Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα beauty devices που βασίζονται σε τεχνολογίες LED, ραδιοσυχνοτήτων και microcurrent έχουν καταστεί δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη βελτίωση της επιδερμίδας.

Οι οικιακές συσκευές λειτουργούν με χαμηλότερη ισχύ από τον επαγγελματικό εξοπλισμό για λόγους ασφαλείας, προσφέροντας συνήθως πιο διακριτικά και σταδιακά αποτελέσματα.

Επιστημονικές ανασκοπήσεις αναφέρουν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αυτών των συσκευών είναι μέτριας ποιότητας, παρά τις υποσχέσεις στα social media.

Η χρήση τους μπορεί να συμβάλει στην περιποίηση του δέρματος, ωστόσο δεν αντικαθιστά τις εξειδικευμένες θεραπείες σε δερματολογικό ιατρείο.

Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για ρεαλιστικές προσδοκίες, καθώς η φυσική υφή του δέρματος και οι πόροι αποτελούν αναπόσπαστα χαρακτηριστικά της επιδερμίδας.

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Από τις φουτουριστικές μάσκες LED μέχρι τις μικρές συσκευές που «γλιστρούν» πάνω στο πρόσωπο, τα beauty devices έχουν γίνει από τα πιο δημοφιλή trends του skincare στο TikTok. Σε αμέτρητα βίντεο υπόσχονται το πολυπόθητο «glass skin», σύσφιξη και πιο φωτεινή, λεία επιδερμίδα.

Το «glass skin» – επιδερμίδα εξαιρετικά λεία, ομοιόμορφη και ενυδατωμένη, με τόσο έντονη φυσική λάμψη ώστε να αντανακλά το φως και να θυμίζει «γυαλί»- παραμένει κυρίαρχη τάση (πριν από μερικές εβδομάδες η British Vogue επανήλθε δίνοντας έμφαση στην ενυδάτωση, τη λάμψη και τη συνολική υγεία της επιδερμίδας), αν και η σχεδόν διάφανη, χωρίς ορατούς πόρους επιδερμίδα που βλέπουμε στα social media δεν αποτελεί ρεαλιστικό αποτέλεσμα για όλους, καθώς η φυσική υφή και οι πόροι είναι φυσιολογικά χαρακτηριστικά του δέρματος.

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LED, ραδιοσυχνότητες (RF) και microcurrent χρησιμοποιούνται και στην αισθητική δερματολογία.

Η βασική διαφορά είναι ότι οι συσκευές για χρήση στο σπίτι λειτουργούν συνήθως με χαμηλότερη ισχύ από τον επαγγελματικό εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια χωρίς ιατρική επίβλεψη.

LED, ραδιοσυχνότητες και microcurrent – Τί κάνουν;

Οι μάσκες LED, άκαμπτες ή εύκαμπτες, καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το πρόσωπο και εκπέμπουν συνήθως κόκκινο ή μπλε φως. Είναι ίσως τα πιο αναγνωρίσιμα beauty devices. Χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μήκη κύματος φωτός. Το κόκκινο φως χρησιμοποιείται κυρίως σε συσκευές που στοχεύουν στη βελτίωση της όψης της επιδερμίδας και των ορατών επιπτώσεων της χρόνιας έκθεσης στον ήλιο, ενώ το μπλε φως χρησιμοποιείται περισσότερο για την ακμή.

Τα microcurrent devices είναι μικρές συσκευές χειρός που κινούνται πάνω στο πρόσωπο και συχνά διαθέτουν δύο μεταλλικές κεφαλές. Χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα πολύ χαμηλής έντασης και υπόσχονται κυρίως πιο «σμιλεμένο» περίγραμμα και άμεσο lifting effect. Στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται να λάβουμε υπόψη ότι τα επιστημονικά δεδομένα για τις οικιακές συσκευές microcurrent παραμένουν πιο περιορισμένα.

Οι οικιακές συσκευές ραδιοσυχνοτήτων (RF) είναι επίσης συσκευές χειρός, με κεφαλή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Διοχετεύουν ενέργεια στους ιστούς προκαλώντας ελεγχόμενη θέρμανση, με στόχο να διεγείρουν διαδικασίες που σχετίζονται με την παραγωγή κολλαγόνου και τη σταδιακή βελτίωση της σφριγηλότητας και των λεπτών γραμμών.

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Τι δείχνουν οι έρευνες

Πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση του 2026 εξέτασε τις οικιακές δερματολογικές συσκευές και κατέληξε ότι η τεκμηρίωση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την τεχνολογία.

Για την αναζωογόνηση του προσώπου, τα ισχυρότερα δεδομένα αφορούν ορισμένα οικιακά fractional lasers, ενώ για LED και ραδιοσυχνότητες η ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων χαρακτηρίστηκε μέτρια.

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Μια δεύτερη ανασκόπηση του 2026 καταλήγει ότι τα at-home devices μπορούν να προσφέρουν ήπια αποτελέσματα σε προβλήματα όπως τα πρώτα σημάδια γήρανσης, η ακμή και η θαμπή όψη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια συσκευή που εμφανίζεται στα social media μπορεί να αντικαταστήσει μια θεραπεία στο δερματολογικό ιατρείο. Λόγω της χαμηλότερης έντασης, οι αλλαγές είναι συνήθως πιο διακριτικές και χρειάζονται χρόνο και συνέπεια στη χρήση.

Όπως είναι ευνόητο, εκεί όπου ένα βίντεο μπορεί να υπόσχεται άμεσο lifting ή θεαματική μεταμόρφωση, οι δερματολόγοι μιλούν για ρεαλιστικές προσδοκίες, σωστή επιλογή συσκευής και σταδιακά αποτελέσματα. Το beauty tech μπορεί να έχει θέση στη skincare routine, όχι όμως ως μαγικό ραβδί.

Με πληροφορίες από PubMed

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