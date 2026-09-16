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Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί τη μινιμαλιστική αισθητική και τη φιλοσοφία «less is more», εστιάζοντας σε ένα πιο φρέσκο και φυσικό αποτέλεσμα.

Πολλές προσωπικότητες υιοθέτησαν το συγκεκριμένο look σε πασαρέλες και εκδηλώσεις, ενώ οι επαγγελματίες ομορφιάς προβλέπουν τη συνέχιση της κυριαρχίας του.

Η εφαρμογή της τάσης απαιτεί απλώς τη χρήση ψαλιδιού βλεφαρίδων ή διάφανης μάσκαρας, δίνοντας έμφαση στην περιποιημένη επιδερμίδα και στα καλοσχηματισμένα φρύδια.

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Για χρόνια, η τάση στις βλεφαρίδες ήταν να έχουν όγκο, μήκος και έντονο χρώμα. Πολλές στρώσεις μάσκαρα, extensions και ψεύτικες βλεφαρίδες έγιναν σχεδόν απαραίτητα για ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ.

Τώρα όμως, η τάση πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση , στις ghost lashes, δηλαδή στις «βλεφαρίδες-φάντασμα». Τον πρώτο λόγο έχουν οι φυσικές μας βλεφαρίδες που παραμένουν σχεδόν αόρατες.

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Σύμφωνα με το elle.com μπορούμε να παραλείψουμε εντελώς τη μάσκαρα, να χρησιμοποιήσουμε διάφανη ή απλώς να γυρίσουμε τις βλεφαρίδες με το ψαλιδάκι, ώστε να δείχνουν περιποιημένες χωρίς έντονη χρωστική.

Από το no-makeup makeup στις «βλεφαρίδες-φάντασμα»

Η τάση δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Ακολουθεί τη γενικότερη στροφή της ομορφιάς προς το less is more (όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο), με πιο φυσική επιδερμίδα, λιγότερο έντονο contouring και μακιγιάζ που μοιάζει περισσότερο με την πραγματική μας εικόνα.

Η British Vogue σημειώνει ότι οι ghost lashes παραπέμπουν και στη μινιμαλιστική αισθητική των ’90s, όταν οι βλεφαρίδες μπορούσαν να είναι διακριτικά τονισμένες αντί για βαριές και υπερβολικά φορτωμένες.

Και πλέον δεν μιλάμε απλώς για μια τάση που κυκλοφορεί στα social media. Όπως σημειώνει το Harper’s Bazaar οι σχεδόν άβαφες βλεφαρίδες εμφανίστηκαν στις πασαρέλες για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, ενώ το look πέρασε και στο κόκκινο χαλί. Στο Met Gala του 2026, μεταξύ άλλων, οι Τζίτζι Χαντίντ, Χάντερ Σέιφερ και Γκρέισι Έιμπραμς εμφανίστηκαν χωρίς εμφανή μαύρη μάσκαρα.

Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την εμφάνιση της Ζεντάγια στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν στη Νέα Υόρκη όπου αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της τάσης, με το μακιγιάζ να κρατά το βλέμμα καθαρό και τις βλεφαρίδες σχεδόν γυμνές.

Και δεν φαίνεται να πρόκειται μόνο για μία καλοκαιρινή τάση. Επαγγελματίες στον κλάδο της ομροφιάς που μίλησαν στο Glamour εκτιμούν ότι οι ghost lashes μπορούν να κυριαρχίσουν και το φθινόπωρο του 2026, καθώς η αισθητική της φυσικής και λιγότερο «δουλεμένης» εμφάνισης συνεχίζει να κερδίζει έδαφος.

Πώς μπορούμε να τις πετύχουμε

Το ωραίο με τις ghost lashes είναι ότι δεν απαιτούν περίπλοκη τεχνική. Σύμφωνα με το IPSY μπορούμε απλώς να αφήσουμε τις βλεφαρίδες μας χωρίς μάσκαρα και να τις γυρίσουμε ελαφρά με ένα ψαλιδάκι. Αν θέλουμε λίγη περισσότερη ένταση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφανη μάσκαρα ή μια πολύ διακριτική ποσότητα προϊόντος, με στόχο τον διαχωρισμό και όχι τον όγκο.

Για να μη δείχνει το αποτέλεσμα πρόχειρο, μπορούμε να δώσουμε περισσότερη προσοχή στην επιδερμίδα και στα φρύδια. Μια ελαφριά, ομοιόμορφη βάση, λίγο ρουζ και περιποιημένα φρύδια αρκούν για να πλαισιώσουν το βλέμμα χωρίς να επιστρέψουμε στο βαρύ μακιγιάζ.

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Και ενώ η μόδα της έντονης, δραματικής βλεφαρίδας δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, οι ghost lashes προσφέρουν μια διαφορετική επιλογή: ένα πιο ήσυχο, φρέσκο και ατημέλητο αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα στη διάθεση του «βάζουμε λιγότερο, αλλά το κάνουμε πιο συνειδητά».

Με πληροφορίες από elle.com,British Vogue ,Harper’s Bazaar ,Glamour ,IPSY

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