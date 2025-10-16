H σχεδιάστρια μόδας Έλσα Σκιαπαρέλι ήταν από τις πρώτες γυναίκες στη βιομηχανία της μόδας που είχε πει μια μεγάλη αλήθεια. «Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε μια ολόκληρη περιουσία στα ρούχα για να είμαστε κομψές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σωστές επιλογές.» Η ίδια, αν και μεγάλωσε σε μια εύπορη οικογένεια, αναγκάστηκε στην ενήλικη ζωή της σε πολλούς περιορισμούς -και οικονομικούς- μέχρι να δημιουργήσει την αυτοκρατορία της. Γι ‘αυτό κι έλεγε ότι η κομψότητα δεν είναι συνυφασμένη με το ακριβό γούστο, αλλά με το καλό.

Αν ανατρέξουμε πίσω στον χρόνο και αναζητήσουμε τις γυναίκες που άφησαν ιστορία με τις εμφανίσεις τους τότε θα διαπιστώσουμε ότι όλες είχαν ένα κοινό στοιχείο στο ντύσιμό τους. Τη διαχρονικότητα… Η Όντρει Χέπμπορν, η Γκρέις Κέλι, η Τζάκι Ο ήταν διαχρονικά κομψές. Οι στιλιστικές τους εικόνες συνεχίζουν να αναπαράγονται μετά από τόσες δεκαετίες.

Πως να επιτύχουμε μια διαχρονική κομψότητα

Διαλέγουμε κλασικά κομμάτια: Τα κλασικά κομμάτια δεν σημαίνει ότι είναι βαρετά. Ένα κοστούμι, ένα μαύρο φόρεμα, μια πένσιλ φούστα, ένα λευκό πουκάμισο, ένα μπλέιζερ είναι κομμάτια που χτίζουν μια βασική γκαρνταρόμπα και είναι πάντα επίκαιρα. Ανάλογα με τις εποχές, τον τρόπο που θα τα φορέσουμε και τα αξεσουάρ που θα συνδυάσουμε, μπορούμε να είμαστε μοντέρνα κομψές.

Δίνουμε σημασία στις λεπτομέρειες: Είναι σημαντικό να είναι τα ρούχα μας καλοραμμένα για να στρώνουν ωραία στο σώμα μας. Όσο όμορφο κι αν είναι ένα κομμάτι εάν δεν εφαρμόζει σωστά πάνω μας, υποβαθμίζει την εμφάνισή μας.

Σιδερωμένα ρούχα: Ναι, ζούμε στην εποχή της ταχύτητας, όμως για την εικόνα που προβάλουμε στους άλλους αξίζουν λίγα λεπτά περιποίησης. Το να κυκλοφορούμε με τσαλακωμένα ρούχα, κάθε άλλο παρά κομψό είναι. Η μόνη δικαιολογία για να φορέσουμε τσαλακωμένα ρούχα είναι εάν βρισκόμαστε σε διακοπές και φοράμε λινά ρούχα.

Λέμε όχι στα μεγάλα Logo: Αποφεύγουμε ρούχα και αξεσουάρ των οποίων η ετικέτα είναι μεγάλη και εμφανής. Δεν θέλουμε να είμαστε κινητή διαφήμιση καμιάς μάρκας. Αντιθέτως επιλέγουμε κομμάτια των οποίων η προέλευση δεν φαίνεται.

Επενδύουμε στην ποιότητα: Τα καλά κομμάτια δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Καλύτερα λίγα και καλά, παρά πολλά και άχρηστα μετά από λίγες χρήσεις.

Επιλέγουμε κλασικά χρώματα: Δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα και μας χαρίζουν ανεπιτήδευτη κομψότητα. Τα κλασικά χρώματα όπως το λευκό, μαύρο, γκρι, μπεζ, καφέ μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και παραπέμπουν όχι μόνο σε κομψότητα, αλλά και σε μια ήσυχη πολυτέλεια.

Προσθέτουμε μόνο ένα έντονο χρώμα: Αν αγαπάμε τις χρωματικές εντάσεις, τότε συνδυάζουμε τα βασικά χρώματα με μια απόχρωση που να μας κολακεύει. Η προσθήκη χρώματος με ένα μόνο κομμάτι προσδίδει ενδιαφέρον στο σύνολο, χωρίς να το βαραίνει. Μπορεί να είναι μια μπλούζα ή μια φούστα σε έντονο χρώμα ή ένα αξεσουάρ.

Τα αξεσουάρ είναι δύναμη: Τόσο τα κοσμήματα όσο και τα αξεσουάρ είναι απαραίτητα για μια ολοκληρωμένη εμφάνιση. Ανάλογα με την προσωπικότητά μας επιλέγουμε κοσμήματα και διαλέγουμε λίγα και καλής ποιότητας αξεσουάρ. Δερμάτινες τσάντες, ζώνες, γάντια, φουλάρια, γυαλιά ηλίου κ.λ.π

Η κομψότητα δεν κερδίζεται στους πόντους: Αποφεύγουμε τα τεράστια δίπατα τακούνια. Το να περπατάμε παραπατώντας ή να φοράμε δίπατα παπούτσια για να κερδίσουμε πόντους ύψους, κάθε άλλο πάρα κομψό δείχνει. Τα τακούνια μας δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικά χοντρά ούτε υπερβολικά ψηλά.

Νύχια και μαλλιά: Αποτελούν σημαντικό μέρος της εμφάνισής μας, οπότε οφείλουμε να τα έχουμε καθαρά και περιποιημένα. Τα υπερβολικά μακριά μαλλιά, όπως και τα υπερβολικά μακριά νύχια κάθε άλλο παρά κομψά είναι.

