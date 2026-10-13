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Ο κατηγορούμενος εισέπραξε σχεδόν 350.000 λίρες από οκτώ διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε διάστημα τριών ετών, αποκρύπτοντας τις παράλληλες επαγγελματικές του σχέσεις.

Οι συμβάσεις του απαιτούσαν συνολικά 183 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, ενώ ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα τηλεργασίας και τις αναρρωτικές άδειες για να καλύψει τις απουσίες του.

Η απάτη αποκαλύφθηκε από την National Fraud Initiative, με τον άνδρα να αρνείται τις κατηγορίες ενώπιον του δικαστηρίου.

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Αντιμέτωπος με πέντε κατηγορίες απάτης βρίσκεται ένας 55χρονος στη Βρετανία, ο οποίος φέρεται να κατείχε ταυτόχρονα θέσεις πλήρους απασχόλησης σε διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες, αποκρύπτοντας από τους εργοδότες του τις υπόλοιπες εργασιακές του σχέσεις.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ, στο Λονδίνο, ο Κασίμ Τσόουντρι φέρεται να εισέπραξε σχεδόν 350.000 λίρες από οκτώ εργοδότες μέσα σε διάστημα τριών ετών. Από το ποσό αυτό, περισσότερες από 280.000 λίρες μεικτά αντιστοιχούσαν σε περιόδους κατά τις οποίες εργαζόταν παράλληλα σε περισσότερες από μία θέσεις πλήρους απασχόλησης, με τη φερόμενη απάτη να υπολογίζεται στις 250.000 λίρες.

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Είχε συμβάσεις για 183 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Σύμφωνα με τη DailyMail, χαρακτηριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι οι συμβάσεις του προέβλεπαν, σε κάποια χρονική στιγμή, συνολικά 183 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, δηλαδή περισσότερες από τις 168 ώρες που περιλαμβάνει μια εβδομάδα.

Η εισαγγελέας Λούσι Όργκαν υποστήριξε ότι, από το 2020 έως το 2023, ο κατηγορούμενος εξασφάλιζε νέες θέσεις εργασίας χωρίς να αποκαλύπτει τις ήδη υπάρχουσες. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, οι εργοδότες του δεν γνώριζαν ότι απασχολούνταν ταυτόχρονα σε άλλους δημόσιους φορείς.

Επικαλούνταν την ασθένεια της μητέρας του για τηλεργασία

Η φερόμενη απάτη φέρεται να ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, όταν ο Τσόουντρι άρχισε να υποβάλλει αιτήσεις για νέες θέσεις, ενώ ήδη εργαζόταν με πλήρες ωράριο σε δημοτικό συμβούλιο.

Κατά την εισαγγελία, αξιοποίησε τις δυνατότητες τηλεργασίας λόγω της πανδημίας, επικαλούμενος την ανάγκη φροντίδας της ηλικιωμένης και άρρωστης μητέρας του. Όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις έγιναν δυσκολότερο να συνδυαστούν, φέρεται να άρχισε να χρησιμοποιεί αναρρωτικές άδειες.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι απουσίαζε λόγω ασθένειας από ορισμένες θέσεις, ενώ συνέχιζε να εργάζεται σε άλλες. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε προσκομίσει ιατρικές βεβαιώσεις για μικτή αγχώδη και καταθλιπτική διαταραχή.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Ο 55χρονος εργάστηκε μεταξύ άλλων στο Υπουργείο Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Υγείας και Επιχειρήσεων, στην Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων, στον οργανισμό του NHS και σε ένα τοπικό δημοτικό συμβούλιο.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της National Fraud Initiative, η οποία εντόπισε τις φερόμενες παρατυπίες.

Ο 55χρονος αρνείται και τις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις εβδομάδες.

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