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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η τάση μακιγιάζ cloud skin αναδείχθηκε στην πιο δημοφιλή του 2026, συγκεντρώνοντας πάνω από 176,4 δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok.

Η συγκεκριμένη τεχνική στοχεύει σε μια ομοιόμορφη και βελούδινη όψη της επιδερμίδας, προσφέροντας ένα φυσικό αποτέλεσμα με διακριτική λάμψη.

Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω της σωστής ενυδάτωσης, της χρήσης ελαφρών προϊόντων βάσης και της στρατηγικής εφαρμογής πούδρας στη ζώνη Τ.

Η φιλοσοφία της τάσης εστιάζει στην εξισορρόπηση της φυσικής υφής του δέρματος, αποφεύγοντας την έντονη κάλυψη και το βαρύ μακιγιάζ.

Το cloud skin προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους επιδερμίδας, αναδεικνύοντας τη φυσική φωτεινότητα χωρίς να καλύπτει πλήρως τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

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Μια επιδερμίδα που μοιάζει απαλή, λεία και φωτεινή, σαν να έχει περάσει από διακριτικό φίλτρο φωτογραφίας, βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγαλύτερης τάσης μακιγιάζ του 2026. Πρόκειται για το cloud skin.

Σύμφωνα με το TikTok Beauty Index 2026 της βρετανικής πλατφόρμας σύγκρισης τιμών προϊόντων ομορφιάς Cosmetify, το cloud skin αναδείχθηκε στην πιο δημοφιλή τάση μακιγιάζ της χρονιάς, με περισσότερες από 176,4 δισεκατομμύρια προβολές στο σχετικό hashtag.

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Η ονομασία του παραπέμπει στην απαλή, αέρινη υφή του σύννεφου. Και αυτή ακριβώς είναι η αισθητική που επιχειρεί να δημιουργήσει: μια επιδερμίδα με ομοιόμορφη όψη, διακριτική λάμψη και βελούδινο τελείωμα, χωρίς την αίσθηση του έντονου μακιγιάζ.

Τι είναι το cloud skin και γιατί ξεχωρίζει

Μετά την κυριαρχία του glass skin, που έδινε έμφαση στην έντονη γυαλάδα και τη σχεδόν γυάλινη όψη της επιδερμίδας, η νέα τάση στρέφεται προς ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα.

Το cloud skin βρίσκεται ανάμεσα στο απόλυτα ματ και το λαμπερό μακιγιάζ. Δεν επιδιώκει να εξαφανίσει κάθε ίχνος φυσικής λάμψης, αλλά να την εξισορροπήσει, δημιουργώντας το λεγόμενο soft-focus effect: την οπτική εξομάλυνση της υφής της επιδερμίδας, όπως συμβαίνει με έναν φακό που απαλύνει τις λεπτομέρειες.

Μιλώντας στη Vogue, ο Dominic Skinner, διευθυντής καλλιτεχνικού μακιγιάζ της MAC Cosmetics στη Βρετανία, εξήγησε ότι η ιδέα γεννήθηκε από την επιθυμία του να αναπαραγάγει την απαλή υφή ενός σύννεφου στο πρόσωπο.

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«Αναζητούσα κάτι πιο ανάλαφρο, που να δίνει την αίσθηση της αψεγάδιαστης επιδερμίδας, χωρίς το βάρος της έντονης κάλυψης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φιλοσοφία του cloud skin, επομένως, δεν είναι να καλύψουμε ολοκληρωτικά την επιδερμίδα, αλλά να αναδείξουμε τη φυσική της όψη, περιορίζοντας τις έντονες γυαλάδες και δημιουργώντας ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Πώς πετυχαίνουμε το cloud skin σε 5 βήματα

1. Ξεκινάμε με καλή ενυδάτωση

Η σωστή προετοιμασία της επιδερμίδας είναι το σημαντικότερο βήμα. Εφαρμόζουμε την ενυδατική μας κρέμα σε καθαρό πρόσωπο και περιμένουμε να απορροφηθεί πριν προχωρήσουμε στο μακιγιάζ.

