Τα ρούχα και ο τρόπος που τα φοράμε έχουν μια άτυπη δυναμική πάνω μας. Έχουν τη δυνατότητα να κολακεύουν ή να καταστρέφουν μια εμφάνιση, να αναδεικνύουν ή να υποβαθμίζουν και να περιορίζουν το σώμα. Υπάρχουν όμως και κάποια ρούχα, επιλεγμένα κομμάτια του ενδυματολογικού γίγνεσθαι που έχουν ρόλο μεταμορφωτικό. Ο κορσές είναι ένα από τα παρεξηγημένα στο παρελθόν και ιδιαίτερα είδη που μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του γυναικείου σώματος και όχι μόνο. Η ανάδειξη των γυναικείων καμπυλών, που υμνήθηκαν πολύ σε περασμένους αιώνες, είναι ένα ρεύμα που έχει επανέλθει στη μόδα, συγκρατημένα μεν από κάποιους και εντονότερα δε από κάποιους άλλους.

Ας σκεφτούμε την πρώτη επίδειξη του οίκου Schiaparelli με τον Ντάνιελ Ρόσμπερι, όπου ο ταλαντούχος σχεδιαστής επανέφερε με αριστοτεχνική δεξιότητα τους κορσέδες. Φυσικά δεν ήταν ο μόνος. Χρήση κορσέδων είδαμε και στους οίκους Maison Margiela, Mugler, Simone Rocha και Sergio Hudson. Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότεροι σχεδιαστές χρησιμοποιούν τους κορσέδες στις δημιουργίες τους, μια και είναι αποδεδειγμένα ο πιο εύκολος τρόπος για να τονίσουν τις ανθρώπινες καμπύλες. Πρόσφατα παραδείγματα οι οίκοι Givenchy , Mugler και φυσικά Schiaparelli που παρουσίασαν εκπληκτικές δημιουργίες με κορσέδες στα τελευταία fashion shows τους, για την άνοιξη – καλοκαίρι του 2026, στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, που μόλις έληξε.

Λίγες μέρες πριν είδαμε στο εκπληκτικό σόου του διεθνούς ομίλου L’Oreal Paris στο Παρίσι, τις εκπροσώπους ομορφιάς να φορούν υπέροχα φορέματα με κορσέδες, αναδεικνύοντας τις καμπύλες τους. Το λαμπερό σόου έκλεισε το μοντέλο Κένταλ Τζένερ φορώντας ένα αμάνικο λευκό φόρεμα, το οποίο είχε βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα V, άνετη διάφανη φούστα και εφαρμοστό μπούστο από κορσέ.

Είναι γεγονός λοιπόν ότι όλο και περισσότερο οι σχεδιαστές καταφεύγουν στη χρήση του κορσέ, είτε ενσωματωμένου στα φορέματα και στα τοπς, είτε σαν ξεχωριστό ρυθμιζόμενο κομμάτι πάνω στο ενδυματολογικό σύνολο. Προκειμένου να είναι λειτουργικός για το ανθρώπινο σώμα επένδυσαν σε πιο εύπλαστα υλικά και πιο ελαστικές υφάνσεις και το πέτυχαν. Οι ασφυκτικοί κορσέδες ανήκουν στο παρελθόν και τη θέση τους πήραν οι εύχρηστοι, που χαρίζουν άνεση και ευλυγισία, ενώ παράλληλα δίνουν στο σώμα το πολυπόθητο γλυπτικό εφέ αναδεικνύοντας ή και δημιουργώντας καμπύλες. Τα άλλοτε σύμβολα της γυναικείας καταπίεσης γίνονται όπλα στιλιστικής υπεροχής.

Πως θα εντάξουμε το εφέ του κορσέ στο street style

Φυσικά και δεν μπορούμε -ούτε και θέλουμε – να μεταποιήσουμε όλα μας τα ρούχα για να δημιουργήσουμε κορσεδένια τοπς και φορέματα. Στην αγορά υπάρχουν έτοιμοι κορσέδες που μπορούμε να εντάξουμε στο ντύσιμό μας, αλλά και ζώνες- κορσέδες που είναι η πιο εύκολη και εύχρηστη λύση. Ένας ωραίος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε κορσέ ή ζώνη-κορσέ πάνω από ένα μακρύ φόρεμα, κατά προτίμηση σε αέρινη γραμμή, ώστε να δημιουργήσουμε ωραίες καμπύλες. Ένας άλλος εντυπωσιακός τρόπος είναι πάνω από ένα λευκό πουκάμισο και με ένα cigarette παντελόνι. Κορσέ μπορούμε να συνδυάσουμε και με ένα στενό τοπ και μια μπαλούν φούστα ή μια τουτού φούστα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήσουμε τη φαντασία μας να λειτουργήσει και να πειραματιστούμε με τους κορσέδες που καθώς φαίνεται ήρθαν και έμειναν.