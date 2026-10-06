Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι φετινές φθινοπωρινές τάσεις στα υποδήματα αναδεικνύουν τις ψηλές φλατ μπότες που προσφέρουν μια σύγχρονη και χαλαρή εμφάνιση στην καθημερινότητα.

Παράλληλα κυριαρχούν οι slouchy μπότες με τη χαρακτηριστική boho αισθητική, οι οποίες δημιουργούν φυσικές πτυχώσεις στο ύψος της γάμπας.

Η μόδα του φθινοπώρου επαναφέρει δυναμικά τις ψηλές γραμμές και τα τακούνια που αντλούν έμπνευση από τη δεκαετία του εβδομήντα.

Στο χρωματικό πεδίο το καφέ σε αποχρώσεις όπως το σοκολατί και το κάστανο κερδίζει έδαφος ως μια ζεστή ουδέτερη εναλλακτική λύση.

Οι ειδικοί προτείνουν τον συνδυασμό των νέων υποδημάτων με υπάρχοντα ρούχα για την ανανέωση του στυλ χωρίς την ανάγκη πλήρους αλλαγής γκαρνταρόμπας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μπορεί οι θερμοκρασίες να μην έχουν πέσει ακόμη όσο θα θέλαμε, όμως η αλλαγή της εποχής είναι ήδη εμφανής στη μόδα. Και αν υπάρχει ένα παπούτσι που σηματοδοτεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την είσοδο στο φθινόπωρο, αυτό είναι οι μπότες.

Advertisement

Advertisement

Για φέτος το φθινόπωρο, οι τάσεις δεν κινούνται γύρω από ένα και μόνο σχέδιο. Αντίθετα, βλέπουμε μια επιστροφή σε πιο κομψές και μακριές γραμμές, ενώ παράλληλα κάνουν την εμφάνισή τους πιο χαλαρές σιλουέτες και αναφορές σε προηγούμενες δεκαετίες.

1. Ψηλές, φλατ μπότες

Οι μπότες που φτάνουν μέχρι το γόνατο και έχουν επίπεδη ή σχεδόν επίπεδη σόλα είναι από τις πιο εύκολες τάσεις της σεζόν για να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Η γραμμή τους είναι καθαρή και μακριά, ενώ μπορούν να φορεθούν τόσο με παντελόνια όσο και με φούστες και φορέματα.

Η Who What Wear χαρακτηρίζει τις ψηλές, φλατ μπότες μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αφίξεις της φετινής σεζόν, σημειώνοντας ότι οι ψηλές, φλατ και riding-inspired (δηλάδη σχέδια εμπνευσμένα από μπότες ιππασίας) εκδοχές δίνουν μια πιο σύγχρονη και χαλαρή εικόνα σε σχέση με τις πιο βαριές μπότες με χοντρό τακούνι.

2. Slouchy μπότες

Οι slouchy μπότες, δηλαδή εκείνες που δεν εφαρμόζουν απόλυτα στο πόδι αλλά δημιουργούν μικρές φυσικές «ζάρες» και χαλαρώματα στο ύψος της γάμπας, επιστρέφουν δυναμικά. Η συγκεκριμένη γραμμή παραπέμπει στη boho αισθητική των ’70s και των ’00s, αλλά για το 2026 εμφανίζεται με πιο σύγχρονη και λιγότερο υπερβολική προσέγγιση.

Η British Vogue τις κατατάσσει στις βασικές τάσεις του φθινοπώρου, περιγράφοντάς τες ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές σιλουέτες των φετινών συλλογών. Το ενδιαφέρον είναι ότι μπορούν να συνδυαστούν εξίσου εύκολα με ένα πιο θηλυκό φόρεμα ή με ένα απλό παντελόνι και πλεκτό.

Advertisement

3. Η επιστροφή των ’70s

Οι μπότες με αισθητική από τη δεκαετία του ’70 είναι μία από τις πιο ξεκάθαρες τάσεις της σεζόν. Μιλάμε για πιο ψηλές γραμμές, μυτερές ή ελαφρώς τετραγωνισμένες μύτες, πιο λεπτά τακούνια και σιλουέτες που θυμίζουν τις κλασικές μπότες της εποχής.

Η British Vogue χαρακτηρίζει μάλιστα τις ’70s boots ως μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του φθινοπώρου 2026. Η συγκεκριμένη αισθητική λειτουργεί ιδιαίτερα καλά με midi φορέματα, μακριές φούστες και tailored παντελόνια, χωρίς να χρειάζεται ολόκληρο το outfit να παραπέμπει σε άλλη εποχή.

Advertisement

4. Καφέ αντί για μαύρο

Το μαύρο παραμένει διαχρονική επιλογή, όμως φέτος οι καφέ μπότες αποκτούν ιδιαίτερη θέση στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα. Από βαθύ σοκολατί μέχρι πιο ανοιχτές αποχρώσεις, όπως το κάστανο και το κονιάκ, το καφέ λειτουργεί ως ένα πιο ζεστό ουδέτερο που συνδυάζεται εύκολα με τζιν, μπεζ, γκρι, μπορντό και άλλους φθινοπωρινούς τόνους.

Το Harper’s Bazaar σημειώνει ότι το σοκολατί καφέ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες χρωματικές παλέτες στις μπότες για το φθινόπωρο του 2026, ενώ ξεχωρίζει επίσης τις αποχρώσεις chestnut και cognac ως κυρίαρχες στη φετινή σεζόν.

Πώς μπορούμε να φορέσουμε τις φετινές μπότες

Το ενδιαφέρον με τις τάσεις του φετινού φθινοπώρου είναι ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να αλλάξουμε ολόκληρη τη γκαρνταρόμπα μας. Μια ψηλή φλατ μπότα μπορεί να φορεθεί με ένα απλό τζιν και πλεκτό, μια slouchy εκδοχή με midi φόρεμα, ενώ μια καφέ ’70s μπότα μπορεί να δώσει διαφορετικό χαρακτήρα ακόμη και σε ένα πολύ απλό σύνολο.

Και φυσικά, δεν σημαίνει ότι οι περσινές μπότες μας είναι πλέον «εκτός μόδας». Οι τάσεις λειτουργούν περισσότερο ως έμπνευση: αν έχουμε ήδη ένα ζευγάρι που αγαπάμε και φοράμε, μπορούμε απλώς να το συνδυάσουμε με πιο σύγχρονα κομμάτια και να του δώσουμε μια διαφορετική εικόνα.

Advertisement

Με πληροφορίες από Who What Wear,British Vogue,Harper’s Bazaar

Advertisement