπησε με κατσαβίδι και λήστεψε διανομέα φαγητού μέρα μεσημέρι σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία στη Θεσσαλονίκη.

Το επεισόδιο έγινε περίπου στις 12.00 το μεσημέρι στη διασταύρωση Παπαναστασίου και Χρυσοστόμου, όταν ο άτυχος διανομέας σταμάτησε να πάρει παραγγελία από ψητοπωλείο.

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Μόλις ο διανομέας έβγαλε το κράνος του, δέχθηκε την επίθεση από τον άγνωστο άντρα που τον χτύπησε χωρίς να διστάσει στο κεφάλι με το κατσαβίδι. Αφού τον χτύπησε του πήρε 80 ευρώ και τα κλειδιά της μηχανής.

Άμεσα στο σημείο έφθασε περιπολικό της Άμεσης Δράσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον διανομέα στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή από την πλευρά της Λεωφόρου Στρατού και αναζητείται από την αστυνομία.