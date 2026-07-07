Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δερματολόγοι προτείνουν τη χρήση των χεριών για τον καθαρισμό του σώματος, καθώς ασκούν την κατάλληλη πίεση και μειώνουν τη μεταφορά βακτηρίων.

Τα σφουγγάρια και οι λούφες συγκρατούν υγρασία και υπολείμματα, ευνοώντας την ανάπτυξη μικροοργανισμών που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς ή λοιμώξεις στο δέρμα.

Η χρήση πετσέτας για ήπια απολέπιση επιτρέπεται περιστασιακά, αρκεί να πλένεται και να στεγνώνει σωστά για να αποφεύγεται η συσσώρευση βακτηρίων.

Η υπερβολική απολέπιση με σκληρά μέσα διαταράσσει τον προστατευτικό φραγμό της επιδερμίδας, προκαλώντας ξηρότητα και πιθανούς τραυματισμούς στους χρήστες.

Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση χημικών απολεπιστικών μία ή δύο φορές την εβδομάδα ως μια πιο ασφαλή εναλλακτική λύση για το δέρμα.

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Ένα καλό ντους δεν εξαρτάται μόνο από το σαπούνι που χρησιμοποιούμε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο καθαρίζουμε το δέρμα μας. Αν μέχρι σήμερα θεωρούσαμε απαραίτητο το σφουγγάρι ή την πετσέτα μπάνιου, οι δερματολόγοι έρχονται να ανατρέψουν αυτή την αντίληψη, εξηγώντας ότι η πιο απλή λύση είναι συχνά και η πιο φιλική για την επιδερμίδα μας.

Γιατί τα χέρια θεωρούνται η καλύτερη επιλογή

Όπως εξήγησαν δερματολόγοι μιλώντας στη HuffPost US τα χέρια ασκούν την κατάλληλη πίεση ώστε να απομακρύνουν τον ιδρώτα, τη λιπαρότητα και τους ρύπους, είτε χρησιμοποιούμε σαπούνι σε στερεή είτε σε υγρή μορφή. Επιπλέον, όταν έχουμε ήδη πλύνει τα χέρια μας, μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα μεταφοράς βακτηρίων στο υπόλοιπο σώμα. Για άτομα με ευαίσθητο δέρμα, έκζεμα ή ψωρίαση, η μέθοδος αυτή βοηθά και στη διατήρηση του φυσικού προστατευτικού φραγμού της επιδερμίδας.

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Τι πρόβλημα υπάρχει με τα σφουγγάρια (λούφες)

Όπως σημειώνει η Cleveland Clinic οι λούφες και τα σφουγγάρια μπάνιου συγκρατούν υγρασία και υπολείμματα σαπουνιού, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων, ειδικά όταν δεν πλένονται ή δεν στεγνώνουν σωστά. Για όσους έχουν ακμή στο σώμα, έκζεμα ή μικροτραυματισμούς στο δέρμα, αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ερεθισμών ή ακόμα και λοιμώξεων.

Η πετσέτα μπάνιου έχει θέση στη ρουτίνα μας;

Οι δερματολόγοι διευκρινίζουν ότι μια πετσέτα ή ένα μαλακό πανάκι μπορεί να είναι χρήσιμο όχι όμως καθημερινά. Προσφέρει ήπια απολέπιση και βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων ή της έντονης βρομιάς, χωρίς όμως να χρειάζεται σε κάθε ντους.

Όπως αναφέρει η mayoclinic αν επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε πετσέτα, καλό είναι να την πλένουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ αρκετοί ειδικοί προτείνουν ακόμη συχνότερο πλύσιμο. Το σημαντικότερο είναι να στεγνώνει πάντα καλά και να μην παραμένει διπλωμένη ή βρεγμένη μέσα στο μπάνιο.

Χρειάζεται απολέπιση; Ναι, αλλά με μέτρο

Η healthline.com αναφέρει ότι υπερβολική απολέπιση μπορεί να διαταράξει τον δερματικό φραγμό και να προκαλέσει ξηρότητα ή ερεθισμούς. Οι ειδικοί προτείνουν, όταν χρειάζεται, να επιλέγουμε χημικά απολεπιστικά όπως το γλυκολικό, το γαλακτικό ή το σαλικυλικό οξύ μία ή δύο φορές την εβδομάδα, αντί για σκληρά scrub με κόκκους που μπορεί να τραυματίσουν την επιδερμίδα.

Με πληροφορίες από HuffPost US, Cleveland Clinic, mayoclinic,healthline.com