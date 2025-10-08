Πολλοί από εμάς έχουμε παρατηρήσει ότι η πίεση της καθημερινότητας μας κάνει να ξεχνάμε όλο και πιο συχνά πράγματα. Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα για να βοηθήσουμε τον εγκέφαλό μας να γεράσει καλύτερα αργότερα.

Η διατροφή είναι ένας από τους λίγους παράγοντες που μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε, και μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι ορισμένες απλές βιταμίνες Β, τις οποίες βρίσκουμε πολύ εύκολα στην διατροφή μας, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι νομίζουμε.

Ποια ήταν τα ευρήματα της νέας έρευνας

Ερευνητές στην Ιαπωνία παρακολούθησαν ενήλικες για περισσότερα από 15 χρόνια και δημοσίευσαν πρόσφατα στο «European Journal of Clinical» Nutrition ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν περισσότερη ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2) είχαν έως και 49% χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια σε σχέση με όσους κατανάλωναν λιγότερη. Η φυλλική ουσία (φολικό οξύ) και η βιταμίνη Β6 επίσης συνδέθηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ η βιταμίνη Β12 δεν παρουσίασε σαφή συσχέτιση.

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον μοτίβο που συμφωνεί με όσα ήδη γνωρίζουμε για τις βιταμίνες Β: είναι κρίσιμες για τον ενεργειακό μεταβολισμό και βοηθούν στη ρύθμιση της ομοκυστεΐνης, μιας ένωσης συνδεδεμένης με την αγγειακή και εγκεφαλική υγεία.

Σύγκριναν όσους κατανάλωναν τις λιγότερες βιταμίνες Β με όσους κατανάλωναν τις περισσότερες, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, σωματικό μέγεθος, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, φάρμακα και διατροφή.



Η ριβοφλαβίνη (Β2) ξεχώρισε: συγκριτικά με την ομάδα με τη χαμηλότερη πρόσληψη, η ομάδα με την υψηλότερη πρόσληψη είχε περίπου 49% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Οι άνθρωποι που κατανάλωναν περισσότερη Β6 και φυλλικό οξύ επίσης είχαν περίπου 20% χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ η Β12 δεν ξεχώρισε.

Πρακτικοί τρόποι ενσωμάτωσης στη διατροφή μας

Αν και καμία βιταμίνη δεν μπορεί να μας προστατεύσει από την άνοια από μόνη της, η μελέτη υποστηρίζει μια προσέγγιση βάζοντας την διατροφή σε πρώτο πλάνο, η οποία θα παρέχει επιλογές πλούσιες σε βιταμίνες Β.

Πολλά από αυτά τα τρόφιμα ίσως ήδη βρίσκονται στο ψυγείο ή στο ντουλάπι μας:

Ριβοφλαβίνη (Β2): γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι), αυγά, άπαχο κρέας και ψάρια, μανιτάρια, αμύγδαλα, σπανάκι.

Βιταμίνη Β6: πουλερικά, σολομός, πατάτες, μπανάνες, ρεβίθια, κολοκύθα.

Φολικό οξύ: φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, μαρούλι), σπαράγγια, αβοκάντο, εσπεριδοειδή, φασόλια, φακές και εμπλουτισμένα δημητριακά.



Υπάρχουν επίσης πολλοί τρόποι για να τα εντάξουμε τους στη διατροφή μας:

Γεύματα: Δημιουργούμε μπολ με δημητριακά, φακές, σοταρισμένα λαχανικά και σολομό και τα παίρνουμε μαζί μας για μεσημεριανό στη δουλειά.

Σαλάτες: Προσθέτουμε ρεβίθια σε σπανάκι, όπως στη σαλάτα σπανάκι-μήλο-κράνμπερι με κατσικίσιο τυρί.

Πρωινό: Επιλέγουμε εμπλουτισμένα δημητριακά ολικής άλεσης με γάλα και φέτες μπανάνας, ή αυγά με λαχανικά.

Σνακ: Γιαούρτι με θρυμματισμένα αμύγδαλα ή χούμους με λαχανικά.



Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας πριν ξεκινήσουμε ένα συμπλήρωμα Β-συμπλέγματος. Αντίθετα, επικεντρωνόμαστε σε σταθερά, ποικίλα πρότυπα διατροφής, πλούσια σε φυτικά τρόφιμα, δημητριακά ολικής άλεσης και άπαχες πρωτεΐνες.



Με πληροφορίες από Eating Well