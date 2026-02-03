Τα χέρια μας αποκαλύπτουν πολλά συχνά περισσότερα απ’ όσα θα θέλαμε. Παρότι η σωστή φροντίδα παίζει καθοριστικό ρόλο, το μανικιούρ παραμένει ένα από τα πιο απλά και άμεσα κόλπα ομορφιάς για να δείχνουν πιο νεανικά και φωτεινά. Με τη σωστή επιλογή χρώματος μπορούμε να «μαλακώσουμε» την όψη του δέρματος, να φωτίσουμε τον τόνο και να αναδείξουμε τα νύχια μας χωρίς υπερβολές.

Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, τις αποχρώσεις που φαίνεται να κολακεύουν περισσότερο τα χέρια και χαρίζουν φρέσκια, περιποιημένη εικόνα.

Nude και μπέζ αποχρώσεις

Το avloninternational.com αναφέρει πώς οι nude – μπεζ τόνοι που ταιριάζουν με τον τόνο της επιδερμίδας μπορούν να οικοδομήσουν μια πιο «μακρά» και λεία όψη στα δάχτυλα, κάνοντας τα χέρια να δείχνουν πιο νεανικά και καλυμμένα με λιγότερη αντίθεση στις ατέλειες.

Θερμοί τόνοι καφέ-μπεζ και γκρι-μπεζ

Η ίδια ιστοσελίδα επισημαίνει πώς οι θερμοί καφέ-μπεζ και γκρι-μπεζ τόνοι είναι ουδέτερες επιλογές που δίνουν ένα κομψό, παρατεταμένο look στα δάχτυλα, ιδανικό αν θέλετε κάτι διακριτικό αλλά και σύγχρονο.

Κλασικό Κόκκινο

Άρθρο του realsimple.com αναφέρει πώς το διαχρονικό κόκκινο ειδικά με μπλε υποτόνους τραβά το βλέμμα στα νύχια και όχι στο δέρμα. Είναι δυναμικό, κομψό και ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας.

Ρομαντικό και απαλό Ροδακινί

Το america.bellezamoderna.com εξηγεί ότι οι απαλοί ροδακινί και ρομαντικοί peach τόνοι είναι ιδανικοί για να προσδώσουν μια υγιή λάμψη στα νύχια χωρίς να τραβούν υπερβολικά την προσοχή. Αυτές οι αποχρώσεις δίνουν μια φυσική, φρέσκια αίσθηση που δεν βαραίνει την εικόνα των χεριών.

Απαλά ροζ και παστέλ

Σύμφωνα με το vitallyyou τα απαλά ροζ και παστέλ χρώματα, όπως baby pink ή μώβ λεβάντα, είναι κλασικές επιλογές που προσθέτουν φως και απαλότητα, κάνοντας το βλέμμα στα χέρια πιο νεανικό χωρίς υπερβολικά δυνατές αντιθέσεις.

Micro French

Τέλος το realsimple.com σημειώνει ότι η σύγχρονη εκδοχή του γαλλικού με πολύ λεπτή λευκή γραμμή στην άκρη. Δημιουργεί την ψευδαίσθηση πιο μακριού νυχιού και δείχνει εξαιρετικά κομψό σε κοντά νύχια.



Επιλέγοντας τις σωστές αποχρώσεις, μπορούμε εύκολα να κάνουμε τα χέρια μας να δείχνουν πιο φωτεινά, νεανικά και περιποιημένα, χωρίς υπερβολές.

Με πληροφορίες από: avloninternational.com,realsimple.com ,america.bellezamoderna.com και vitallyyou

