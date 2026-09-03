Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο ο τόνος της επιδερμίδας επηρεάζει την επιλογή χρωμάτων στα ρούχα, διαπιστώνοντας προτιμήσεις ανάλογα με τη φωτεινότητα του δέρματος.

Μελέτες έδειξαν ότι τα σκούρα ρούχα μπορούν να κάνουν την επιδερμίδα να φαίνεται πιο ανοιχτόχρωμη λόγω της αντίθεσης που δημιουργείται.

Ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα χρώματα σε σχέση με το περιβάλλον τους, επηρεάζοντας έτσι την εικόνα του προσώπου που παρατηρούμε στον καθρέφτη.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι καθιερωμένοι στιλιστικοί κανόνες χρωματικής ανάλυσης στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και δεν προσφέρουν πάντα συνεπή αποτελέσματα.

Η προσωπική παρατήρηση στον καθρέφτη παραμένει πιο αξιόπιστος οδηγός για την επιλογή των χρωμάτων που αναδεικνύουν το πρόσωπο κάθε ατόμου.

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Έχει συμβεί σχεδόν σε όλες μας: φοράμε μια μπλούζα και το πρόσωπό μας μοιάζει ξαφνικά πιο φωτεινό και ξεκούραστο. Δοκιμάζουμε μια άλλη, σε διαφορετικό χρώμα, και οι μαύροι κύκλοι ή η θαμπάδα της επιδερμίδας φαίνονται εντονότεροι.

Είναι απλά η ιδέα μας ή μπορεί πράγματι το χρώμα των ρούχων να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ένα πρόσωπο;

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Η επιστήμη δείχνει ότι το φαινόμενο έχει πραγματική βάση -αν και τα πράγματα είναι πιο σύνθετα από τους δημοφιλείς κανόνες της «χρωματικής ανάλυσης».

Μελέτη των ψυχολόγων David Perrett και Reiner Sprengelmeyer από το Πανεπιστήμιο του St Andrews εξέτασε κατά πόσο ο τόνος της επιδερμίδας επηρεάζει τα χρώματα που θεωρούμε ότι ταιριάζουν σε ένα πρόσωπο. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν φωτογραφίες 12 γυναικών, έξι με πιο ανοιχτόχρωμη και έξι με περισσότερο μαυρισμένη επιδερμίδα.

Σε δύο πειράματα, οι συμμετέχοντες επέλεγαν τις αποχρώσεις ρούχων που θεωρούσαν ότι ταίριαζαν καλύτερα σε κάθε πρόσωπο. Διαπιστώθηκε μια γενική προτίμηση προς το κόκκινο και το μπλε, αλλά και μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση: τα ψυχρότερα μπλε επιλέγονταν συχνότερα για τις ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, ενώ τα θερμότερα πορτοκαλί και κόκκινα για τις πιο μαυρισμένες.

Nεότερη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Coloration Technology, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, εξετάζοντας εάν τα ίδια τα ρούχα μπορούν να επηρεάσουν το πόσο ανοιχτόχρωμη αντιλαμβανόμαστε την επιδερμίδα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 22 μονόχρωμα φούτερ, με διαφορετική απόχρωση, φωτεινότητα και ένταση χρώματος, δημιουργώντας συνθήκες πραγματικής παρατήρησης και όχι απλώς εικόνες σε οθόνη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα πιο σκούρα ρούχα έκαναν την επιδερμίδα να γίνεται αντιληπτή ως πιο ανοιχτόχρωμη. Το εύρημα υποδηλώνει ότι σημασία δεν έχει μόνο αν ένα χρώμα είναι μπλε, κόκκινο ή πράσινο, αλλά και πόσο φωτεινό ή σκούρο είναι.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Το μάτι και ο εγκέφαλός μας δεν αντιλαμβάνονται ένα χρώμα απομονωμένο από το περιβάλλον του. Η εμφάνιση ενός χρώματος επηρεάζεται από τα γειτονικά του χρώματα και την αντίθεση μεταξύ τους. Ένα σκούρο ύφασμα κοντά στο πρόσωπο μπορεί, επομένως, να δημιουργήσει μεγαλύτερη αντίθεση με την επιδερμίδα και να την κάνει να φαίνεται φωτεινότερη.

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Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μία «σωστή» απόχρωση για κάθε γυναίκα. Οι ίδιοι οι Perrett και Sprengelmeyer επισημαίνουν ότι οι κατηγορίες που χρησιμοποιούν οι στιλίστες με βάση το δέρμα, τα μαλλιά και τα μάτια δεν έχουν οριστεί επιστημονικά και οι σχετικές συστάσεις δεν είναι πάντα συνεπείς.

Οπότε υπάρχει επιστημονική βάση στην παρατήρηση ότι ένα χρώμα μπορεί να αλλάξει την εικόνα της επιδερμίδας μας. Δεν υπάρχει, όμως, επιστημονικός κανόνας που να απαγορεύει ολόκληρες χρωματικές οικογένειες. Αν ένα ρούχο κάνει το πρόσωπό μας να δείχνει πιο φωτεινό, ίσως ο καθρέφτης να μας δίνει τελικά περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες από την «εποχή» στην οποία υποτίθεται ότι ανήκουμε.

Με πληροφορίες από National Library of Medicine, Coloration Technology

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