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Από εσώρουχο που περιόριζε το σώμα, το κομμάτι αυτό εξελίχθηκε σε εξωτερικό ένδυμα προσωπικής έκφρασης, χάρη στην επιρροή της πανκ αισθητικής και εμβληματικών σχεδιαστών.

Σήμερα, ο κορσές κυκλοφορεί σε ποικιλία υλικών και σχεδίων, προσφέροντας ευελιξία σε καθημερινά και βραδινά σύνολα μέσα από ευφάνταστους συνδυασμούς.

Οι σύγχρονες τάσεις επιτρέπουν το styling του πάνω από πουκάμισα ή με φαρδιά παντελόνια, αναδεικνύοντάς τον σε ένα ευέλικτο στοιχείο της γκαρνταρόμπας.

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Η μόδα έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να επιστρέφει στο παρελθόν, να αντλεί έμπνευση από αυτό και να επανασυστήνει κομμάτια που κάποτε θεωρούσαμε ξεπερασμένα. Ρούχα που συνδέθηκαν με συγκεκριμένες εποχές και αισθητικές αποκτούν ξανά θέση στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα, αυτή τη φορά με διαφορετική διάθεση και περισσότερες δυνατότητες συνδυασμών. Κάπως έτσι, ο κορσές, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ενδύματα στην ιστορία της γυναικείας μόδας, επιστρέφει στο προσκήνιο και διεκδικεί μια θέση πολύ πέρα από τα όρια των εσωρούχων.

Από τα ιστορικά φορέματα και τις αυστηρές σιλουέτες άλλων αιώνων μέχρι τις σύγχρονες εμφανίσεις με τζιν, παντελόνια, φούστες και σακάκια, ο κορσές έχει διανύσει μεγάλη απόσταση. Σήμερα τον συναντάμε σε αμέτρητες εκδοχές, από ρομαντικά σχέδια με δαντέλα και σατέν υφές μέχρι πιο μίνιμαλ κομμάτια, έντονα χρώματα και εντυπωσιακά prints. Και ενώ στο παρελθόν συνδεόταν κυρίως με την προσπάθεια διαμόρφωσης του σώματος σύμφωνα με τα εκάστοτε πρότυπα ομορφιάς, πλέον λειτουργεί και ως ένας τρόπος προσωπικής έκφρασης, δίνοντας νέα διάσταση σε καθημερινά αλλά και βραδινά σύνολα.

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Από πού ξεκίνησε η ιστορία του κορσέ;

Οι ρίζες του κορσέ, όπως τον γνωρίζουμε μέσα από τη δυτική ιστορία της μόδας, φτάνουν στον 16ο αιώνα. Τα πρώιμα ενδύματα που ονομάζονταν stays ή bodies χρησιμοποιούνταν για να διαμορφώνουν τον κορμό, να στηρίζουν τη στάση του σώματος και να δημιουργούν τη σιλουέτα που θεωρούνταν κομψή για κάθε εποχή. Κατασκευάζονταν από ανθεκτικά υφάσματα και ενισχύονταν με σκληρά υλικά, όπως ξύλο, μέταλλο ή μπανέλες, ώστε να διατηρούν το σχήμα τους.

Όπως εξηγεί το Metropolitan Museum of Art, η εξέλιξη του κορσέ συνδέεται άμεσα με τις διαφορετικές αντιλήψεις για το ιδανικό σώμα. Οι γραμμές του άλλαζαν ανάλογα με την εποχή, άλλοτε δημιουργώντας έναν πιο επίπεδο κορμό και άλλοτε τονίζοντας το στήθος και τη μέση.

wikimedia commons

Γιατί φορούσαν κορσέ οι γυναίκες παλαιότερα;

Για αιώνες, ο κορσές αποτελούσε βασικό στοιχείο της ένδυσης και όχι απλώς ένα αξεσουάρ για ειδικές περιστάσεις. Φοριόταν συνήθως κάτω από τα ρούχα και βοηθούσε στη δημιουργία της επιθυμητής σιλουέτας, ανάλογα με τις τάσεις της εποχής. Η όρθια στάση, η στενή μέση και οι συγκεκριμένες αναλογίες του σώματος συνδέονταν με τις κυρίαρχες αντιλήψεις περί κομψότητας, κοινωνικής θέσης και εμφάνισης.

Κατά τη βικτωριανή περίοδο, τον 19ο αιώνα, ο κορσές συνδυαζόταν με άλλα δομημένα εσώρουχα και ενδύματα που έδιναν όγκο στις φούστες και καθόριζαν τη συνολική γραμμή του φορέματος. Τα υλικά και οι τεχνικές κατασκευής εξελίσσονταν, ενώ η χρήση μπανελών και κορδονιών επέτρεπε τη σταθερότερη εφαρμογή του σώματος στο ένδυμα. Σύμφωνα με το Victoria and Albert Museum, οι κορσέδες και τα υπόλοιπα δομημένα εσώρουχα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χαρακτηριστικής βικτωριανής σιλουέτας.

