Αν ακόμα δεν ξέρουμε τι να φορέσουμε για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, υπάρχουν επιλογές για κάθε στυλ και διάθεση. Από glamorous πάρτι μέχρι χαλαρές βραδιές στο σπίτι, οι σωστές επιλογές μπορούν να σε κάνουν να αισθάνεσαι στυλάτη, άνετη και λαμπερή.

Οι βασικές τάσεις αυτού του χρόνου παίζουν με παγιέτες , βελούδο, μεταλλικά υφάσματα και κομψά cuts που φωτίζουν κάθε εμφάνιση.

Πούλιες και λάμψη

Σύμφωνα με άρθρο του rankandstyle.com οι παγιέτες είναι το κλασικό στοιχείο για την Πρωτοχρονιά είτε σε mini, midi ή maxi φορέμετα, είτε ακόμα και σε top ή blazer που δίνει ύφος πολυτελές χωρίς υπερβολή.

Μερικές ιδανικές επιλογές:

Κομψό φόρεμα παγιέτας ιδανικό για βραδινή έξοδο

sequin dress με μεταλλκό twist για impact look

μοντέρνα mini με έναν ώμο που τραβάει τα βλέμματα

συνδυασμός βελούδου και παγιέτας για πιο πολυτελή αίσθηση



Σε άρθρο του lovelyish.com τονίζεται ότι το βελούδο είναι η απόλυτη επιλογή για μια πιο σοφιστικέ αισθητική με βάθος χρώματος και πολυτελή υφή.

Στυλ για κάθε vibe

Στο ίδιο άρθρο του lovelyish.com αναφέρεται πως μπορούμε να είμαστε casual αλλά και chic: Με blazer με παγιέτες πάνω από μαύρο τζιν ή tailored trousers που προσθέτουν λάμψη χωρίς υπερβολή.

ενώ Cozy και Elegant: Με βελούδινο φόρεμα ή jumpsuit με παλτό συνθετικής γούνας για στιλ και ζεστασιά.

Extra στιλιστικές συμβουλές

Άρθρο του accio.com αναφέρει πώς ένα μεταλλικό ή με παγιέτες κομμάτι μπορεί να γίνει ο πρωταγωνιστής του look μας, με τα υπόλοιπα να παραμένουν λιτά. Γιατί να μην το δοκιμάσουμε αν έχουμε βρεθεί χωρίς λύση την τελευταία στιγμή;

Με πληροφορίες από rankandstyle.com , lovelyish.com και accio.com





