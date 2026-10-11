Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διάρκεια ζωής των πινέλων μακιγιάζ εξαρτάται από την κατάστασή τους και όχι από την ηλικία τους, καθώς τα ποιοτικά εργαλεία μπορούν να διατηρηθούν για πολλά χρόνια.

Η αντικατάστασή τους κρίνεται απαραίτητη όταν οι τρίχες φθείρονται, χάνουν το σχήμα τους ή παραμένουν λερωμένες παρά τον καθαρισμό.

Ο τακτικός καθαρισμός των πινέλων είναι επιβεβλημένος για την απομάκρυνση βακτηρίων, λιπαρότητας και νεκρών κυττάρων που συσσωρεύονται με τη χρήση.

Οι ειδικοί συνιστούν το πλύσιμο των πινέλων με ήπιο καθαριστικό, αποφεύγοντας το μούλιασμα της βάσης τους για την προστασία της κόλλας.

Είναι σημαντικό να μην μοιραζόμαστε τα πινέλα μακιγιάζ με άλλα άτομα, καθώς η πρακτική αυτή διευκολύνει τη μεταφορά μικροοργανισμών και την πιθανή μετάδοση δερματικών λοιμώξεων.

Η σωστή συντήρηση και η αποφυγή κοινής χρήσης αποτελούν βασικούς κανόνες για τη διασφάλιση της υγιεινής του δέρματος και την ορθή απόδοση των καλλυντικών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα πινέλα μακιγιάζ είναι από εκείνα τα εργαλεία που μπορεί να έχουμε στο νεσεσέρ μας για χρόνια. Και, για να είμαστε ειλικρινείς, όσο δεν έχουν χαλάσει, συνήθως δεν σκεφτόμαστε καν να τα αντικαταστήσουμε. Τα πλένουμε, τα ξαναχρησιμοποιούμε και συνεχίζουμε κανονικά τη ρουτίνα μας, χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος να τα πετάξουμε μόνο και μόνο επειδή είναι παλιά.

Και πράγματι, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος ζωής που να ισχύει για όλα τα πινέλα. Ένα καλής ποιότητας πινέλο μπορεί να μας κρατήσει για πολλά χρόνια, εφόσον το φροντίζουμε σωστά. Πολλοί επαγγελματίες makeup artists αναφέρoυν ότι έχουν πινέλα που μπορεί να είναι ακόμη και 15 ετών. Το σημαντικό, επομένως, δεν είναι τόσο η ηλικία τους όσο η κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Advertisement

Advertisement

Αυτά είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι ήρθε η ώρα να τα αλλάξουμε

Αν παρατηρήσουμε ότι οι τρίχες αρχίζουν να πέφτουν, έχουν χάσει το σχήμα τους, ανοίγουν ή έχουν γίνει σκληρές και τραχιές, τότε μάλλον ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε το συγκεκριμένο πινέλο.

Το ίδιο ισχύει αν, παρά τον καλό καθαρισμό, παραμένουν πάνω του υπολείμματα προϊόντος ή αν δεν απλώνει πλέον το μακιγιάζ όπως παλιά. Η Cleveland Clinic αναφέρει επίσης ότι όταν ένα πινέλο έχει φθαρεί ή έχει χάσει το σχήμα του, πρέπει να αντικαθίσταται.

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να πετάμε όλα τα πινέλα μας κάθε έναν ή δύο χρόνια. Αν ένα ποιοτικό πινέλο παραμένει σε καλή κατάσταση και το καθαρίζουμε σωστά, μπορεί να συνεχίσει να μας εξυπηρετεί για πολύ περισσότερο.

Ποια πινέλα χρειάζονται συχνότερο καθάρισμα

Δεν λερώνονται όλα τα πινέλα με τον ίδιο τρόπο. Εκείνα που χρησιμοποιούμε για foundation και concealer, δηλαδή με υγρά ή κρεμώδη προϊόντα, έρχονται σε επαφή με περισσότερα υπολείμματα και χρειάζονται συχνότερο πλύσιμο.

Σύμφωνα με δερματολόγο που μίλησε στην Cleveland Clinic, τα πινέλα που χρησιμοποιούμε με υγρά προϊόντα καλό είναι να πλένονται μία φορά την εβδομάδα, ενώ εκείνα για πούδρα και ρουζ μπορούν συνήθως να καθαρίζονται περίπου μία φορά τον μήνα. Για τα πινέλα των ματιών, η σύσταση είναι περίπου κάθε δύο εβδομάδες.

Η American Academy of Dermatology, από την άλλη, προτείνει ως γενικό κανόνα το πλύσιμο των πινέλων κάθε 7 έως 10 ημέρες.

