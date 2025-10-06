Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο το οποίο χρειάζεται ο οργανισμός μας. Συμμετέχει σε πολλές βιοχημικές λειτουργίες, όπως η σύνθεση πρωτεϊνών, η ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, είναι απαραίτητο για την παραγωγή ενέργειας, τη σύνθεση του DNA και του RNA, συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξη των οστών και παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά ασβεστίου και καλίου, που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία των μυών, της καρδιάς και του νευρικού μας συστήματος. Με απλά λόγια, ο οργανισμός μας εξαρτάται από το μαγνήσιο για πολλούς και σημαντικούς λόγους.

Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να μην λαμβάνουμε όλοι επαρκείς ποσότητες μαγνησίου μέσω της διατροφής μας. Για τον λόγο αυτό, οι γιατροί συχνά συνιστούν τη λήψη συμπληρώματος μαγνησίου, ιδιαίτερα «για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η δυσκοιλιότητα, οι διαταραχές ύπνου και οι μυϊκές κράμπες», όπως εξηγεί η γιατρός Λάουρα Πούρντι, ειδική οικογενειακής ιατρικής.

Παρότι τα συμπληρώματα μπορούν να είναι ωφέλιμα, τίθεται το ερώτημα: μπορεί να πάρουμε υπερβολική ποσότητα μαγνησίου;

Πιθανοί κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζουμε

Η υπερβολική δόση μαγνησίου, γνωστή και ως «υπερμαγνησιαιμία», είναι αρκετά σπάνια. Η μέγιστη ποσότητα που θεωρείται ασφαλής χωρίς να προκαλεί ανεπιθύμητες παρενέργειες από συμπληρώματα, ανέρχεται στα 350 mg ημερησίως. Η κατανάλωση υπερβολικού μαγνησίου μέσω τροφών δεν είναι επιβλαβής. Ωστόσο, η υπερβολική λήψη μέσω συμπληρωμάτων -όπως το οξείδιο, το κιτρικό ή το χλωριούχο μαγνήσιο- μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

Η γιατρός Πούρντι επισημαίνει: «Γενικά είναι σπάνιο φαινόμενο, αλλά αν πάρουμε πολύ μαγνήσιο, ενδέχεται να εμφανίσουμε διάρροια, ναυτία και ενδεχομένως κράμπες».

Συχνές παρενέργειες από υπερβολική πρόσληψη μαγνησίου:

-Διάρροια

-Ναυτία

-Κοιλιακές κράμπες

-Χαμηλή αρτηριακή πίεση

-Μυϊκή αδυναμία

-Ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός

-Έμετος

-Ερυθρότητα στο πρόσωπο

-Κατακράτηση ούρων (δυσκολία στην πλήρη κένωση της ουροδόχου κύστης)

-Κατάθλιψη

-Λήθαργος και μυϊκή αδυναμία

-Καρδιακή ανακοπή

Πόσο μαγνήσιο μπορούμε να λαμβάνουμε

Η Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (RDA), δηλαδή η μέση ποσότητα που καλύπτει τις ανάγκες σχεδόν όλων των υγιών ενηλίκων, είναι:

Ηλικίες 19–30 ετών: 400 mg για άνδρες και 310 mg για γυναίκες

Ηλικίες 31 ετών και άνω: 420 mg για άνδρες και 320 mg για γυναίκες

Από την άλλη, το μαγνήσιο μπορούμε να το βρούμε σε πολλές τροφές, όπως τα αμύγδαλα, το σπανάκι, τα φασόλια kidney και το τόφου.

Είναι τα συμπληρώματα μαγνησίου ασφαλή για όλους;

Αν και η υπερμαγνησιαιμία είναι σπάνια, είναι σημαντικό να τη λαμβάνουμε υπόψη, ειδικά αν πάσχουμε από χρόνια προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα, άτομα με νεφρική δυσλειτουργία ή νεφρική ανεπάρκεια διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων υπερβολικής δόσης.

Η λήψη πολύ υψηλών δόσεων μαγνησίου έχει συσχετιστεί με περιπτώσεις παρενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να αποφεύγουμε εντελώς αυτά τα σκευάσματα, απλώς οφείλουμε να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία.

Τα συμπληρώματα μαγνησίου ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα, όπως:

Διφωσφονικά (για την οστεοπόρωση): μειώνουν την απορρόφηση του μαγνησίου.

Ορισμένα αντιβιοτικά: πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 2 ώρες πριν ή 4–6 ώρες μετά το μαγνήσιο.

Διουρητικά: μπορεί να αυξήσουν την αποβολή μαγνησίου στα ούρα και να προκαλέσουν έλλειψη.

Χρήσιμες οδηγίες για ασφαλή λήψη συμπληρωμάτων

Εφόσον η χρήση συμπληρώματος είναι απαραίτητη και έχει συστηθεί από επαγγελματία υγείας, καλό είναι να ακολουθούμε τις εξής πρακτικές, σύμφωνα με τους ειδικούς:

Επιλέγουμε ποιοτικά συμπληρώματα, τα οποία έχουν ελεγχθεί για καθαρότητα και αποτελεσματικότητα, και φέρουν ανεξάρτητη πιστοποίηση.

Προτιμούμε μορφές με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα, όπως το κιτρικό μαγνήσιο.

Δεν υπερβαίνουμε τα 350 mg ημερησίως, εκτός αν υπάρχει συγκεκριτική ιατρική οδηγία.

Συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή φαρμακοποιό μας για πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή συμπληρώματα που λαμβάνουμε.

Με πληροφορίες από Eating Well

