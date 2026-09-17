Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πάροδος του χρόνου προκαλεί αλλαγές στην υφή και την ελαστικότητα της επιδερμίδας, καθιστώντας απαραίτητη την προσαρμογή των τεχνικών μακιγιάζ.

Η χρήση μεγάλης ποσότητας προϊόντων, όπως το foundation, η πούδρα και το concealer, συχνά τονίζει τις λεπτές γραμμές αντί να τις καλύπτει.

Οι ειδικοί προτείνουν την επιλογή ελαφρύτερων και ενυδατικών συνθέσεων, καθώς και τη στοχευμένη εφαρμογή τους μόνο στα σημεία που απαιτείται.

Παράλληλα, η σωστή προετοιμασία με ενυδάτωση και η επιλογή πιο απαλών αποχρώσεων στο eyeliner και στα φρύδια συμβάλλουν σε ένα πιο φυσικό και νεανικό αποτέλεσμα.

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Το foundation που κάποτε «έστρωνε» άψογα μπορεί ξαφνικά να συγκεντρώνεται στις λεπτές γραμμές, η πούδρα να κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται πιο ξηρή και το concealer να τονίζει αντί να καλύπτει όσα θέλουμε να απαλύνουμε. Δεν είναι απαραίτητα τα προϊόντα που έχουν αλλάξει. Με την πάροδο του χρόνου αλλάζει και το ίδιο το δέρμα -και μαζί τουχρειάζεται να προσαρμόσουμε τον τρόπο με τον οποίο μακιγιαριζόμαστε.

Η δερματολόγος Aegean Chan εξηγεί στο Allure ότι με την ηλικία μειώνονται τα επίπεδα κολλαγόνου και ελαστίνης, επιβραδύνεται η ανανέωση των κυττάρων και εξασθενεί ο προστατευτικός φραγμός του δέρματος. Η επιδερμίδα γίνεται έτσι συχνά πιο ξηρή, ενώ οι αλλαγές στην υφή της μπορούν να επηρεάσουν το πώς «κάθεται» επάνω της το μακιγιάζ.

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Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν απαγορευμένες τεχνικές ή χρώματα μετά από κάποια ηλικία. Οι ειδικοί επιμένουν περισσότερο στην ποσότητα, στην υφή των προϊόντων και στον τρόπο εφαρμογής τους.

1. Απλώνουμε μεγάλη ποσότητα foundation

Η προσπάθεια να καλύψουμε ανομοιομορφίες, κηλίδες ή άλλες αλλαγές της επιδερμίδας με περισσότερο foundation μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ένα παχύ στρώμα, ιδιαίτερα όταν το προϊόν έχει βαριά υφή, μπορεί να συγκεντρωθεί στις πτυχώσεις και να κάνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες περισσότερο εμφανείς.

Η makeup artist Lisa Potter-Dixon συνιστά ελαφρύτερες συνθέσεις που προσφέρουν κάλυψη χωρίς να δημιουργούν την αίσθηση «μάσκας». Αν χρειάζεται μεγαλύτερη κάλυψη σε ορισμένα σημεία, είναι προτιμότερο το προϊόν να εφαρμόζεται σταδιακά σε λεπτές στρώσεις αντί να χρησιμοποιείται εξαρχής μεγάλη ποσότητα.

2. Το παρακάνουμε με την πούδρα

Η πούδρα μπορεί να σταθεροποιήσει το μακιγιάζ και να περιορίσει τη γυαλάδα, όμως η υπερβολική ποσότητα μπορεί να αφαιρέσει οπτικά τη φωτεινότητα της επιδερμίδας και να τονίσει την ξηρότητα και τις λεπτές γραμμές.

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Η δερματολόγος Tia Paul επισημαίνει ότι για πιο ώριμες επιδερμίδες έχουν σημασία τόσο η υφή όσο και η σύνθεση της πούδρας. Οι πολύ λεπτόκοκκες συνθέσεις και προϊόντα με συστατικά που συμβάλλουν στη διατήρηση της υγρασίας, όπως το υαλουρονικό οξύ ή το σκουαλάνιο, μπορούν να προσφέρουν πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Οι makeup artist συνιστούν επίσης φειδωλή χρήση, κυρίως στα σημεία όπου πραγματικά χρειάζεται σταθεροποίηση, αντί για ένα πυκνό στρώμα σε ολόκληρο το πρόσωπο.

