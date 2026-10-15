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Πάνω από 200 ζώα εντοπίστηκαν σε κατοικία 54χρονης σε περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης, χωρίς να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 14 Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Θέρμης συνέλαβαν τη γυναίκα, έπειτα από επεισόδιο που είχε με 35χρονη, από την Αλγερία, κατά το οποίο φέρεται να την απείλησε.

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Στον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 54χρονη διατηρούσε στην οικία της 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, τα ζώα δεν διέθεταν άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