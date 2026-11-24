istock/το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα πληρώνουμε, αλλά και τι ακριβώς παίρνουμε σε αντάλλαγμα.

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Οι ανισότητες στη βιομηχανία της μόδας δεν είναι κάποιο καλά κρυμμένο μυστικό. Είναι κάτι που πολλές γυναίκες έχουμε βιώσει και βλέπουμε καθημερινά, ακόμη και στα πιο απλά πράγματα: ένα γυναικείο τζιν με μικροσκοπικές, δύσχρηστες τσέπες, που περισσότερο μοιάζουν διακοσμητικές, αφού δεν χωρούν ούτε το κινητό μας, ή ένα ζεστό πλεκτό για τον χειμώνα, με υψηλή τιμή, το οποίο περιέχει ελάχιστο φυσικό μαλλί και μεγάλο ποσοστό συνθετικών ινών.

Την ίδια στιγμή, ένα ανδρικό ρούχο αντίστοιχης τιμής μπορεί να έχει εντελώς διαφορετική σύνθεση.

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Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν πρόκειται για σχεδιαστικές επιλογές ή αν υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία της μόδας αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως καταναλώτριες. Αυτό, όμως, που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι όσα συναντούν χιλιάδες γυναίκες όταν πηγαίνουν για ψώνια: ακριβότερα ενδύματα με χαμηλότερη ποιότητα, σχέδια που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας σύγχρονης εργαζόμενης γυναίκας και, γενικότερα, μια τάση που δείχνει να τις επιβαρύνει.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν είναι καινούργια. Τα τελευταία χρόνια, ο όρος pink tax, δηλαδή ο «ροζ φόρος», χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα για να περιγράψει τις οικονομικές επιβαρύνσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες που απευθύνονται ειδικά σε εκείνες. Και η μόδα είναι ένας από τους χώρους όπου το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

istock/Αυτό, όμως, που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι όσα συναντούν χιλιάδες γυναίκες όταν πηγαίνουν για ψώνια: ακριβότερα ενδύματα με χαμηλότερη ποιότητα, σχέδια που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας σύγχρονης εργαζόμενης γυναίκας και, γενικότερα, μια τάση που δείχνει να τις επιβαρύνει.

Τι ακριβώς είναι το pink tax και γιατί αφορά και την γκαρνταρόμπα μας

Αρχικά, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ότι το pink tax δεν αποτελεί κυριολεκτικά έναν επιπλέον κρατικό φόρο που επιβάλλεται στις γυναίκες. Είναι ένας όρος που περιγράφει τις διαφορές στην τιμολόγηση παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με το φύλο στο οποίο απευθύνονται.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ξυραφάκια, τα αποσμητικά και τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης. Συχνά συναντάμε δύο εκδοχές του ίδιου προϊόντος, μία για άνδρες και μία για γυναίκες, με διαφορετική συσκευασία, άρωμα ή χρώμα, αλλά ενδεχομένως και διαφορετική τιμή.

Σε έκθεσή του το 2018, το Government Accountability Office (GAO) εξέτασε τις διαφορές στις τιμές προϊόντων προσωπικής φροντίδας που απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες. Αφού έλαβε υπόψη παράγοντες όπως το μέγεθος της συσκευασίας, διαπίστωσε ότι πέντε από τις δέκα κατηγορίες προϊόντων που εξετάστηκαν ήταν ακριβότερες στη γυναικεία εκδοχή τους. Σε δύο κατηγορίες, αντίθετα, ακριβότερα ήταν τα ανδρικά προϊόντα, ενώ στις υπόλοιπες τρεις δεν εντοπίστηκε σαφής διαφορά. Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι δεν ήταν δυνατό να αποδοθούν όλες οι διαφορές αποκλειστικά σε διακρίσεις λόγω φύλου, καθώς ενδέχεται να επηρεάζονται και από το κόστος διαφήμισης ή τις καταναλωτικές προτιμήσεις.

Η συζήτηση επεκτείνεται, όμως, και στα ρούχα. Εδώ δεν εξετάζουμε μόνο αν ένα γυναικείο προϊόν είναι ακριβότερο από το αντίστοιχο ανδρικό, αλλά και αν προσφέρει την ίδια ποιότητα, αντοχή και λειτουργικότητα.