3. Βάζουμε πολύ concealer κάτω από τα μάτια

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Περισσότερο concealer δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερη κάλυψη. Η Bobbi Brown επισημαίνει ότι ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι η χρήση υπερβολικής ποσότητας και η εφαρμογή της σε πολύ μεγάλη επιφάνεια κάτω από τα μάτια.

Η περιοχή αυτή έχει ιδιαίτερα λεπτό και ευαίσθητο δέρμα. Όταν το προϊόν είναι πολύ ή βαρύ, είναι ευκολότερο να συγκεντρωθεί στις λεπτές γραμμές καθώς κινούμε το πρόσωπό μας.

Η Brown προτείνει στοχευμένη εφαρμογή μόνο εκεί όπου υπάρχει πραγματικά δυσχρωμία ή σκιά και μικρή ποσότητα concealer. Οι makeup artists που μίλησαν στο Allure συμφωνούν ότι οι ελαφριές, ενυδατικές συνθέσεις και η περιορισμένη ποσότητα συνήθως δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα.

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4. Παραμελούμε την ενυδάτωση πριν από το μακιγιάζ

Όταν το δέρμα είναι ξηρό, το foundation και το concealer δυσκολεύονται περισσότερο να απλωθούν ομοιόμορφα και μπορεί να συγκεντρώνονται σε σημεία όπου η υφή της επιδερμίδας είναι πιο έντονη.

Γι’ αυτό οι ειδικοί δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην προετοιμασία του δέρματος. Η ενυδάτωση βοηθά την επιδερμίδα να παραμένει πιο απαλή και μπορεί παράλληλα να κάνει τις λεπτές γραμμές λιγότερο εμφανείς. Στην περιοχή κάτω από τα μάτια χρειάζεται, ωστόσο, μέτρο: ένα πολύ βαρύ στρώμα κρέμας μπορεί να δυσκολέψει τη σταθεροποίηση του concealer.

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5. Βάζουμε έντονο, σκούρο eyeliner κάτω από τα μάτια

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Μια έντονη, αυστηρή γραμμή με σκούρο eyeliner κατά μήκος των κάτω βλεφαρίδων μπορεί να κάνει τα μάτια να φαίνονται μικρότερα και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή κάτω από αυτά.

Οι makeup artists προτείνουν, όταν επιδιώκουμε πιο απαλό αποτέλεσμα, να αποφεύγουμε τη βαριά μαύρη γραμμή γύρω από ολόκληρο το μάτι. Ένα πιο μαλακό μολύβι σε καφέ ή άλλη ηπιότερη απόχρωση, ελαφρά σβησμένο, μπορεί να προσφέρει ευκρίνεια χωρίς τόσο αυστηρό περίγραμμα.

6. Σχεδιάζουμε υπερβολικά έντονα τα φρύδια

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Με την ηλικία τα φρύδια συχνά γίνονται πιο αραιά και μπορεί να εμφανίσουν γκρίζες τρίχες ή κενά. Η φυσική αντίδραση είναι πολλές φορές να προσπαθούμε να αναπληρώσουμε ό,τι έχει χαθεί με περισσότερο χρώμα. Ένα πολύ σκούρο μολύβι και ένα αυστηρά σχεδιασμένο, συμπαγές φρύδι, όμως, μπορούν να δημιουργήσουν σκληρό αποτέλεσμα.

Οι ειδικοί προτείνουν πιο διακριτικό γέμισμα, με μικρές κινήσεις που μιμούνται τις φυσικές τρίχες και χωρίς πολύ έντονο περίγραμμα. Ο makeup artist Joseph Carrillo επισημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή ενίσχυση του φυσικού τόξου του φρυδιού μπορεί να «ανοίξει» οπτικά την περιοχή των ματιών.

7. Επιμένουμε στις ίδιες τεχνικές χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις αλλαγές του δέρματος

Ίσως το σημαντικότερο «λάθος» να μην αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η επιδερμίδα, τα βλέφαρα, τα φρύδια και τα χαρακτηριστικά του προσώπου μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Μια τεχνική που έδινε το αποτέλεσμα που θέλαμε πριν από δέκα ή είκοσι χρόνια μπορεί πλέον να συμπεριφέρεται διαφορετικά.

Με πληροφορίες από Allure, Glamour, Real Simple, ABC News