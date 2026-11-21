pexels/Μια τάση που θυμίζει έντονα τα 2010s, αλλά σήμερα αποκτά πιο ελεύθερο χαρακτήρα και μας δίνει την ευκαιρία να πειραματιστούμε με τα κοσμήματα που ήδη έχουμε.

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Ένα κολιέ μπορεί να είναι αρκετό για να ολοκληρώσει μια εμφάνιση, αλλά φέτος η μόδα μάς προτρέπει να φορέσουμε περισσότερα μαζί. Το layering στα κολιέ επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις πολλαπλές αλυσίδες, τα διαφορετικά μήκη και τα μενταγιόν που συνδυάζονται μεταξύ τους. Μια τάση που θυμίζει έντονα τα 2010s, αλλά σήμερα αποκτά πιο ελεύθερο χαρακτήρα και μας δίνει την ευκαιρία να πειραματιστούμε με τα κοσμήματα που ήδη έχουμε.

Λεπτές αλυσίδες, μικρά μενταγιόν, πέρλες, χρωματιστές χάντρες και πιο εντυπωσιακά κομμάτια συνδυάζονται μεταξύ τους, δίνοντας ακόμη και στα πιο απλά ρούχα μια διαφορετική αισθητική.

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Όπως επισημαίνει το Vogue Arabia σε πρόσφατο δημοσίευμά του, το layering επιστρέφει φέτος, σε μια περίοδο κατά την οποία η μόδα ανατρέχει συχνά στην αισθητική του 2016. Τότε, οι συνδυασμοί από πολλές χρυσές αλυσίδες, μακριά κολιέ και μενταγιόν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς. Σήμερα, η τάση επανέρχεται με πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, με charms, κοχύλια, πέρλες και κοσμήματα διαφορετικών υλικών να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η επιστροφή του layering μέσα από τις πασαρέλες

Η αναβίωση της τάσης δεν περιορίζεται στις εμφανίσεις των fashion insiders και στο street style. Την είδαμε και στις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, όπου αρκετοί οίκοι μόδας παρουσίασαν συνδυασμούς πολλών κοσμημάτων, υιοθετώντας μια πιο μαξιμαλιστική προσέγγιση.

Όπως καταγράφει το Marie Claire UK, οι Chanel, Celine, Saint Laurent και Zimmermann παρουσίασαν στις πασαρέλες τους διαφορετικές εκδοχές του layering, όχι μόνο στα κολιέ αλλά και στα βραχιόλια και τα σκουλαρίκια. Από τις πιο bohemian προτάσεις με χάντρες μέχρι τους πιο εντυπωσιακούς μεταλλικούς συνδυασμούς, το κοινό στοιχείο ήταν η διάθεση για περισσότερα κοσμήματα και λιγότερους περιορισμούς.

Αντίστοιχα, το Vogue India ξεχώρισε το layering κοσμημάτων πάνω από τα ρούχα ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιλιστικές προτάσεις της σεζόν. Στις πασαρέλες είδαμε μακριά κολιέ με μεγάλες χάντρες και μενταγιόν να φοριούνται πάνω από πουκάμισα, polo μπλούζες, ακόμη και πανωφόρια, δημιουργώντας ένα πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Πώς να συνδυάσουμε διαφορετικά κολιέ

Το ωραίο με το layering είναι ότι δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε έναν αυστηρό κανόνα ή να έχουμε κοσμήματα που αγοράστηκαν εξαρχής ως σετ. Αντίθετα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε όσα ήδη έχουμε στη συλλογή μας και να πειραματιστούμε με διαφορετικούς συνδυασμούς.

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pexels

1. Παίζουμε με διαφορετικά μήκη

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να πετύχουμε το layering είναι να επιλέξουμε κολιέ διαφορετικού μήκους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα κοντό κολιέ ή choker κοντά στον λαιμό, να προσθέσουμε μια μεσαίου μήκους αλυσίδα και να ολοκληρώσουμε με ένα πιο μακρύ κόσμημα που καταλήγει σε μενταγιόν. Έτσι, κάθε κομμάτι ξεχωρίζει και δημιουργείται ένα όμορφο εφέ διαδοχικών επιπέδων.

