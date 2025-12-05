Τα χειμωνιάτικα και Χριστουγεννιάτικα σχέδια μπορούν να καλύψουν τα γούστα και των πιο απαιτητικών πελατισσών. Από σχέδια με μεταλλικές λάμψεις μέχρι βαθιές, γήινες αποχρώσεις, ο χειμώνας μάς δίνει άπειρες επιλογές για να δοκιμάσουμε.

Mε την βοήθεια άρθρων από το real simple, azureglam και nails-art συγκεντρώσαμε τις 10 πιο δημοφιλείς και απόλυτες τάσεις στα εορταστικά σχέδια.

Ασημί Cat Eye

Το ασημί είναι ίσως η πιο εορταστική επιλογή του μήνα. Με το cat-eye εφέ αποκτά μια υποβλητική, παγωμένη λάμψη, ιδανική για το transition στον χειμώνα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές celebrities το έχουν ήδη υιοθετήσει.

Dusty Blue

Το «σκονισμένο» μπλε είναι μια ήρεμη, ατμοσφαιρική απόχρωση που θυμίζει χειμωνιάτικο ουρανό. Ταιριάζει εύκολα με ουδέτερα outfits και μπορεί να γίνει πιο γιορτινό με μια πινελιά λάμψης.

Chocolate Brown

Οι σοκολατί αποχρώσεις συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν, προσφέροντας ζεστασιά και κομψότητα. Το muted chocolate brown παραμένει αγαπημένο, χάρη στην απλότητά του και στο ότι ταιριάζει με κάθε γιορτινό look.

Navy Blue

Το navy είναι μια βαθιά, μυστηριώδης απόχρωση που θεωρείται εξαιρετικά κομψή για τον χειμώνα. Δένει υπέροχα με ασημένια κοσμήματα και αναδεικνύει τις πιο minimal εμφανίσεις.

Soft Gray

Το γκρι φέτος λειτουργεί σαν το απόλυτο neutral. Minimal, cozy και σοφιστικέ, δίνει την αίσθηση μαλακού κασμίρ. Με matte ή velvet top coat γίνεται ακόμη πιο χειμερινό.

Red Cat Eye

Τέλος, για όσες θέλουν κάτι πιο έντονο, το κόκκινο cat eye θεωρείται το breakout trend του 2025. Συνδυάζει τη λάμψη των γιορτών με το βάθος του κλασικού κόκκινου. Για ακόμη πιο έντονο αποτέλεσμα, οι ειδικοί προτείνουν σκούρα βάση όπως μαύρο ή βαθύ μπορντό.

Γυαλιστερά νύχια με χρυσή λάμψη

Ένα manicure με χρυσό γκλίτερ είναι η πιο «γιορτινή» επιλογή για πάρτι και ρεβεγιόν. υποστηρίζει ότι ένα χρυσαφένιο look μπορεί να είναι είτε έντονο και glam, είτε πιο διακριτικό αν γίνει βαθμιαίο ombré.

Κλασικά κόκκινα ή πράσινα νύχια με μίνιμαλ εορταστικές λεπτομέρειες

Για όσους θέλουν κάτι διακριτικό αλλά χριστουγεννιάτικο: απλό κόκκινο ή πράσινο, ίσως με λίγο glitter ή ένα μικρό μοτίβο (π.χ. αστέρι, snowflake), είναι πάντα στη μόδα.

Nύχια με χιονονιφάδες και χιονισμένα μοτίβα

Λευκές, ασημί, ή γαλάζιες βάσεις με σχέδια χιονονιφάδων ή frost/glitter στοιχεία, για να θυμίζουν χειμωνιάτικο τοπίο.

Ουδέτερα nude-παστέλ νύχια με διακριτικές εορταστικές λεπτομέρειες

Πιο διακριτικά χρώματα (μπεζ, nude, ανοιχτό ροζ), με μικρές τιράντες glitter, λεπτομέρειες ή minimal σχέδια για όσες θέλουν ένα πιο χαλαρό αλλά σικ αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από realsimple.com ,azureglam.com και nails-arts.com