Ωστόσο, η επιδίωξη μιας πολύ στενής μέσης μπορούσε να έχει και δυσάρεστες συνέπειες. Το υπερβολικά σφιχτό δέσιμο περιόριζε την αναπνοή και προκαλούσε δυσφορία, ενώ από τον 19ο αιώνα αναπτύχθηκαν κινήματα που αμφισβητούσαν τις περιοριστικές πρακτικές της γυναικείας ένδυσης. Το Royal College of Surgeons of England καταγράφει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του σφιχτού κορσέ, αλλά και τη θέση που είχε το ένδυμα στην ιστορία της μόδας.

#corset #learnontiktok #tiktoklearningcampaign ♬ Mozart-Symphony No.38-3 – 杭州爱乐乐团 @littleblossomdarling what era of victorian corsets do you think you’d like to wear? every decade of victorian corsets are almost completely different! but they all share threads of similarity has you go through the decades that, once you start looking for, you won’t be able to miss! i also think it’s so cool to be able to see what sort of tasks the corsets were helping accomplish for the specific types of clothes being worn during each decade. #fashionhistory

Πώς ο κορσές σταμάτησε να είναι εσώρουχο και έγινε μέρος του outfit

Η μεγάλη αλλαγή δεν ήταν μόνο στον τρόπο κατασκευής του κορσέ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο άρχισε να φοριέται. Από ένα ένδυμα που παρέμενε συνήθως κρυμμένο κάτω από τα ρούχα, σταδιακά μετατράπηκε σε ορατό στοιχείο της εμφάνισης, αποκτώντας νέους συμβολισμούς.

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Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή της πανκ αισθητικής της δεκαετίας του 1970, η οποία επαναπροσδιόρισε κομμάτια που θεωρούνταν παραδοσιακά ή περιοριστικά. Όπως αναφέρει το ASU FIDM Museum, η πανκ μόδα συνέβαλε στο να βγει ο κορσές από τον ρόλο του εσωρούχου και να φοριέται ως εξωτερικό ένδυμα. Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο κορσές απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη προβολή μέσα από τη μόδα και τη μουσική σκηνή. Η εμβληματική εμφάνιση της Μαντόνα με τον κωνικό κορσέ που σχεδίασε ο Ζαν Πολ Γκοτιέ για την περιοδεία Blonde Ambition το 1990 συνέβαλε καθοριστικά στην επαναφορά του ως συμβόλου θεατρικότητας, αισθησιασμού και στιλιστικής πρόκλησης.

Wikimedia commons/ Brandon Carson: Iconic corset by Jean Paul Gaultier worn by Madonna during her 1990 Blond Ambition World Tour

Το FIDM Museum του Arizona State University αναδεικνύει, επίσης, τη συμβολή της Βίβιαν Γουέστγουντ στην επαναφορά ιστορικών κορσέδων ως εξωτερικών ενδυμάτων, συνδυάζοντας στοιχεία από το παρελθόν με τη σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση.

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Η επιστροφή του κορσέ: Από τις πασαρέλες στις καθημερινές εμφανίσεις

Σήμερα, ο κορσές έχει αφήσει πίσω του τον αποκλειστικά εσωτερικό του ρόλο και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κομμάτια που μπορούν να δώσουν χαρακτήρα σε ένα σύνολο. Η σύγχρονη εκδοχή του δεν περιορίζεται απαραίτητα στη στενή εφαρμογή ή στην έντονη διαμόρφωση της μέσης. Αντίθετα, συναντάμε σχέδια που δίνουν έμφαση στη γραμμή, στην υφή και στις λεπτομέρειες, επιτρέποντας διαφορετικούς τρόπους styling.

Η επιστροφή του είναι εμφανής και στις τάσεις του 2026. Σε δημοσίευμά της τον Μάιο του 2026, η Vogue καταγράφει την ανανεωμένη παρουσία των κορσέδων, από τις εμφανίσεις διασήμων μέχρι τις σύγχρονες δημιουργίες σχεδιαστών. Παράλληλα, η ELLE επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι αποκτά νέες δυνατότητες συνδυασμών, με εμφανίσεις που κινούνται από το χαλαρό καθημερινό ντύσιμο μέχρι πιο προσεγμένα βραδινά σύνολα.

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Δαντέλα, σατέν, βελούδο και χρώμα: Οι πολλές εκδοχές του

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν τον κορσέ να ξεχωρίζει σήμερα είναι η μεγάλη ποικιλία σχεδίων που μπορούμε να βρούμε. Οι ρομαντικές εκδοχές με δαντέλα, τα σατέν κομμάτια με διακριτική λάμψη και τα βελούδινα σχέδια συνυπάρχουν με πιο απλές, καθαρές γραμμές. Την ίδια στιγμή, έντονα χρώματα, floral μοτίβα, διαφάνειες και διακοσμητικές λεπτομέρειες δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουμε ένα σχέδιο που ταιριάζει στη δική μας αισθητική.