2. Συνδυάζουμε διαφορετικές υφές και πάχη

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Δεν χρειάζεται όλα τα κολιέ να έχουν την ίδια αλυσίδα ή το ίδιο πάχος. Μπορούμε να φορέσουμε μια λεπτή, διακριτική αλυσίδα μαζί με μια πιο χοντρή, ένα κολιέ με πέρλες ή ένα κόσμημα με χάντρες. Η αντίθεση ανάμεσα στις υφές δίνει ενδιαφέρον στο τελικό αποτέλεσμα και κάνει τον συνδυασμό να δείχνει πιο προσωπικός.

pexels/ Από τις πιο bohemian προτάσεις με χάντρες μέχρι τους πιο εντυπωσιακούς μεταλλικούς συνδυασμούς, το κοινό στοιχείο ήταν η διάθεση για περισσότερα κοσμήματα και λιγότερους περιορισμούς.

3. Δεν φοβόμαστε να αναμείξουμε χρυσό και ασήμι

Για αρκετό καιρό υπήρχε η αντίληψη ότι τα χρυσά και τα ασημένια κοσμήματα δεν πρέπει να φοριούνται μαζί. Πλέον, όμως, η ανάμειξη των μετάλλων αποτελεί έναν ακόμη τρόπο να δημιουργήσουμε πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς. Μια ασημένια αλυσίδα μπορεί να φορεθεί δίπλα σε μια χρυσή, ενώ ένα κόσμημα που συνδυάζει και τα δύο μέταλλα μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος.

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4. Επιλέγουμε ένα κόσμημα που ξεχωρίζει

Αν θέλουμε να δοκιμάσουμε την τάση χωρίς να δημιουργήσουμε ένα υπερβολικά φορτωμένο αποτέλεσμα, μπορούμε να ξεκινήσουμε από ένα κολιέ που θα λειτουργήσει ως το βασικό στοιχείο του συνδυασμού. Μπορεί να είναι ένα μεγάλο μενταγιόν, ένα κόσμημα με χρωματιστές πέτρες ή μια πιο εντυπωσιακή αλυσίδα. Στη συνέχεια, προσθέτουμε δύο πιο διακριτικά κομμάτια που συμπληρώνουν το σύνολο.

5. Προσθέτουμε charms και κοσμήματα με προσωπική σημασία

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Τα μενταγιόν με σύμβολα, αρχικά, μικρές φιγούρες ή αντικείμενα που έχουν προσωπική σημασία είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους να υιοθετήσουμε το trend. Μάλιστα, όπως αναφέρει το Vogue Arabia, η σύγχρονη εκδοχή του layering δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπικότητα και στους συνδυασμούς που μοιάζουν να έχουν δημιουργηθεί σταδιακά, αντί να προέρχονται από ένα έτοιμο σετ.

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Το μυστικό είναι να μη δείχνουν όλα υπερβολικά «ταιριασμένα»

Το layering δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα συμμετρικό ή προσεκτικά μελετημένο. Μερικές φορές, ο πιο ενδιαφέρων συνδυασμός είναι εκείνος που φαίνεται αυθόρμητος, σαν να επιλέξαμε τα αγαπημένα μας κοσμήματα χωρίς να ακολουθήσουμε συγκεκριμένους κανόνες.

Σε έναν οδηγό του Glamour, η ισορροπία ανάμεσα στα μήκη, τα πάχη και τις υφές αναδεικνύεται ως βασικό στοιχείο για ένα πετυχημένο αποτέλεσμα. Επίσης, η επιλογή διαφορετικών αποστάσεων ανάμεσα στις αλυσίδες μπορεί να βοηθήσει ώστε τα κολιέ να μη μπερδεύονται μεταξύ τους και να διατηρείται η ξεχωριστή εικόνα κάθε κομματιού.

Μπορούμε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με δύο ή τρία κολιέ και σταδιακά να δοκιμάσουμε περισσότερους συνδυασμούς, ανάλογα με το ντύσιμο και τη διάθεσή μας. Ένα απλό λευκό T-shirt, ένα ανοιχτό πουκάμισο ή ένα μονόχρωμο πλεκτό μπορούν να γίνουν η ιδανική βάση για να αναδείξουμε τα κοσμήματά μας.

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Το σημαντικότερο είναι να επιλέγουμε κομμάτια που μας αρέσουν πραγματικά και να μην αντιμετωπίζουμε το layering ως μια αυστηρή στιλιστική συνταγή. Άλλωστε, αυτή είναι και η γοητεία της τάσης: μας επιτρέπει να συνδυάζουμε παλιά και καινούργια κοσμήματα, διαφορετικά στυλ και μικρές προσωπικές ιστορίες, δημιουργώντας κάθε φορά έναν διαφορετικό συνδυασμό.

Με πληροφορίες από Vogue Arabia,Marie Claire UK, Vogue India, Glamour