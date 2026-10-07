Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πρόσφατη έρευνα της Boston Consulting Group αποκαλύπτει ότι η αφοσίωση των Ευρωπαίων καταναλωτών στα brands μόδας υποχωρεί λόγω των τιμών και των προσφορών.

Το 73% των καταναλωτών δηλώνει πρόθυμο να αλλάξει μάρκα για μια καλύτερη προσφορά, ενώ πολλοί στρέφονται σε εναλλακτικές επιλογές.

Οι νεότεροι καταναλωτές αλλάζουν ευκολότερα μάρκες, επιλέγοντας συχνότερα φθηνότερες λύσεις ή αγορές μεταχειρισμένων ειδών σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Η σταθερή ποιότητα και η καλή εφαρμογή των ρούχων παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών σε ένα συγκεκριμένο brand.

Οι ηλεκτρονικές αγορές παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα, ωστόσο η μέση αξία ανά συναλλαγή έχει μειωθεί, καθώς οι καταναλωτές αξιοποιούν πληθώρα διαθέσιμων ψηφιακών πλατφορμών.

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Οι περισσότεροι έχουμε ένα κατάστημα ρούχων στο οποίο επιστρέφουμε. Ξέρουμε περίπου πώς είναι τα μεγέθη του, τι ποιότητα να περιμένουμε και αν το στιλ του μας ταιριάζει. Πόσο σταθερή είναι όμως αυτή η σχέση;

Τα νεότερα στοιχεία από την ευρωπαϊκή αγορά δείχνουν ότι η αφοσίωση σε ένα brand δοκιμάζεται όλο και περισσότερο από την τιμή, τις προσφορές και την πληθώρα των επιλογών.

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Έρευνα της Boston Consulting Group σε περισσότερους από 20.000 καταναλωτές σε 11 ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι το 62% είναι διατεθειμένο να αλλάξει μάρκα εάν βρει καλύτερη προσφορά. Στη μόδα το ποσοστό φτάνει το 73%. Επιπλέον, το 44% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στην τελευταία του αγορά επέλεξε είτε μάρκα που δεν αγοράζει συνήθως είτε κάποια που δεν είχε αγοράσει ποτέ στο παρελθόν.

Οι νέοι αλλάζουν ευκολότερα μάρκα

Η ηλικία φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Μόλις το 28% των νεότερων Ευρωπαίων δηλώνει ότι συνήθως αγοράζει την ίδια μάρκα, έναντι 44% των μεγαλύτερων σε ηλικία καταναλωτών.

Οι νεότεροι στρέφονται επίσης συχνότερα σε φθηνότερες μάρκες ή καταστήματα και αγοράζουν μεταχειρισμένα είδη σχεδόν με διπλάσια συχνότητα από τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Η τιμή, πάντως, δεν αρκεί για να εξηγήσει γιατί μένουμε πιστοί σε ένα κατάστημα. Το GermanFashion Consumer Panel 2026 δείχνει ότι για τους Γερμανούς καταναλωτές η καλή εφαρμογή του ρούχου είναι καθοριστική για το 96%, η άνεση και η καλή σχέση ποιότητας-τιμής για το 95% και η ποιότητα για το 90%. Όταν ερωτώνται τι κάνει μια μάρκα αξιόπιστη, η σταθερά υψηλή ποιότητα έρχεται πρώτη, με 66%.

Με άλλα λόγια, ένα brand μπορεί να μας κερδίσει με μια καλή τιμή, αλλά για να μας κρατήσει πρέπει το προϊόν να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας.

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Online ψωνίζουμε συχνότερα, αλλά ξοδεύουμε κάθε φορά λιγότερα

Στις ηλεκτρονικές αγορές η σχέση με το «αγαπημένο κατάστημα» γίνεται ακόμη πιο ρευστή. Έρευνα της NIQ, η οποία ανέλυσε τις πραγματικές αγορές περισσότερων από δύο εκατομμύρια online καταναλωτών σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει ότι οι αγοραστές κινούνται πλέον ανάμεσα σε εξειδικευμένα καταστήματα μόδας, marketplaces, ηλεκτρονικά καταστήματα των ίδιων των brands, εκπτωτικές και second-hand πλατφόρμες και αγορές μέσω social media.

Τα νεότερα στοιχεία της NIQ είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικά. Η μέση συχνότητα online αγορών μόδας στην Ευρώπη αυξήθηκε από 8,2 σε 9,2 φορές τον χρόνο, ενώ η μέση αξία κάθε αγοράς μειώθηκε από 54 σε 49 ευρώ.

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Δεν εγκαταλείψαμε τα αγαπημένα μας brands. Αλλά η σχέση μαζί τους είναι λιγότερο αποκλειστική, καθώς πλέον είμαστε πολύ πιο πρόθυμοι να κοιτάξουμε και αλλού.

Με πληροφορίες από Boston Consulting Group, GermanFashion Consumer Panel, NielsenIQ

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