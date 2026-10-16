Στα Δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος για την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών στην 20χρονη που κατέληξε μετά τη χρήση. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 22χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης από υπερβολική δόση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη.

Ο 22χρονος σύμφωνα με την ΕΡΤ, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας, καθώς κατηγορείται ότι ήταν το πρόσωπο που προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες τον 20χρονο φίλο της νεαρής κοπέλας, οι οποίες φέρεται να συνδέονται με τον θάνατό της τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε κλαμπ της Θεσσαλονίκης.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 22χρονος ταυτοποιήθηκε και αναγνωρίστηκε ως το άτομο που έδωσε τις ναρκωτικές ουσίες στον 20χρονο. Εκείνος, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του, τις μοιράστηκε στη συνέχεια με την 20χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της.

Παράλληλα αντιμετωπίζει και νέα κατηγορία, αυτή της διακίνησης ναρκωτικών με σκοπό την πώληση, καθώς στην κατοχή του, βρέθηκαν κι άλλες ποσότητες ναρκωτικών και συγκεκριμένα 39 γραμμάρια χασίς, αλλά και ποσότητες MDMA τόσο σε μορφή βράχου όσο και σε μορφή πάστας.

Από την άλλη, ο 20χρονος φίλος της νεαρής, ο οποίος επίσης είχε συλληφθεί για την υπόθεση μετά το θάνατό της, μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα και αρνήθηκε στην απολογία του ότι είχε οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της άτυχης κοπέλας.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr