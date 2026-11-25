istock/Με τις κατάλληλες επιλογές σε τοπ, παντελόνια, παπούτσια και αξεσουάρ, μπορούμε να μετατρέψουμε ένα πρωινό σύνολο σε βραδινό, κρατώντας το ίδιο σακάκι ως βασικό κομμάτι της εμφάνισής μας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το σακάκι έχει μια ξεχωριστή θέση στην γκαρνταρόμπα μας. Το φοράμε στη δουλειά, σε επαγγελματικά ραντεβού, σε πιο επίσημες περιστάσεις, αλλά και σε καθημερινές εμφανίσεις όταν θέλουμε να δώσουμε λίγο πιο προσεγμένο χαρακτήρα στο ντύσιμό μας. Ένα μαύρο, γκρι ή μπεζ σακάκι μπορεί να συνδυαστεί με πολλά διαφορετικά ρούχα και να προσαρμοστεί εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Σκεφτόμαστε, για παράδειγμα, εκείνες τις ημέρες που φεύγουμε το πρωί για το γραφείο και έχουμε κανονίσει να συναντήσουμε φίλους για φαγητό ή ποτό αμέσως μετά. Δεν είναι πάντα πρακτικό να επιστρέψουμε στο σπίτι για να αλλάξουμε, ούτε χρειάζεται να έχουμε μαζί μας μια δεύτερη αλλαξιά. Με τις κατάλληλες επιλογές σε τοπ, παντελόνια, παπούτσια και αξεσουάρ, μπορούμε να μετατρέψουμε ένα πρωινό σύνολο σε βραδινό, κρατώντας το ίδιο σακάκι ως βασικό κομμάτι της εμφάνισής μας.

Advertisement

Advertisement

Υπάρχουν συνδυασμοί που μπορούμε να δοκιμάσουμε για να αξιοποιήσουμε περισσότερο ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της ντουλάπας μας.

pexels

1. Με υφασμάτινο παντελόνι για το γραφείο και ένα πιο ιδιαίτερο τοπ για το βράδυ

Ο συνδυασμός σακακιού και υφασμάτινου παντελονιού είναι από τις πιο κλασικές επιλογές για τις ώρες της δουλειάς. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα μαύρο, γκρι ή μπεζ σακάκι, να το φορέσουμε με ένα παντελόνι σε ίσια γραμμή και να ολοκληρώσουμε την εμφάνισή μας με πουκάμισο, loafers ή χαμηλά μποτάκια.

Για τη βραδινή έξοδο, αρκεί να αλλάξουμε το πουκάμισο με ένα σατέν τοπ ή ένα πιο θηλυκό camisole. Ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια και μια μικρή τσάντα θα κάνουν τη διαφορά. Το σακάκι παραμένει το ίδιο, αλλά η συνολική εικόνα γίνεται πιο βραδινή.

2. Με τζιν για ένα ανεπιτήδευτα κομψό αποτέλεσμα

Το σακάκι με το τζιν είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να πετύχουμε μια εμφάνιση που ισορροπεί ανάμεσα στο προσεγμένο και το χαλαρό. Ένα λευκό T-shirt, ένα ίσιο τζιν και ένα καλοραμμένο σακάκι δημιουργούν έναν συνδυασμό που μπορούμε να φορέσουμε τόσο σε ένα πιο χαλαρό εργασιακό περιβάλλον όσο και σε μια βόλτα στην πόλη.

Για το βράδυ, μπορούμε να κρατήσουμε το ίδιο τζιν και το σακάκι, αλλά να αντικαταστήσουμε το απλό T-shirt με ένα μαύρο εφαρμοστό τοπ ή ένα τοπ με λεπτομέρειες από δαντέλα. Προσθέτουμε μυτερά παπούτσια ή ψηλοτάκουνα μποτάκια και μια τσάντα με πιο ιδιαίτερη υφή.

Advertisement

Η British Vogue έχει αναδείξει επανειλημμένα τον συνδυασμό σακακιού και τζιν ως έναν διαχρονικό τρόπο να συνδυάσουμε τις καθαρές γραμμές του tailoring με την ανεπιτήδευτη αισθητική του denim.

3. Πάνω από ένα φόρεμα για εύκολη μετάβαση από το πρωί στο βράδυ

Δεν χρειάζεται να περιορίζουμε το σακάκι στους συνδυασμούς με παντελόνια. Μπορούμε να το φορέσουμε πάνω από ένα midi φόρεμα, δημιουργώντας μια εμφάνιση που λειτουργεί εξίσου καλά σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.