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Με άλλα λόγια, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα πληρώνουμε, αλλά και τι ακριβώς παίρνουμε σε αντάλλαγμα.

Have you ever noticed a difference in prices between men’s and women’s products? 🧐 Manufacturers charge more for products simply because they’re branded for women. This is also known as the “Pink Tax.” pic.twitter.com/ex4yO0SGDF — Cheddar (@cheddar) October 12, 2018

Ίδια τιμή, λιγότερο μαλλί: Τι έδειξε η έρευνα που δημοσίευσε ο Guardian

Ένα πρόσφατο δημοσίευμα του Guardian έφερε ξανά το ζήτημα στο προσκήνιο, με αφορμή μια σύγκριση ανάμεσα σε ανδρικά και γυναικεία πλεκτά γνωστής αμερικανικής εταιρείας.

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Η δημιουργός περιεχομένου μόδας Rachael Brownfield παρατήρησε ότι ένα ανδρικό πουλόβερ από 100% μαλλί μερινό πωλούνταν προς 95 δολάρια. Στην ίδια τιμή, ένα γυναικείο πουλόβερ περιείχε μόλις 30% μαλλί, ενώ το υπόλοιπο αποτελούνταν από άλλα υλικά.

Η διαφορά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το βίντεό της να συγκεντρώνει περίπου δύο εκατομμύρια προβολές.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Η πλατφόρμα δεδομένων Style Analytics εξέτασε τα πλεκτά που πωλούνταν στις ιστοσελίδες έξι μεγάλων αμερικανικών εταιρειών μόδας.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, τα ανδρικά πουλόβερ με τιμή κάτω από 100 δολάρια είχαν έως και πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι κατασκευασμένα από 100% φυσικές ίνες, όπως μαλλί, βαμβάκι ή κασμίρι, σε σύγκριση με τα γυναικεία.

Επιπλέον, τα γυναικεία πλεκτά στην ίδια κατηγορία τιμής είχαν διπλάσιες πιθανότητες να περιέχουν πολυεστέρα. Η διαφορά περιοριζόταν όταν η τιμή ξεπερνούσε τα 100 δολάρια.

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Ο Guardian επισημαίνει, βέβαια, ότι πρόκειται για μια συγκεκριμένη καταγραφή προϊόντων από έξι εταιρείες και όχι για μια συνολική μελέτη ολόκληρης της βιομηχανίας της μόδας.

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Οι ειδικοί που μίλησαν στην εφημερίδα εξηγούν ότι η διαφορά μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο που λειτουργεί η γυναικεία αγορά. Οι τάσεις αλλάζουν συχνότερα, οι συλλογές ανανεώνονται διαρκώς και οι εταιρείες καλούνται να προσφέρουν περισσότερα σχέδια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα συνθετικά υλικά, όπως ο πολυεστέρας και το ακρυλικό, είναι φθηνότερα και μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής.

Αντίθετα, τα ανδρικά ρούχα βασίζονται συχνά σε πιο σταθερά και διαχρονικά σχέδια, γεγονός που επιτρέπει στις εταιρείες να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες παρόμοιων προϊόντων και να προμηθεύονται υλικά σε μεγαλύτερο όγκο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ανδρικό ρούχο είναι καλύτερο από ένα γυναικείο. Αναδεικνύει, όμως, μια ενδιαφέρουσα ανισορροπία που αξίζει να εξετάσουμε.

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Οι μικροσκοπικές τσέπες στα γυναικεία τζιν δεν είναι απλώς εντύπωση

Αν υπάρχει ένα παράδειγμα που έχει γίνει σχεδόν παγκόσμιο αστείο μεταξύ των γυναικών, αυτό είναι οι τσέπες στα γυναικεία παντελόνια.

Πολλές φορές δεν χωρούν ούτε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ σε ορισμένα ρούχα οι τσέπες είναι εντελώς διακοσμητικές. Και μπορεί να φαίνεται μια ασήμαντη λεπτομέρεια, όμως το ζήτημα έχει εξεταστεί ακόμη και με μετρήσεις.

Τον Αύγουστο του 2018, οι δημοσιογράφοι και ερευνήτριες Jan Diehm και Amber Thomas από την πλατφόρμα The Pudding μέτρησαν τις τσέπες σε 80 ζευγάρια ανδρικών και γυναικείων τζιν από 20 δημοφιλείς αμερικανικές εταιρείες.

