Η υγιής και περιποιημένη επιδερμίδα είναι η αντανάκλαση μιας γενικότερης ευεξίας υποστηρίζει ο διάσημος δερματολόγος, φαρμακοποιός και συγγραφέας Χάουαρντ Μπουράτ, ο οποίος έχει ιδρύσει και την ομώνυμη εταιρεία καλλυντικών Dr Murat. Η επιδερμίδα μας γερνάει καθώς επηρεάζεται από διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Το άγχος, η ηλικία και φυσικά οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι σύμμαχοι ενός ωραίου δέρματος. Μπορούμε όμως να επιβραδύνουμε τη διαδικασία γήρανσης ακολουθώντας μια καλή ρουτίνα περιποίησης και φροντίδας.

Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να δώσουμε στο δέρμα μας την κατάλληλη «ώθηση» και να το βάλουμε σε μια διαδικασία επανόρθωσης και ανανέωσης. Οι καλοκαιρινές συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα επιβαρυντικό «κοκτέιλ» με τον ήλιο, το αλάτι, τον αέρα και τις υψηλές θερμοκρασίες, αφυδατώνουν και ταλαιπωρούν την επιδερμίδα μας. Τι μπορούμε να κάνουμε; Να ακολουθήσουμε πέντε απλά σωτήρια βήματα που θα επαναφέρουν στην επιδερμίδα μας την ενυδάτωση και την ελαστικότητα που χρειάζεται.

Όπως εξηγεί η αισθητικός κα Ελεονώρα Πανταζή, πολλές γυναίκες κάνουν το λάθος να χρησιμοποιούν την ίδια κρέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Το δέρμα μας όμως ανάλογα με την εποχή έχει διαφορετικές ανάγκες. Διαφορετική σύνθεση προϊόντων χρειαζόμαστε τον χειμώνα, άλλη το καλοκαίρι και άλλη το φθινόπωρο μετά την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Σύμφωνα με την ίδια πέντε είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Με την απολέπιση απομακρύνονται τα νεκρά κύτταρα και τα ενυδατικά προϊόντα απορροφούνται καλύτερα.

Βήμα 1ο: Απολέπιση

Η απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων από την επιφάνεια της επιδερμίδας είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσουν να εισχωρήσουν σωστά τα διάφορα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε για την επαναφορά της. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα πήλινγκ με άλφα ή βήτα υδροξύ οξέα, γνωστότερα ως AHA ή BHA. Με μια καλή απολέπιση, την οποία μπορούμε να κάνουμε μία με δύο φορές την εβδομάδα, βοηθάμε στην ενυδάτωση, την αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου, την ανάπλαση των κυττάρων και την καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών. Εάν η επιδερμίδα μας είναι πιο ευαίσθητη μπορούμε να επιλέξουμε ένα ενζυμικό πήλινγκ, το οποίο δεν περιέχει κόκκους και μας προσφέρει έναν ήπιο καθαρισμό.

Οι μάσκες προσώπου θρέφουν το δέρμα μας, αφήνοντας το λείο και ενυδατωμένο.

Βήμα 2ο: Ενυδατικές μάσκες

Οι μάσκες βαθιάς θρέψης και ενυδάτωσης βοηθούν την επιδερμίδα μας να αποκτήσει γρηγορότερα τη χαμένη της ελαστικότητα. Ιδανικές είναι οι μάσκες με υαλουρονικό, αλόη, πανθενόλη ή με νιασιναμίδη για τις πιο λιπαρές και τραχιές επιδερμίδες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μάσκες που είναι σε μορφή sheet mask είτε κρεμώδεις μάσκες δεκαλέπτων, είτε κρεμομάσκες που τις αφήνουμε στο πρόσωπο μας όλη τη νύχτα για ακόμα βαθύτερη θρέψη. Τις τελευταίες μάλιστα σύμφωνα με την αισθητικό, μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε σαν θεραπεία δεκαημέρου για καλύτερα αποτελέσματα, ανάλογα φυσικά με την κατάσταση του δέρματός μας.

Η βιταμίνη C φωτίζει την επιδερμίδα και δρα κατά της φωτογήρανσης.

Βήμα 3ο: Βιταμίνη C

Θεωρείται μια από τις πιο δραστικές βιταμίνες για την επιδερμίδα, καθώς έχει πολλά οφέλη. Είναι η βιταμίνη που μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλο τον χρόνο, αλλά ειδικά αυτή την εποχή θεωρείται άκρως απαραίτητη. Ένα σέρουμ με βιταμίνη C φωτίζει την επιδερμίδα, ενισχύει την αντηλιακή προστασία, προστατεύει τον φυσικό φραγμό, επανορθώνει τη φθορά από τη φωτογήρανση, ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος και μειώνει τις ρυτίδες. Εκτός από τη βιταμίνη C μπορούμε να επιλέξουμε σέρουμ με ελαφρύ μοριακό βάρος, τα οποία έχουν την ιδιότητα να εισχωρούν στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας. Τα σέρουμ που περιέχουν υαλουρονικό και πεπτίδια θεωρούνται ιδανικά για να επαναφέρουν τη χαμένη ελαστικότητα στο δέρμα μας.

Η ενυδάτωση είναι πάντα απαραίτητη, αλλά ειδικά αυτή την εποχή οι κρέμες με πλούσια σύνθεση βελτιώνουν την εικόνα της επιδερμίδας.

Βήμα 4ο: Κρεμώδης ενυδάτωση

Επιλέγουμε ενυδατικές κρέμες που περιέχουν πεπτίδια, τα οποία ωφελούν την επιδερμίδα με διάφορους τρόπους. Προσφέρουν πλούσια ενυδάτωση, διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου, χαρίζουν λάμψη και βοηθούν στην μείωση της εμφάνισης των ουλών και στη βελτίωση της συνολικής υγείας του δέρματος.

Το αντηλιακό προϊόν είναι πάντα το τελευταίο βήμα περιποίησης για να προστεύσουμε την επιδερμίδα μας από τις φωτοευαισθησίες.

Βήμα 5ο: Αντηλιακή προστασία

Μια αντηλιακή κρέμα είναι πάντα απαραίτητη, ακόμα κι αν η ηλιοφάνεια είναι περιορισμένη. Δεν πρέπει ποτέ να την παραλείπουμε χειμώνα-καλοκαίρι, αλλά ειδικότερα αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ανανέωσης της επιδερμίδας, όπου χρησιμοποιούμε πιο δυνατά πήλινγκ και δραστικά σέρουμ. Ένα αντηλιακό προϊόν με υψηλό δείκτη προστασίας βοηθάει στον να προστατεύσουμε το δέρμα μας από διάφορες φωτοευαισθησίες.

