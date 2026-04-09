Οι δημόσιες εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ, πολιτικές τοποθετήσεις αντιπάλων του και σχόλια ειδικών έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη γνωστική του κατάσταση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη ιατρική επιβεβαίωση ότι πάσχει από άνοια, ενώ οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τέτοιες εκτιμήσεις δεν μπορούν να γίνουν με ασφάλεια χωρίς πλήρη κλινική αξιολόγηση.

Η αφορμή δόθηκε από δημόσια αντιπαράθεση που έχει ανοίξει στις ΗΠΑ γύρω από τη συμπεριφορά, τον λόγο και τις πρόσφατες εμφανίσεις του Αμερικανού προέδρου. Αναφέρονται πολιτικές αιχμές, δημόσιες παρεμβάσεις σχολιαστών αλλά και απόψεις ειδικών που εστιάζουν σε σημεία όπως η αποσπασματική ρητορική, οι επαναλήψεις και η δυσκολία διατήρησης συνεκτικής σκέψης.

Η Μαίρη Τραμπ, κλινική ψυχολόγος και κόρη του εκλιπόντος αδελφού του προέδρου, Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, μίλησε εκτενώς σε συνέντευξή της στο New York Magazine και ανέφερε ότι έχει παρατηρήσει στιγμές που της θυμίζουν τα πρώτα συμπτώματα της άνοιας του Φρεντ Τραμπ Σίνιορ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ. Κάποιες στιγμές «φαίνεται να χάνει την αίσθηση του χρόνου και του χώρου», λέει ανιψιά του, για όσα θεωρεί «ανησυχητικές αλλαγές» στη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως, ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για εκτιμήσεις που δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η διάγνωση άνοιας ή Αλτσχάιμερ δεν μπορεί να γίνει από απόσταση ούτε να βασιστεί σε δημόσιες εμφανίσεις. Τονίζουν ότι απαιτείται πλήρης κλινική αξιολόγηση, καθώς η συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που δεν σχετίζονται με νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η γνωστική κατάσταση ενός ηλικιωμένου Αμερικανού προέδρου γίνεται αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης. Αντίστοιχες αιχμές είχαν διατυπωθεί και για τον Τζο Μπάιντεν, ιδίως το 2024, όταν η ηλικία, οι λεκτικές αστοχίες και η εικόνα του σε δημόσιες εμφανίσεις τροφοδότησαν έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για τον Τραμπ δεν εξελίσσεται σε πολιτικό κενό, αλλά σε ένα ήδη φορτισμένο πεδίο όπου η πολιτική σύγκρουση συχνά μπλέκεται με την ιατρική εικασία.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η ουσία: άλλο η πολιτική αντιπαράθεση, άλλο η κλινική πράξη. Η ιατρική αξιολόγηση της γνωστικής υγείας δεν μπορεί να στηριχθεί σε βίντεο, αποσπασματικές δηλώσεις ή στιγμιότυπα από ομιλίες. Απαιτεί ιστορικό, νευρολογική και κλινική εξέταση, εξειδικευμένα γνωστικά τεστ, εργαστηριακό έλεγχο και, όπου χρειάζεται, απεικονιστικό έλεγχο.

Τι είναι η άνοια;

Η συζήτηση, ωστόσο, προσφέρει μια ευκαιρία να δούμε πιο ψύχραιμα τι είναι τελικά η άνοια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η άνοια δεν είναι μία και μοναδική νόσος αλλά ένα σύνδρομο: ένας γενικός όρος που περιγράφει έκπτωση της μνήμης, της σκέψης, της συμπεριφοράς και της ικανότητας εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων, σε βαθμό που επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργικότητα του ατόμου. Και, κυρίως, δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης.