Η σύγχρονη προσέγγιση δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή ιστορικών σχεδίων. Όπως καταγράφει το Museum at FIT, η επανεμφάνιση του κορσέ στην εξωτερική ένδυση έχει αλλάξει τη σημασία του μέσα στη μόδα, επιτρέποντάς του να εκφράζει διαφορετικές ταυτότητες και στιλιστικές προτιμήσεις.

Πώς μπορούμε να φορέσουμε τον κορσέ σήμερα

Με τζιν και χαλαρές γραμμές. Ένας κορσές μπορεί να συνδυαστεί με ένα φαρδύ τζιν ή ένα παντελόνι σε χαλαρή γραμμή, δημιουργώντας αντίθεση ανάμεσα στη δομημένη εφαρμογή του επάνω μέρους και στον πιο ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του υπόλοιπου συνόλου. Για μια πιο καθημερινή εμφάνιση, μπορούμε να επιλέξουμε ένα απλό σχέδιο και να το συνδυάσουμε με επίπεδα παπούτσια.

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Με σακάκι και tailored παντελόνι. Για ένα πιο κομψό αποτέλεσμα, μπορούμε να φορέσουμε τον κορσέ κάτω από ένα oversized σακάκι ή να τον αφήσουμε να ξεχωρίζει πάνω από το παντελόνι. Ο συνδυασμός της αυστηρής γραμμής του tailoring με τη θηλυκότητα του κορσέ δημιουργεί ένα ενδιαφέρον παιχνίδι αναλογιών. Η ELLE προτείνει αντίστοιχους συνδυασμούς, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα του κομματιού να ενταχθεί σε σύγχρονα σύνολα.

Με μακριά φούστα. Αν προτιμάμε μια πιο ρομαντική αισθητική, ένας κορσές από σατέν, βελούδο ή δαντέλα μπορεί να συνδυαστεί με μια αέρινη μάξι φούστα. Αντίθετα, μια φούστα με αυστηρή γραμμή δημιουργεί ένα πιο δομημένο αποτέλεσμα, κατάλληλο και για βραδινές εμφανίσεις.

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Πάνω από πουκάμισο ή T-shirt. Για μια πιο σύγχρονη και λιγότερο αναμενόμενη προσέγγιση, μπορούμε να φορέσουμε τον κορσέ πάνω από ένα λευκό πουκάμισο ή ένα απλό T-shirt. Έτσι, το κομμάτι αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα και γίνεται μέρος του layering, χωρίς να χρειάζεται να αποτελεί το μοναδικό σημείο αναφοράς του συνόλου. Αντίστοιχες ιδέες styling παρουσιάζονται και στο Glamour UK.

Από σύμβολο περιορισμού σε μέσο προσωπικής έκφρασης

Η διαδρομή του κορσέ αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το πώς αλλάζουν οι συμβολισμοί των ρούχων μέσα στον χρόνο. Ένα ένδυμα που για αιώνες συνδέθηκε με συγκεκριμένα πρότυπα γυναικείας εμφάνισης, με την πειθαρχία του σώματος και με τους κοινωνικούς κανόνες κάθε εποχής, μπορεί σήμερα να φορεθεί με εντελώς διαφορετική πρόθεση.

Η σύγχρονη μόδα δεν αντιμετωπίζει τον κορσέ αποκλειστικά ως ένα μέσο για να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη σιλουέτα. Μπορεί να είναι ένα εντυπωσιακό τοπ, ένα στοιχείο που αναβαθμίζει ένα απλό σύνολο ή μια αναφορά στην ιστορία της μόδας. Η Vogue αναδεικνύει ακριβώς αυτή την αντίφαση: ο κορσές εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις για τη σχέση του ρούχου με το σώμα, αλλά η σημερινή του χρήση αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο προσωπικής επιλογής.

Και ίσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους που εξακολουθεί να μας απασχολεί. Δεν χρειάζεται πλέον να κρύβεται κάτω από τα ρούχα ούτε να ακολουθεί έναν συγκεκριμένο τρόπο φορέματος. Μπορεί να προσαρμοστεί στο προσωπικό μας στυλ, να συνδυαστεί με απροσδόκητα κομμάτια και να αποκτήσει κάθε φορά διαφορετικό χαρακτήρα.

Με πληροφορίες από Metropolitan Museum of Art,Victoria and Albert Museum,Royal College of Surgeons of England,ASU FIDM Museum,FIDM Museum του Arizona State University,Vogue ,ELLE ,Glamour UK