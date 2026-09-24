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Υπάρχουν κοσμήματα που εντυπωσιάζουν με τα διαμάντια τους και άλλα που γράφουν ιστορία. Τα περίφημα αυγά Φαμπερζέ ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Είναι μικροσκοπικά αριστουργήματα χρυσοχοΐας, γεμάτα πολύτιμους λίθους, περίτεχνους μηχανισμούς και κρυμμένες εκπλήξεις, που δημιουργήθηκαν για την αυτοκρατορική οικογένεια της Ρωσίας.

Πίσω από αυτά βρισκόταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να μετατρέψει το οικογενειακό εργαστήριο κοσμημάτων σε έναν από τους διασημότερους οίκους πολυτελείας της Ευρώπης.

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Ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ πέθανε στις 24 Σεπτεμβρίου 1920, εξόριστος στην Ελβετία, έχοντας ζήσει την απόλυτη δόξα αλλά και την κατάρρευση του κόσμου που τον ανέδειξε.

Από την Αγία Πετρούπολη στην αυτοκρατορική αυλή

Ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1846 στην Αγία Πετρούπολη. Ο πατέρας του, Γκούσταβ Φαμπερζέ, είχε ιδρύσει το 1842 ένα εργαστήριο κοσμημάτων, δημιουργώντας τις βάσεις για μια οικογενειακή επιχείρηση που έμελλε να αποκτήσει παγκόσμια φήμη.

Ο νεαρός Καρλ σπούδασε και ταξίδεψε στην Ευρώπη, γνωρίζοντας τις τεχνικές της γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής χρυσοχοΐας. Επιστρέφοντας στη Ρωσία, ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση και άρχισε να διαμορφώνει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η μεγάλη του καινοτομία ήταν ότι δεν αντιμετώπιζε τα κοσμήματα αποκλειστικά ως αντικείμενα επίδειξης πλούτου. Για εκείνον, η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία και η τεχνική αρτιότητα είχαν εξίσου μεγάλη σημασία με την αξία των πολύτιμων λίθων.

Το 1885 απέκτησε τον τίτλο του επίσημου προμηθευτή της αυτοκρατορικής αυλής. Η συνεργασία του με τους Ρομανόφ θα άλλαζε για πάντα την ιστορία της κοσμηματοποιίας.

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Το πρώτο πασχαλινό αυγό που ενθουσίασε την αυτοκράτειρα

Όλα άρχισαν το Πάσχα του 1885. Ο τσάρος Αλέξανδρος Γ΄ ήθελε να προσφέρει στη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Μαρία Φιοντόροβνα, ένα ιδιαίτερο δώρο.

Ο Φαμπερζέ δημιούργησε ένα αυγό από χρυσό, καλυμμένο με λευκό σμάλτο, που έμοιαζε εξωτερικά με πραγματικό αυγό. Στο εσωτερικό του υπήρχε ένας χρυσός κρόκος. Μέσα στον κρόκο κρυβόταν μια μικροσκοπική χρυσή κότα, η οποία περιείχε ακόμη δύο εκπλήξεις: ένα αντίγραφο του αυτοκρατορικού στέμματος διακοσμημένο με διαμάντια και ένα μικρό ρουμπινένιο αυγό που μπορούσε να φορεθεί ως μενταγιόν.

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Η αυτοκράτειρα ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, ώστε ο τσάρος αποφάσισε να καθιερώσει την παραγγελία ενός διαφορετικού αυγού κάθε Πάσχα. Έτσι γεννήθηκε μια παράδοση που θα διαρκούσε περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Πενήντα αυτοκρατορικά αυγά, το καθένα ένα μοναδικό αριστούργημα

Μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Γ΄, ο διάδοχός του Νικόλαος Β΄ συνέχισε την παράδοση. Μάλιστα, παρήγγελνε δύο αυγά κάθε χρόνο: ένα για τη μητέρα του και ένα για τη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα Φιοντόροβνα.

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Από το 1885 έως το 1916 δημιουργήθηκαν συνολικά 50 αυτοκρατορικά πασχαλινά αυγά. Κανένα δεν ήταν ίδιο με το προηγούμενο.

Άλλα περιείχαν μικροσκοπικά πορτρέτα της αυτοκρατορικής οικογένειας, άλλα μηχανικά πουλιά, ρολόγια, μινιατούρες παλατιών ή αμαξών και άλλα ολόκληρες σκηνές από την ιστορία της Ρωσίας.

Στην κατασκευή τους χρησιμοποιούνταν χρυσός, πλατίνα, διαμάντια, ρουμπίνια, σμαράγδια, μαργαριτάρια, κρύσταλλος και περίτεχνα χρωματιστά σμάλτα.