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Η ενυδάτωση βοηθά το foundation να απλώνεται πιο ομοιόμορφα και περιορίζει την πιθανότητα να συγκεντρωθεί σε ξηρά σημεία, δημιουργώντας ανομοιόμορφο αποτέλεσμα.

2. Επιλέγουμε ένα ελαφρύ primer

Το primer, δηλαδή η βάση προετοιμασίας που εφαρμόζουμε πριν από το foundation, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο λείας όψης.

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Για τις ξηρές επιδερμίδες προτιμούμε μια ενυδατική σύνθεση, ενώ για τις λιπαρές μπορούμε να επιλέξουμε ένα primer που περιορίζει τη γυαλάδα.

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3. Αποφεύγουμε το βαρύ foundation

Το μυστικό βρίσκεται στις λεπτές στρώσεις προϊόντος. Ένα ελαφρύ foundation ή ένα skin tint, δηλαδή ένα προϊόν με διακριτική χρωματική κάλυψη, αρκεί για να εξισορροπήσει τον τόνο της επιδερμίδας.

Ο make up artist της Armani Beauty, Samuel Rivera, συμβουλεύει να αποφεύγουμε τα foundation υψηλής κάλυψης. Όπως εξηγεί στη Vogue, στόχος είναι να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερο προϊόν και να διατηρούμε τη φυσική όψη του δέρματος.

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Όπου χρειάζεται περισσότερη κάλυψη, μπορούμε να εφαρμόσουμε τοπικά μικρή ποσότητα concealer.

4. Χρησιμοποιούμε την πούδρα στρατηγικά

Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα μυστικά της τεχνικής.

Αντί να απλώνουμε πούδρα σε ολόκληρο το πρόσωπο, την εφαρμόζουμε κυρίως στη ζώνη Τ, δηλαδή στο μέτωπο, στη μύτη και στο πιγούνι, όπου εμφανίζεται συχνότερα γυαλάδα.

Επιλέγουμε μια λεπτόκοκκη πούδρα με blurring effect, η οποία μειώνει οπτικά την εμφάνιση των πόρων και δημιουργεί ένα απαλό, βελούδινο τελείωμα.

Παράλληλα, αφήνουμε τα ψηλότερα σημεία του προσώπου, όπως τα ζυγωματικά, να διατηρήσουν τη φυσική τους φωτεινότητα.

5. Ολοκληρώνουμε με απαλό ρουζ

Ένα κρεμώδες ή υγρό ρουζ με διακριτικό τελείωμα προσθέτει φρεσκάδα και χρώμα χωρίς να διαταράσσει την ισορροπία του μακιγιάζ.

Αποφεύγουμε τις πολύ έντονες λάμψεις και τα προϊόντα με εμφανές glitter. Στόχος είναι το χρώμα να ενσωματώνεται ομαλά στην επιδερμίδα, χωρίς αυστηρά περιγράμματα.

Ταιριάζει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας;

Ένα από τα πλεονεκτήματα του cloud skin είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες διαφορετικών τύπων δέρματος.

Στις ξηρές επιδερμίδες δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ενυδάτωση και περιορίζουμε την ποσότητα της πούδρας. Στις λιπαρές επιδερμίδες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προϊόντα που ελέγχουν τη γυαλάδα, χωρίς να επιδιώκουμε ένα εντελώς ματ αποτέλεσμα.

Το σημαντικότερο είναι ότι το cloud skin δεν απαιτεί αψεγάδιαστο δέρμα. Οι πόροι, οι φακίδες και η φυσική υφή της επιδερμίδας μπορούν να παραμένουν ορατά.

Άλλωστε, η πραγματική γοητεία αυτής της τάσης βρίσκεται στην ισορροπία: μια επιδερμίδα που δείχνει περιποιημένη και φωτεινή, χωρίς να φαίνεται υπερβολικά μακιγιαρισμένη.

Με πληροφορίες από Cosmetify, Vogue, Maybelline New York

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