Για να κάνουν τη σύγκριση όσο το δυνατόν πιο δίκαιη, επέλεξαν παντελόνια με την ίδια περίμετρο μέσης, 32 ίντσες, ώστε η διαφορά να μην αποδίδεται απλώς στο μέγεθος του σώματος.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: οι μπροστινές τσέπες στα γυναικεία τζιν ήταν κατά μέσο όρο 48% πιο κοντές και 6,5% πιο στενές από τις αντίστοιχες των ανδρικών.

Μάλιστα, μόνο το 40% των μπροστινών τσεπών στα γυναικεία τζιν που εξετάστηκαν μπορούσε να χωρέσει πλήρως ένα από τα τρία δημοφιλή μοντέλα smartphone που χρησιμοποιήθηκαν στη σύγκριση.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι λιγότερες από τις μισές γυναικείες μπροστινές τσέπες μπορούσαν να χωρέσουν ένα πορτοφόλι σχεδιασμένο για μπροστινή τσέπη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαφορά παρέμενε τόσο στα στενά όσο και στα ίσια τζιν. Επομένως, δεν επρόκειτο απλώς για αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός συγκεκριμένου σχεδίου.

Η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι όλες οι εταιρείες ακολουθούν την ίδια πρακτική, αλλά προσφέρει συγκεκριμένα δεδομένα για μια εμπειρία που πολλές γυναίκες αναγνωρίζουν στην καθημερινότητά τους.

Πληρώνουν τελικά οι γυναίκες περισσότερα για τα ίδια προϊόντα;

Η διαφορά στις τσέπες και στη σύνθεση των ρούχων αφορά κυρίως τον σχεδιασμό και την ποιότητα. Όταν, όμως, περνάμε στο κόστος, υπάρχουν και άλλες έρευνες που εξετάζουν αν οι γυναίκες επιβαρύνονται οικονομικά περισσότερο από τους άνδρες.

Το 2015, το Τμήμα Προστασίας Καταναλωτών της Νέας Υόρκης δημοσίευσε τη μελέτη «From Cradle to Cane: The Cost of Being a Female Consumer». Οι ερευνητές συνέκριναν σχεδόν 800 προϊόντα με ανδρική και γυναικεία εκδοχή, από περισσότερες από 90 εταιρείες και σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως ρούχα, προϊόντα προσωπικής περιποίησης, παιχνίδια και είδη για ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα προϊόντα που απευθύνονταν στις γυναίκες κόστιζαν κατά μέσο όρο 7% περισσότερο από τα αντίστοιχα των ανδρών. Σε ολόκληρο το δείγμα, τα γυναικεία προϊόντα είχαν υψηλότερη τιμή στο 42% των περιπτώσεων.

Η μελέτη περιλάμβανε και την ένδυση, επομένως το εύρημα έχει ενδιαφέρον για τη συζήτησή μας, χωρίς να σημαίνει ότι το 7% αφορά αποκλειστικά τα ρούχα.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλες οι έρευνες ότι οι γυναίκες πληρώνουν συστηματικά περισσότερα για πραγματικά ίδια προϊόντα.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 στο επιστημονικό περιοδικό Marketing Science εξέτασε τις διαφορές στις τιμές των ανδρικών και γυναικείων προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, όταν συνέκριναν συνολικά προϊόντα με διαφορετική στόχευση, οι γυναικείες εκδοχές ήταν κατά μέσο όρο ακριβότερες. Όταν, όμως, έλαβαν υπόψη τη σύνθεση και τα συστατικά τους, η συστηματική διαφορά σχεδόν εξαφανίστηκε.

Συγκεκριμένα, η μέση διαφορά τιμής ανά μονάδα περιορίστηκε στο 0,1% όταν η σύγκριση αφορούσε προϊόντα με παρόμοια σύνθεση.

Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι δεν αρκεί να συγκρίνουμε δύο προϊόντα μόνο επειδή έχουν διαφορετική ετικέτα φύλου. Πρέπει να εξετάζουμε και το περιεχόμενο, την ποσότητα, τα υλικά και τη λειτουργία τους.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη;

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη ολοκληρωμένα δεδομένα που να αποτυπώνουν με ενιαίο τρόπο την έκταση του φαινομένου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ενημερωτικό σημείωμα του 2025, η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί συνολική πανευρωπαϊκή έρευνα για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων που απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες.

