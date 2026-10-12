Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η τάση ομορφιάς «glass skin» προωθεί πολύπλοκες ρουτίνες περιποίησης που συχνά οδηγούν σε υπερβολική χρήση καλλυντικών και διαταραχή του επιδερμικού φραγμού.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 95% των δημοφιλών βίντεο για την κορεατική περιποίηση περιέχει παραπλανητικούς ισχυρισμούς ή ελλιπείς πληροφορίες για την ασφάλεια.

Η αλόγιστη χρήση δραστικών συστατικών μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς, αλλεργικές αντιδράσεις, ερυθρότητα, κνησμό ή ακόμα και εξάρσεις ακμής και δερματίτιδας.

Οι δερματολόγοι προτείνουν μια απλή ρουτίνα με ήπιο καθαρισμό, ενυδάτωση και αντηλιακή προστασία, αποφεύγοντας την υιοθέτηση συμβουλών που αγνοούν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιδερμίδας.

Η σύγχρονη κουλτούρα ομορφιάς οφείλει να αποδεχτεί ότι οι πόροι αποτελούν φυσιολογικό χαρακτηριστικό του δέρματος που δεν μπορεί να εξαφανιστεί με τη χρήση προϊόντων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επιδερμίδα τόσο λεία, φωτεινή και ενυδατωμένη, ώστε να μοιάζει με γυαλί. Αυτή είναι η υπόσχεση του «glass skin», της τάσης που ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα και κατέκλυσε TikTok και Instagram. Πίσω, όμως, από τις εντυπωσιακές εικόνες και τις πολύπλοκες ρουτίνες περιποίησης, οι δερματολόγοι εντοπίζουν μια λιγότερο λαμπερή πραγματικότητα.

Η επιδίωξη της αψεγάδιαστης επιδερμίδας συνοδεύεται συχνά από αλλεπάλληλες στρώσεις καλλυντικών: τονωτικές λοσιόν, ορούς, προϊόντα ενυδάτωσης και απολέπισης. Ορισμένες δημοφιλείς μέθοδοι προβλέπουν ακόμη και επτά διαδοχικές εφαρμογές ενυδατικής λοσιόν.

Advertisement

Advertisement

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην κορεατική φιλοσοφία περιποίησης, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενυδάτωση και την προστασία της επιδερμίδας, αλλά στην υπερβολή και στην άκριτη υιοθέτηση συμβουλών που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου.

Τι αποκάλυψε νέα έρευνα για τα βίντεο ομορφιάς

Μελέτη που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας εξέτασε 38 ιδιαίτερα δημοφιλή βίντεο σχετικά με την κορεατική περιποίηση της επιδερμίδας.

Σχεδόν το 95% περιείχε παραπλανητικούς ισχυρισμούς ή ελλιπείς πληροφορίες. Μόλις ένα βίντεο αναφερόταν στον κίνδυνο ερεθισμού, δύο μνημόνευαν την αντηλιακή προστασία, ενώ κανένα δεν προειδοποιούσε για τον κίνδυνο δερματικών ερεθισμών ή αλλεργικών αντιδράσεων από την επαφή με συστατικά καλλυντικών, ούτε συνιστούσε την αναζήτηση συμβουλής από δερματολόγο.

Επιπλέον, περίπου το 45% πρότεινε συνδυασμούς πολλών δραστικών συστατικών χωρίς τις απαραίτητες επισημάνσεις ασφαλείας, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο υποσχόταν άμεσα αποτελέσματα.

«Προβλήματα μπορούν να προκύψουν όταν πολύπλοκες ρουτίνες, που παρουσιάζονται ως κατάλληλες για όλους, ενθαρρύνουν τη χρήση πολλών δραστικών συστατικών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον τύπο της επιδερμίδας και την ανεκτικότητά της», εξηγεί η δερματολόγος Μαρία Λουσία Παϊζάνο, μία από τις επικεφαλής της έρευνας.

Advertisement

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη αξιολόγησε την αξιοπιστία των διαδικτυακών συμβουλών και όχι την αποτελεσματικότητα των ίδιων των προϊόντων.

Όταν η περιποίηση εξασθενεί τη φυσική άμυνα της επιδερμίδας

Η υπερβολική χρήση καλλυντικών, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται απολεπιστικά οξέα, ρετινοειδή και άλλα ισχυρά δραστικά συστατικά, μπορεί να διαταράξει τον επιδερμικό φραγμό, τον φυσικό μηχανισμό που συγκρατεί την υγρασία και προστατεύει το δέρμα από εξωτερικούς ερεθιστικούς παράγοντες.

Advertisement

Ερυθρότητα, αίσθημα τραβήγματος, κνησμός, ξεφλούδισμα και αυξημένη ευαισθησία αποτελούν ενδείξεις ότι η επιδερμίδα ενδέχεται να έχει επιβαρυνθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν εξάρσεις ακμής, ροδόχρου νόσου ή δερματίτιδας εξ επαφής.

Χαρακτηριστική είναι η εμπειρία της 29χρονης δημιουργού περιεχομένου Γκρέτα Κοστιόλι, η οποία έγινε γνωστή στο TikTok για τη λαμπερή επιδερμίδα της. Αν και αρχικά οι πολυσύνθετες ρουτίνες έμοιαζαν να ωφελούν το ξηρό δέρμα της, σταδιακά άρχισε να εμφανίζει ερυθρότητα και μικρά εξανθήματα. Τελικά, αναγκάστηκε να περιορίσει τα προϊόντα που χρησιμοποιούσε.

Μπορούμε να αποκτήσουμε λαμπερή επιδερμίδα χωρίς υπερβολές;

Advertisement

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υγιής επιδερμίδα δεν χρειάζεται δεκάδες προϊόντα. Ένας ήπιος καθαρισμός, η κατάλληλη ενυδατική κρέμα και η καθημερινή αντηλιακή προστασία αποτελούν τη βάση μιας αποτελεσματικής ρουτίνας.

Η δερματολόγος Μόνα Γκοχάρα, καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Γέιλ, συνιστά τη σταδιακή εισαγωγή νέων προϊόντων, ώστε να μπορεί κανείς να διαπιστώνει πώς αντιδρά το δέρμα του. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, προτείνει την προσωρινή διακοπή της απολέπισης και των ρετινοειδών, με έμφαση στον ήπιο καθαρισμό και την αποκατάσταση της ενυδάτωσης.

Υπάρχει, άλλωστε, και ένα όριο που κανένα καλλυντικό δεν μπορεί να καταργήσει: οι πόροι αποτελούν φυσιολογικό χαρακτηριστικό του δέρματος και δεν εξαφανίζονται, όσες στρώσεις προϊόντων κι αν εφαρμοστούν.

Advertisement

Ίσως, λοιπόν, η ουσιαστικότερη αλλαγή που χρειάζεται η σύγχρονη κουλτούρα ομορφιάς να μην αφορά ένα ακόμη προϊόν, αλλά την απομάκρυνση από την ιδέα ότι η υγιής επιδερμίδα οφείλει να είναι απολύτως λεία, ομοιόμορφη και χωρίς ορατούς πόρους.

Advertisement

Με πληροφορίες από CNN Health, American Academy of Dermatology