Τα συμπτώματα δεν είναι ίδια σε όλους. Στα πιο συχνά περιλαμβάνονται τα προβλήματα μνήμης, η δυσκολία συγκέντρωσης, οι διαταραχές λόγου, η αποδιοργάνωση της σκέψης, ο αποπροσανατολισμός, αλλά και αλλαγές στη διάθεση, την κρίση ή τη συμπεριφορά. Σε ορισμένες μορφές άνοιας, μάλιστα, οι μεταβολές στη συμπεριφορά ή στη γλωσσική ικανότητα μπορεί να εμφανιστούν πριν από την έντονη απώλεια μνήμης.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι γιατροί επιμένουν ότι κανένα μεμονωμένο σύμπτωμα δεν αρκεί για συμπέρασμα. Η αφηρημάδα, η σύγχυση, η κόπωση, η δυσκολία εύρεσης λέξεων ή οι αλλαγές στη συμπεριφορά μπορεί να σχετίζονται με πολλές διαφορετικές αιτίες: από έλλειψη ύπνου, άγχος και κατάθλιψη μέχρι διαταραχές θυρεοειδούς, έλλειψη βιταμινών, παρενέργειες φαρμάκων ή άλλες νευρολογικές παθήσεις. Γι’ αυτό η πρώιμη και σωστή διερεύνηση είναι καθοριστική.

Πώς γίνεται η διάγνωση

Η διάγνωση της άνοιας δεν βασίζεται σε ένα και μόνο τεστ. Συνήθως ξεκινά από την κλινική εκτίμηση και το λεπτομερές ιστορικό, τόσο του ίδιου του ασθενούς όσο και των οικείων του, επειδή συχνά οι κοντινοί άνθρωποι παρατηρούν πρώτοι αλλαγές στην καθημερινή λειτουργικότητα. Ακολουθούν σύντομα γνωστικά τεστ μνήμης, προσοχής, γλώσσας και προσανατολισμού, ενώ μπορεί να χρειαστούν εξετάσεις αίματος ώστε να αποκλειστούν άλλες, δυνητικά αναστρέψιμες αιτίες συμπτωμάτων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γιατροί ζητούν επίσης απεικονιστικές εξετάσεις, όπως αξονική ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, ενώ σε πιο εξειδικευμένη διερεύνηση μπορεί να αξιοποιηθούν και βιοδείκτες ή άλλες εξετάσεις, ιδίως όταν υπάρχει υποψία νόσου Αλτσχάιμερ ή άλλης συγκεκριμένης νευροεκφυλιστικής διαταραχής. Η έγκαιρη διάγνωση δεν σημαίνει μόνο ταχύτερη θεραπευτική παρέμβαση, αλλά και καλύτερο σχεδιασμό φροντίδας για τον ασθενή και την οικογένεια.

Θεραπεύεται;

Σήμερα, η γενική απάντηση είναι ότι η άνοια συνήθως δεν θεραπεύεται οριστικά, ειδικά όταν οφείλεται σε εκφυλιστικές νόσους όπως η Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν όμως θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Παράλληλα, κάποιες αιτίες γνωστικής έκπτωσης μπορεί να είναι αναστρέψιμες ή αντιμετωπίσιμες, γι’ αυτό και η σωστή διερεύνηση είναι κρίσιμη.

Στο Αλτσχάιμερ, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται φάρμακα που στοχεύουν κυρίως στη συμπτωματική αντιμετώπιση, όπως οι αναστολείς ακετυλοχολινεστεράσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μεμαντίνη. Οι υγειονομικές αρχές και οι επιστημονικοί φορείς επισημαίνουν επίσης ότι η αντιμετώπιση δεν περιορίζεται στα φάρμακα: περιλαμβάνει σωματική άσκηση, νοητική ενδυνάμωση, έλεγχο παραγόντων κινδύνου, αντιμετώπιση κατάθλιψης ή άγχους, υποστήριξη του φροντιστή και προσαρμογές στην καθημερινότητα.

Με άλλα λόγια, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ένα βίντεο ή μια αδέξια δημόσια εμφάνιση «αποδεικνύει» άνοια. Το ερώτημα είναι πώς μιλάμε υπεύθυνα για τη γνωστική υγεία, χωρίς να συγχέουμε την πολιτική αντιπαράθεση με την ιατρική τεκμηρίωση. Στην περίπτωση του Τραμπ, η δημόσια συζήτηση μπορεί να είναι έντονη, όμως τα διαθέσιμα στοιχεία δεν συνιστούν επίσημη διάγνωση. Στην περίπτωση κάθε ασθενούς, όμως, τα επίμονα συμπτώματα μνήμης, λόγου ή συμπεριφοράς είναι λόγος για ιατρική αξιολόγηση και όχι για εικασίες.