Advertisement

Το πρωί, ένα απλό φόρεμα σε ουδέτερη απόχρωση, ένα σακάκι σε ίσια γραμμή και ένα ζευγάρι μπαλαρίνες ή loafers αποτελούν μια κομψή και άνετη επιλογή. Το βράδυ, μπορούμε να κρατήσουμε το ίδιο φόρεμα και το σακάκι, να επιλέξουμε ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα και να προσθέσουμε ένα πιο εντυπωσιακό κολιέ ή σκουλαρίκια.

Το Luxury London παρουσιάζει μια ακόμη ενδιαφέρουσα επιλογή, το σατέν slip dress, το οποίο αποκτά πιο καθημερινό χαρακτήρα όταν συνδυάζεται με ένα oversized σακάκι. Αντίστοιχες προτάσεις για συνδυασμούς σακακιού με φορέματα και φούστες.

4. Με φούστα για μια πιο θηλυκή εμφάνιση

Ένας ακόμη τρόπος να φορέσουμε το σακάκι μας είναι να το συνδυάσουμε με μια midi φούστα. Για το πρωί, μπορούμε να επιλέξουμε μια φούστα σε ίσια γραμμή, ένα απλό πλεκτό τοπ και ένα σακάκι που συμπληρώνει χρωματικά το σύνολο. Ένα ζευγάρι χαμηλά παπούτσια όπως οι μπαλαρίνες, θα κρατήσει την εμφάνιση άνετη και κατάλληλη για τις υποχρεώσεις της ημέρας.

Αν έχουμε κανονίσει να βγούμε αμέσως μετά τη δουλειά, μπορούμε να αλλάξουμε το πλεκτό με ένα σατέν ή εφαρμοστό τοπ, να προσθέσουμε μια ζώνη που τονίζει τη μέση και να επιλέξουμε ψηλοτάκουνα.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η αντίθεση ανάμεσα σε ένα αυστηρό σακάκι και μια πιο ανάλαφρη ή σατέν φούστα. Το Harper’s Bazaar έχει παρουσιάσει αντίστοιχους συνδυασμούς, αναδεικνύοντας την ευελιξία του σακακιού σε εμφανίσεις που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές περιστάσεις.

Advertisement

5. Με total look σε ένα χρώμα για ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Αν θέλουμε μια εμφάνιση που δείχνει προσεγμένη χωρίς να χρειάζεται να συνδυάσουμε πολλά διαφορετικά κομμάτια, μπορούμε να κινηθούμε σε μία χρωματική παλέτα. Ένα σακάκι με το αντίστοιχο παντελόνι ή κομμάτια σε κοντινές αποχρώσεις δημιουργούν ένα αρμονικό αποτέλεσμα που ταιριάζει ιδιαίτερα στις ώρες της δουλειάς.

Για να μετατρέψουμε το σύνολο σε βραδινό, μπορούμε να φορέσουμε το σακάκι πάνω από ένα πιο ιδιαίτερο τοπ, να αφήσουμε μερικά κουμπιά ανοιχτά και να προσθέσουμε χρυσά κοσμήματα και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα.

Μπορούμε επίσης να πειραματιστούμε με αποχρώσεις όπως το σοκολατί, το μπορντό, το γκρι και το μαύρο, δημιουργώντας μια εμφάνιση που δεν χρειάζεται πολλά πρόσθετα στοιχεία για να ξεχωρίσει. Το tonal dressing, δηλαδή ο συνδυασμός διαφορετικών αποχρώσεων της ίδιας χρωματικής οικογένειας, αποτελεί μια εύκολη λύση για ένα κομψό και ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Advertisement

Όπως εξηγεί το Harper’s Bazaar, δεν χρειάζεται να έχουν όλα ακριβώς την ίδια απόχρωση, καθώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ενδιαφέρουσες αντιθέσεις μέσα από διαφορετικούς τόνους και υφές.

Οι μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Δεν χρειάζεται να έχουμε μαζί μας δεύτερα ρούχα για να ανανεώσουμε την εμφάνισή μας μετά τη δουλειά. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα loafers ή τα sneakers με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα, να επιλέξουμε πιο εντυπωσιακά κοσμήματα και να αλλάξουμε τη μεγάλη τσάντα εργασίας με ένα μικρό clutch ή μια τσάντα ώμου.

Ακόμη και ένα διαφορετικό τοπ, το ελαφρώς σηκωμένο μανίκι του σακακιού ή μια ζώνη στη μέση μπορούν να αλλάξουν την εικόνα μας. Με λίγες στοχευμένες κινήσεις, το ίδιο σύνολο αποκτά πιο βραδινό χαρακτήρα και μας συνοδεύει εύκολα από το γραφείο στην επόμενη έξοδό μας.

Με πληροφορίες από British Vogue,Luxury London,Harper’s Bazaar,