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Τα τελευταία χρόνια η skincare ρουτίνα μας έχει καταλήξει να γίνεται επιστήμη. Serum για ενυδάτωση, βιταμίνη C για λάμψη, ρετινόλη για λεπτές γραμμές, οξέα για απολέπιση και, φυσικά, αντηλιακό. Κάπως έτσι, όμως, μπορεί να καταλήξουμε να βάζουμε πολλά δραστικά συστατικά το ένα πάνω στο άλλο, πιστεύοντας ότι περισσότερα προϊόντα σημαίνουν και καλύτερο αποτέλεσμα.

Στα social media έχει γίνει δημοφιλές το λεγόμενο skincare cocktailing. Όπως επισημαίνει το Good Housekeeping συνδυάζουμε διαφορετικά προϊόντα στην ίδια ρουτίνα, ελπίζοντας ότι τα συστατικά τους θα συνεργαστούν. Όμως δεν λειτουργούν όλα καλά όταν συνδυάζονται. Κάποιοι συνδυασμοί μπορεί να ενισχύσουν την περιποίηση, ενώ άλλοι να αυξήσουν την ξηρότητα και τον ερεθισμό.

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Ρετινόλη και οξέα: ο συνδυασμός που θέλει προσοχή

Η ρετινόλη ανήκει στα ρετινοειδή και χρησιμοποιείται ευρέως για την ακμή, τις λεπτές γραμμές, τις δυσχρωμίες και την υφή του δέρματος. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και ερεθισμό, ιδιαίτερα όταν ξεκινάμε τη χρήση της. Μελέτη του PubMed επιβεβαιώνει ότι ο ερεθισμός αποτελεί μία από τις βασικές ανεπιθύμητες ενέργειες των τοπικών ρετινοειδών.

Αν προσθέσουμε στην ίδια ρουτίνα ισχυρά απολεπιστικά, όπως AHA και BHA, μπορεί να επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο το δέρμα. Η American Academy of Dermatology προειδοποιεί ότι η απολέπιση ενώ χρησιμοποιούμε ρετινόλη ή άλλα ρετινοειδή μπορεί να επιδεινώσει την ξηρότητα και τον ερεθισμό.

Γι’ αυτό, αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε και τα δύο, μια πιο ήπια προσέγγιση είναι να τα εναλλάσσουμε σε διαφορετικές βραδιές, αντί να τα εφαρμόζουμε όλα μαζί. Το Good Housekeeping προτείνει επίσης την εναλλαγή των δραστικών συστατικών για να περιορίζεται ο ερεθισμός.

Τι γίνεται με τη βιταμίνη C;

Σύμφωνα με ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology η βιταμίνη C αποτελεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό με δράση απέναντι στο οξειδωτικό στρες και τη φωτογήρανση, ενώ συμβάλλει και στη σύνθεση κολλαγόνου. Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει τα διαθέσιμα δεδομένα για τη χρήση της τοπικής βιταμίνης C στην προστασία και τη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να τη συνδυάζουμε ταυτόχρονα με κάθε άλλο δραστικό συστατικό. Η βιταμίνη C και η ρετινόλη μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες επιδερμίδες, γι’ αυτό μια πιο απλή προσέγγιση είναι να χρησιμοποιούμε τη βιταμίνη C το πρωί και τη ρετινόλη το βράδυ. Αυτή τη διάκριση προτείνει και η Cleveland Clinic, σημειώνοντας ότι η βιταμίνη C ταιριάζει στη πρωινή ρουτίνα, ενώ τα ρετινοειδή χρησιμοποιούνται συνήθως τη νύχτα.

Υπάρχουν και συνδυασμοί που λειτουργούν καλά

Φυσικά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοβόμαστε κάθε συνδυασμό. Υπάρχουν συστατικά που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

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Υαλουρονικό οξύ και ceramides/κηραμίδια (φυσική κατηγορία λιπιδίων (λιπαρών μορίων) που βρίσκονται στην εξωτερική στοιβάδα του δέρματος), για παράδειγμα, είναι ένας συνδυασμός που εστιάζει στην ενυδάτωση και στην υποστήριξη του δερματικού φραγμού.

Και όταν χρησιμοποιούμε ρετινόλη, η ενυδάτωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ερευνητική ανασκόπηση του 2024 αναφέρει ότι η ενίσχυση της ενυδάτωσης και του επιδερμιδικού φραγμού μπορεί να συμβάλει στη μείωση του ερεθισμού που προκαλούν τα ρετινοειδή.

Βιταμίνη C και αντηλιακό: ένας καλός συνδυασμός

Ένας συνδυασμός που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα αντιοξειδωτικά μαζί με το αντηλιακό. Η τοπική βιταμίνη C έχει αντιοξειδωτικές και φωτοπροστατευτικές ιδιότητες.

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Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι η βιταμίνη C αντικαθιστά το αντηλιακό. Το SPF παραμένει απαραίτητο βήμα για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Το περισσότερο δεν σημαίνει πάντα και καλύτερο

Ίσως το σημαντικότερο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι δεν χρειάζεται να γεμίσουμε το πρόσωπό μας με δραστικά συστατικά για να έχουμε καλύτερη επιδερμίδα.

Αν χρησιμοποιούμε ρετινόλη, οξέα, βιταμίνη C ή άλλα ενεργά συστατικά, είναι προτιμότερο να τα προσθέτουμε σταδιακά και να παρατηρούμε πώς αντιδρά το δέρμα μας. Αν εμφανιστούν έντονη κοκκινίλα, κάψιμο, ξεφλούδισμα ή επίμονη ξηρότητα, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι «τα προϊόντα δουλεύουν» μπορεί να σημαίνει ότι το δέρμα μας έχει ερεθιστεί. Η βιβλιογραφία για τα ρετινοειδή επιβεβαιώνει ότι η δερματική ανοχή διαφέρει και ότι ο ερεθισμός είναι συχνό ζήτημα κατά τη χρήση τους.

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Τελικά, το skincare δεν είναι περίπτωση του «όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα». Μια πιο απλή και οργανωμένη ρουτίνα, με δραστικά συστατικά που ταιριάζουν στις ανάγκες μας και χωρίς υπερβολές, μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμη από ένα περίπλοκο «κοκτέιλ» προϊόντων.

Με πληροφορίες από Good Housekeeping, PubMed,American Academy of Dermatology, Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology,Cleveland Clinic.

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