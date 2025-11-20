Έχουμε ήδη αφήσει πίσω παστέλ και φωτεινά χρώματα και έχουμε αγκαλιάσει τις ζεστές φθινοπωρινές και χειμερινές αποχρώσεις στην γκαρνταρόμπα μας. Λογικό, λοιπόν, να κάνουμε το ίδιο και στα μαλλιά μας.

Η νέα εποχή είναι μια ιδανική ευκαιρία για ανανέωση είτε θέλουμε αλλαγή που «φωνάζει» είτε μια διακριτική μετατόπιση τόνου. Ρωτήσαμε επαγγελματίες colorists ποιες αποχρώσεις έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στα σαλόνια τους αυτόν τον Νοέμβριο. Και να τι μας είπαν.

1. Golden blonde το πολυδιάστατο χρυσό ξανθό

Η ζεστασιά είναι η υπογραφή του φθινοπώρου και το golden blonde το αποτυπώνει υπέροχα, με έναν συνδυασμό χρυσών και μπεζ τόνων.

«Είναι πολύ ζεστό, ταιριάζει στα περισσότερα δέρματα και ποτέ δεν κιτρινίζει. Έχει αυτό το “lived-in” αποτέλεσμα, αλλά παραμένει φωτεινό και φρέσκο γύρω από το πρόσωπο», λέει ο celebrity colorist Τζέρεμι Κόεν (IGK Salon).



2. Mocha mousse η κρεμώδης mocha για καστανές

Για εμάς που λατρεύουμε τα σοκολατένια καστανά, η mocha mousse είναι μια υπέροχη επιλογή: απαλή, πολυδιάστατη και εξαιρετικά ευέλικτη.

«Ο ζεστός espresso και οι κρεμώδεις μπεζ ανταύγειες δίνουν φυσικό βάθος χωρίς σκληρές αντιθέσεις», εξηγεί ο celebrity hairstylist Πίτερ Γκρέι.

«Ιδανικό για όποιον αγαπά το low–maintenance, κομψό glam που είναι πάντα έτοιμο για φωτογραφίες».



3. Brown sugar copper το μπρονζέ καστανό με κανέλα

Οι κόκκινοι τόνοι είναι κλασική φθινοπωρινή επιλογή. Εδώ έχουμε μια καστανή βάση που ζεσταίνεται με γυαλιστερές χάλκινες νότες.

«Έχει διάσταση και ζεστασιά χωρίς να γίνεται υπερβολικά πορτοκαλί ή κόκκινο. Σκεφτείτε καστανή ζάχαρη με μια πινελιά κανέλας στο φως», λέει ο celebrity stylist Νικ Αρόχο.

Το απαλό copper υποτόνιο θυμίζει έντονα τα φύλλα του φθινοπώρου μια φυσική μετάβαση από το καλοκαίρι.





4. Modern neutral blonde το ψυχρό ξανθό του φθινοπώρου

Ένα cool–toned ξανθό που συνδυάζει beige, taupe και soft brown για ένα σύγχρονο, ουδέτερο αποτέλεσμα που κολακεύει όλες τις επιδερμίδες.

«Το μυστικό είναι στη σκιά της ρίζας και την αψεγάδιαστη μετάβαση. Δίνει εκείνη τη low–maintenance, σοφιστικέ εμφάνιση», σημειώνει ο Αρόχο.

«Καθρεφτίζει τους γήινους, muted τόνους της εποχής: τα κασμιρένια πουλόβερ, τον γκρι ουρανό, τον αφρό latte».

Εξαιρετική επιλογή για ένα διακριτικό ξανθό refresh.



5. Deep espresso το σκούρο, πλούσιο καφέ

Τίποτα δεν ταιριάζει στο φθινόπωρο όσο οι βαθιές, «ζεστές» σκούρες αποχρώσεις. Το deep espresso θυμίζει mocha mousse, αλλά πιο βαθύ, πιο «έντονο».

«Είναι κολακευτικό γιατί δεν είναι κατάμαυρο· έχει βάθος χωρίς να δείχνει υπερφορτωμένο», εξηγεί η stylist Νικόλ Ρόχα (Pearlita Salon, Νέα Υόρκη).



6. True auburn η κλασική auburn του Νοεμβρίου

Το απόλυτο χρώμα του μήνα: ένα πλούσιο, κοκκινοκαφέ, με περισσότερο κόκκινο παρά καφέ, αλλά πάντα φυσικό.

Γεμάτο ζωντάνια και βάθος, είναι ιδανικό για εμάς είτε έχουμε ήδη καστανά, είτε κόκκινα, είτε ξανθά μαλλιά.

Με ένα gloss high–shine η απόχρωση απογειώνεται.



7. Soft contrast highlights ξανθές ανταύγειες χαμηλής αντίθεσης

Ναι, μπορούμε να έχουμε τις φθινοπωρινές cozy αποχρώσεις και τις ξανθές ανταύγειές μας.

Ο Γκρέι προτείνει ελάχιστη αντίθεση για ένα αγγελικό, νεανικό vibe με διακριτική φωτεινότητα.

Αυτή η τεχνική «μας επιτρέπει να παραμείνουμε ξανθές αλλά να απομακρυνθούμε από το έντονο, beachy ξανθό του καλοκαιριού», εξηγεί.

Με πληροφορίες από realsimple.com