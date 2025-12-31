Αν δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι μακιγιάζ θα κάνουμε για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, υπάρχουν πολλές ιδέες για να τονίσουμε τα χαρακτηριστικά μας και να ολοκληρώσουμε το party look μας με στιλ – είτε προτιμούμε κάτι διακριτικό είτε κάτι πιο glamorous.

Παρακάτω θα βρούμε προτάσεις που κυκλοφορούν αυτή τη σεζόν και μπορούν να ταιριάξουν με κάθε ντύσιμο και vibe.

Λαμπερό βλέμμα και γκλίτερ

Άρθρο του ipsy.com μας προτείνει πώς μια από τις πιο κλασικές επιλογές για NYE είναι η λάμψη στα μάτια: οι στιλπνές σκιές σε χρυσές ή μεταλλικές αποχρώσεις δίνουν αυτόματα γιορτινή διάθεση και ταιριάζουν με τα σύνολα για πάρτι. Μπορούμε να δοκιμάσουμε γλίτερ πινελιές στα βλέφαρα για επιπλέον λάμψη και δραματικότητα. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδανική αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε στην πίστα χορού ή στις φωτογραφίες.

Το άι-λάινερ της γάτας

Το womanandhome.com αναφέρει πώς το άι-λάινερ της γάτας (cat‑eye) είναι μια τάση που επιστρέφει δυναμικά φέτος και ταιριάζει πολύ με λαμπερά λουκ, είτε επιλέξουμε κλασική μαύρη γραμμή είτε αστραφτερό είτε χρωματιστό άι-λάινερ για πιο παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα.

Φυσική γυαλάδα

Σε άρθρο του collegefashion.net αναφέρεται ότι αν προτιμάμε κάτι πιο χαμηλών τόνων αλλά πάντα κομψό, ένα φυσικό, λαμπερό look (dewy glow) με ελαφριά βάση, ας απλώσουμε με μαλακές κινήσεις την πούδρα μας, ας μακιγιαριστούμε χωρίς υπερβολές κι ας προσθέσουμε γυαλιστερό λιπ-γκλος στα χείλη. Μπορεί να δώσει αυτό το φρέσκο αλλά γιορτινό αποτέλεσμα που λειτουργεί σε κάθε περίσταση.

Συμβουλή: Αν φοράμε πολύ εντυπωσιακό ρούχο (π.χ. με παγιέτες ή μεταλλικά στοιχεία), μπορούμε να επιλέξουμε ένα μόνο σημείο του μακιγιάζ ως πρωταγωνιστή είτε τα μάτια είτε τα χείλη για να μην «φορτώσουμε» την τελική μας εικόνα.