Advertisement

Και ναι, τα πινέλα μας μπορούν να συγκεντρώσουν βακτήρια

Ο λόγος που ο καθαρισμός έχει σημασία δεν είναι μόνο αισθητικός. Στα πινέλα συσσωρεύονται με τον καιρό υπολείμματα καλλυντικών, λιπαρότητα, νεκρά κύτταρα και μικροοργανισμοί, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονται ξανά στο πρόσωπό μας.

Μάλιστα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στο International Journal of Microbiology εξέτασε 57 χρησιμοποιημένα πινέλα μακιγιάζ και εντόπισε διαφορετικά είδη βακτηρίων. Μεταξύ αυτών ήταν είδη Staphylococcus και Micrococcus, ενώ εντοπίστηκαν και Gram-αρνητικά βακτήρια, όπως Pseudomonas. Οι ερευνητές τόνισαν τη σημασία της σωστής υγιεινής των εργαλείων μακιγιάζ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε βρώμικο πινέλο θα μας προκαλέσει ακμή ή λοίμωξη. Η συγκεκριμένη μελέτη, άλλωστε, δεν διαπίστωσε άμεση στατιστική σχέση ανάμεσα στη συχνότητα καθαρισμού και την εμφάνιση δερματικών προβλημάτων. Δείχνει όμως ότι τα πινέλα μπορούν πράγματι να αποτελούν σημείο συγκέντρωσης μικροοργανισμών.

Advertisement

Πώς τα πλένουμε χωρίς να τα καταστρέψουμε

Το συχνό πλύσιμο είναι απαραίτητο, αλλά πρέπει να γίνεται και σωστά. Οι δερματολόγοι της American Academy of Dermatology προτείνουν να ξεπλένουμε μόνο τις τρίχες του πινέλου με χλιαρό νερό και να χρησιμοποιούμε ένα ήπιο σαμπουάν ή καθαριστικό.

Ένα λάθος που μπορεί να κάνουμε είναι να βυθίζουμε ολόκληρο το πινέλο στο νερό. Η AAD προειδοποιεί ότι το νερό μπορεί σταδιακά να διαλύσει την κόλλα που ενώνει τις τρίχες με τη λαβή. Γι’ αυτό καθαρίζουμε κυρίως το άκρο και αποφεύγουμε να μουλιάζει το σημείο της ένωσης.

Στη συνέχεια, ξεπλένουμε μέχρι το νερό να βγαίνει καθαρό, απομακρύνουμε απαλά την περίσσεια υγρασίας και αφήνουμε τα πινέλα να στεγνώσουν οριζόντια, με τις τρίχες να προεξέχουν λίγο από την άκρη μιας επιφάνειας. Δεν τα αφήνουμε όρθια μέσα σε ένα ποτήρι όσο είναι βρεγμένα, καθώς το νερό μπορεί να κατευθυνθεί προς τη βάση.

Advertisement

Δεν τα μοιραζόμαστε ούτε με την κολλητή μας

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα είναι η κοινή χρήση. Μπορεί να φαίνεται αθώο να δώσουμε για λίγο το πινέλο μας σε μια φίλη, όμως οι δερματολόγοι συνιστούν να μην μοιραζόμαστε τα εργαλεία μακιγιάζ μας.

Η American Academy of Dermatology επισημαίνει ότι βακτήρια, λιπαρότητα και νεκρά κύτταρα από το δέρμα ενός άλλου ανθρώπου μπορούν να μεταφερθούν στα πινέλα και στη συνέχεια στο δικό μας πρόσωπο. Η κοινή χρήση μπορεί επίσης να διευκολύνει τη μετάδοση λοιμώξεων, όπως η επιπεφυκίτιδα ή ο επιχείλιος έρπης.

Τελικά, πότε αγοράζουμε καινούργια;

Δεν χρειάζεται να έχουμε ημερολόγιο για τα πινέλα μας. Τα αφήνουμε να μας δείξουν πότε ήρθε η ώρα τους. Αν οι τρίχες παραμένουν απαλές, το σχήμα διατηρείται, το πινέλο καθαρίζει καλά και εξακολουθεί να εφαρμόζει σωστά το προϊόν, δεν υπάρχει λόγος να το αντικαταστήσουμε απλώς και μόνο επειδή είναι παλιό.

Advertisement

Αν όμως αρχίζει να μαδάει, να σκληραίνει, να παραμορφώνεται ή να κρατάει προϊόν ακόμη και μετά το πλύσιμο, τότε μάλλον αξίζει να επενδύσουμε σε ένα καινούργιο. Και μέχρι τότε, ένα καλό πλύσιμο κάθε εβδομάδα ή σύμφωνα με το είδος του πινέλου μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερη διαφορά απ’ όσο νομίζουμε.

Advertisement

Με πληροφορίες από Cleveland Clinic,American Academy of Dermatology,International Journal of Microbiology