«Στη Γερμανία, μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά των Διακρίσεων εξέτασε 1.682 συγκρίσιμα προϊόντα. Τα γυναικεία προϊόντα ήταν ακριβότερα στο 2,3% των περιπτώσεων, ενώ τα ανδρικά στο 1,4%.»

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διαφορές δεν είναι πάντα προς την ίδια κατεύθυνση και ότι χρειάζεται προσοχή όταν γενικεύουμε το φαινόμενο.

Τελικά, τι μπορούμε να προσέχουμε όταν αγοράζουμε ρούχα;

Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε κάθε γυναικείο ρούχο ως προϊόν χαμηλότερης ποιότητας ούτε να θεωρούμε ότι η ανδρική συλλογή μιας εταιρείας είναι αυτομάτως καλύτερη. Μπορούμε, όμως, να γίνουμε πιο προσεκτικές καταναλώτριες και να κοιτάζουμε πέρα από την εμφάνιση ενός ρούχου.

1. Διαβάζουμε την ετικέτα σύνθεσης.

Δεν αρκεί να δούμε την περιγραφή «wool blend» ή «cashmere feel». Αναζητούμε το ακριβές ποσοστό κάθε ίνας. Ένα ρούχο που περιγράφεται ως μείγμα μαλλιού μπορεί να περιέχει πολύ μικρό ποσοστό φυσικού μαλλιού.

2. Δεν κρίνουμε την ποιότητα μόνο από την τιμή.

Ένα ακριβό πουλόβερ δεν είναι απαραίτητα κατασκευασμένο από καλύτερα υλικά. Ελέγχουμε τη σύνθεση, την υφή, τις ραφές και τις οδηγίες φροντίδας.

3. Ελέγχουμε τη λειτουργικότητα.

Στα παντελόνια, για παράδειγμα, δοκιμάζουμε αν οι τσέπες χωρούν πραγματικά όσα χρειαζόμαστε. Εξετάζουμε επίσης τα κουμπιά, τα φερμουάρ και την εφαρμογή, αντί να βασιζόμαστε μόνο στην εικόνα του ρούχου.

4. Σκεφτόμαστε πόσο θα διαρκέσει.

Η χαμηλή τιμή δεν αποτελεί πάντα οικονομία, εάν το ρούχο χάνει γρήγορα το σχήμα του, κάνει κόμπους ή φθείρεται μετά από λίγες πλύσεις. Ένα ποιοτικότερο κομμάτι που θα φορέσουμε για αρκετά χρόνια μπορεί τελικά να αποδειχθεί πιο συμφέρουσα αγορά.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022 στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cleaner Production εξέτασε τους λόγους για τους οποίους τα ρούχα φθείρονται και καταλήγουν πρόωρα στα απορρίμματα. Μεταξύ των συχνότερων προβλημάτων εντοπίστηκαν το χνούδιασμα και το ξεθώριασμα των χρωμάτων, ενώ οι ερευνητές υπογράμμισαν τη σημασία της καλύτερης κατασκευής και των ελέγχων αντοχής.

Η ποιότητα δεν θα έπρεπε να έχει φύλο

Στο τέλος, η συζήτηση για το pink tax και τις διαφορές ανάμεσα στα ανδρικά και γυναικεία ρούχα δεν αφορά μόνο μερικά χρήματα παραπάνω ή ένα τζιν που δεν χωράει το κινητό μας.

Αφορά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα προϊόντα που αγοράζουμε, τις προσδοκίες που δημιουργεί η βιομηχανία της μόδας και το κατά πόσο η εμφάνιση εξακολουθεί να προηγείται της πρακτικότητας και της αντοχής.

Οι γυναίκες δεν χρειάζονται απαραίτητα περισσότερες επιλογές ή περισσότερες συλλογές κάθε σεζόν. Χρειάζονται ρούχα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, να έχουν καλή ποιότητα και να δικαιολογούν τα χρήματα που διαθέτουν.

Και, φυσικά, τζιν με τσέπες που να χωρούν ένα κινητό τηλέφωνο.

Με πληροφορίες από Government Accountability Office (GAO),Guardian, The Pudding ,Marketing Science,Journal of Cleaner Production