Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το ερεθισμένο δέρμα είναι μια κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε τύπο δέρματος, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εποχή του χρόνου. Οι αλλαγές της θερμοκρασίας, η ηλιακή ακτινοβολία, η ξηρότητα, η τριβή ή ακόμη και η χρήση ακατάλληλων καλλυντικών μπορούν να διαταράξουν τον επιδερμιδικό φραγμό, προκαλώντας αίσθηση τραβήγματος, ερυθρότητα και δυσφορία. Όταν η επιδερμίδα δεν λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται, οι ερεθισμοί μπορεί να γίνουν πιο έντονοι και να επηρεάσουν την καθημερινή σας άνεση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σωστή καθημερινή περιποίηση δεν στοχεύει μόνο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά και στην ενίσχυση του επιδερμιδικού φραγμού. Μια αποτελεσματική κρέμα ανάπλασης μπορεί να βοηθήσει την επιδερμίδα να ανακτήσει την ισορροπία, την απαλότητα και τη φυσική της λάμψη.

Advertisement

Advertisement

istock

Τύπος δέρματος και αιτίες των ερεθισμών

Κάθε τύπος δέρματος έχει διαφορετικές ανάγκες, ωστόσο το ευαίσθητο, ξηρό ή αφυδατωμένο δέρμα είναι πιο επιρρεπές στους ερεθισμούς. Όταν ο επιδερμιδικός φραγμός εξασθενεί, η επιδερμίδα χάνει ευκολότερα την υγρασία της και γίνεται πιο ευάλωτη απέναντι σε εξωτερικούς επιθετικούς παράγοντες.

Ακόμη και ένας φυσιολογικός τύπος δέρματος μπορεί να παρουσιάσει παροδικούς ερεθισμούς μετά από έκθεση στον ήλιο, χαμηλές θερμοκρασίες ή αισθητικές επεμβάσεις. Για αυτό, η επιλογή προϊόντων που ενισχύουν την επανόρθωση και διατηρούν την ενυδάτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική.

istock

Κρέμα ανάπλασης: το βασικό βήμα επανόρθωσης

Όταν το δέρμα εμφανίζει ερεθισμούς ή έντονη ξηρότητα, η χρήση μιας εξειδικευμένης κρέμας ανάπλασης με επανορθωτική σύνθεση συμβάλλει στην ενίσχυση του επιδερμιδικού φραγμού και βοηθά το δέρμα να ανακτήσει τη φυσική του ισορροπία.

Η Cicaplast Baume B5+ της La Roche-Posay είναι μια κρέμα ανάπλασης με Tribioma, Βιταμίνη Β5 και Madecassoside. Έχει σχεδιαστεί για να καταπραΰνει και να επανορθώνει το ερεθισμένο δέρμα. Το μοναδικό πρεβιοτικό σύμπλοκο Tribioma, αποκαθιστά την ισορροπία του μικροβιώματος στο εύθραυστο δέρμα. Η Βιταμίνη Β5 καταπραΰνει, αναζωογονεί τις ξηρές περιοχές και αποκαθιστά τη λειτουργία του φραγμού. Το Madecassoside ανακουφίζει, επανορθώνει και συμβάλλει στην κυτταρική ανανέωση.

Advertisement

Είτε πρόκειται για ερυθρότητα, είτε για ξηρότητα ή αίσθηση τραβήγματος, η σωστή φροντίδα βοηθά στη διατήρηση της άνεσης. Η Cicaplast Baume B5+ λειτουργεί ως αποτελεσματική αναπλαστική κρέμα για το πρόσωπο, αλλά και για περιοχές του σώματος που εμφανίζουν ερεθισμούς. Η πλούσια αλλά μη λιπαρή σύνθεσή της απορροφάται εύκολα και δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας.

Χάρη στην επανορθωτική της δράση, η συγκεκριμένη αναπλαστική κρέμα συμβάλλει στην αποκατάσταση της απαλότητας και της ελαστικότητας της επιδερμίδας, ακόμη και μετά από έντονες εξωτερικές επιβαρύνσεις.

Κρέμα για ερεθισμούς: καθημερινή άνεση και προστασία

Advertisement

Όταν το δέρμα παρουσιάζει δυσφορία, η σωστή κρέμα για ερεθισμούς μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση. Η ενίσχυση του επιδερμιδικού φραγμού αποτελεί βασικό στόχο, καθώς συμβάλλει στη μείωση της απώλειας υγρασίας και στην καλύτερη προστασία απέναντι στους εξωτερικούς παράγοντες.

Η εξειδικευμένη κρέμα για ερεθισμούς Cicaplast Baume B5+ βοηθά στην αποκατάσταση της ισορροπίας της επιδερμίδας, μειώνοντας την αίσθηση τραβήγματος και ευαισθησίας. Παράλληλα, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το δέρμα να ανακτήσει τη φυσική του ανθεκτικότητα.

Η αναπλαστική κρέμα Cicaplast Baume B5+ της La Roche-Posay αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο για κάθε δέρμα που χρειάζεται επανόρθωση, ενυδάτωση και προστασία. Με καθημερινή φροντίδα, η επιδερμίδα μπορεί να ανακτήσει την άνεση, την απαλότητα και τη φυσική της λάμψη, παραμένοντας υγιής και ανθεκτική απέναντι στις καθημερινές προκλήσεις!

Advertisement

istock