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Ανάμεσα στα διασημότερα συγκαταλέγονται το Αυγό της Στέψης του 1897, το Αυγό του Χειμερινού Παλατιού και το Αυγό του Υπερσιβηρικού Σιδηροδρόμου.

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Ο Φαμπερζέ δεν κατασκεύαζε μόνος του όλα τα αντικείμενα. Διηύθυνε έναν ολόκληρο καλλιτεχνικό οργανισμό, στον οποίο εργάζονταν εξαιρετικοί σχεδιαστές, χρυσοχόοι, τεχνίτες και ειδικοί στους μηχανισμούς. Ανάμεσά τους υπήρχαν και γυναίκες δημιουργοί, όπως η Άλμα Πιλ, η οποία σχεδίασε ορισμένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα του οίκου.

Η επανάσταση των Μπολσεβίκων και η κατάρρευση μιας αυτοκρατορίας

Η Ρωσική Επανάσταση του 1917 έφερε το τέλος της δυναστείας των Ρομανόφ και μαζί την καταστροφή του κόσμου στον οποίο είχε αναπτυχθεί η επιχείρηση Φαμπερζέ.

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Η αυτοκρατορική οικογένεια έχασε τον θρόνο και, τον Ιούλιο του 1918, ο Νικόλαος Β΄, η σύζυγός του και τα πέντε παιδιά τους εκτελέστηκαν από τους Μπολσεβίκους.

Ο οίκος Φαμπερζέ δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει όπως πριν. Η επιχείρηση έκλεισε το 1918 και ο δημιουργός της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία.

Τα αυτοκρατορικά κοσμήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα των Ρομανόφ κατασχέθηκαν ή διασκορπίστηκαν. Αρκετά πουλήθηκαν αργότερα στο εξωτερικό, ενώ ορισμένα αυγά εξαφανίστηκαν.

Ο άνθρωπος που είχε συνδέσει το όνομά του με τη χλιδή των τσάρων βρέθηκε ξαφνικά χωρίς την επιχείρησή του και μακριά από την πατρίδα του.

Ο θάνατος στην εξορία και τα χαμένα αυγά

Ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ πέθανε στις 24 Σεπτεμβρίου 1920 στη Λωζάννη της Ελβετίας, σε ηλικία 74 ετών. Η οικογένειά του περιέγραψε έναν άνθρωπο βαθιά πληγωμένο από την απώλεια του έργου μιας ολόκληρης ζωής.

Η τέφρα του μεταφέρθηκε αργότερα στις Κάννες, όπου αναπαύεται μαζί με τη σύζυγό του.

Από τα 50 αυτοκρατορικά αυγά, τα 43 έχουν εντοπιστεί και βρίσκονται σε μουσεία ή ιδιωτικές συλλογές. Τα υπόλοιπα επτά εξακολουθούν να αγνοούνται, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της παγκόσμιας αγοράς έργων τέχνης.

Ένα αυγό Φαμπερζέ πουλήθηκε για περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια

Η αξία των αυγών Φαμπερζέ δεν περιορίζεται στα υλικά τους. Συνδέεται με την ιστορία, τη σπανιότητα, την τεχνική τελειότητα και την προέλευσή τους από την τελευταία αυτοκρατορική δυναστεία της Ρωσίας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του περίφημου «Χειμερινού Αυγού», που κατασκευάστηκε το 1913 ως πασχαλινό δώρο του Νικολάου Β΄ προς τη μητέρα του.

Το αυγό, σχεδιασμένο από την Άλμα Πιλ, είναι κατασκευασμένο από ορυκτό κρύσταλλο και διακοσμημένο με πλατινένιες νιφάδες χιονιού και χιλιάδες μικροσκοπικά διαμάντια. Στο εσωτερικό του κρύβεται ένα μικρό καλάθι με λουλούδια από πολύτιμα υλικά, που συμβολίζουν την άνοιξη μετά τον χειμώνα.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2025, σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στο Λονδίνο, πουλήθηκε έναντι 22.895.000 λιρών, ποσό που αντιστοιχούσε σε περίπου 30,2 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για έργο Φαμπερζέ.

Η κληρονομιά που επέζησε από τους τσάρους και την επανάσταση

Σήμερα, το όνομα Φαμπερζέ παραμένει συνώνυμο της υψηλής κοσμηματοποιίας και της καλλιτεχνικής πολυτέλειας. Τα αυγά του εκτίθενται σε μουσεία, αποτελούν αντικείμενο διεθνούς έρευνας και διεκδικούνται από συλλέκτες που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν τεράστια ποσά για να αποκτήσουν ένα από αυτά.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν πρόλαβε να δει τη μεταγενέστερη αποθέωση του έργου του. Πέθανε εξόριστος, έχοντας χάσει σχεδόν όλα όσα είχε δημιουργήσει.

Έναν αιώνα αργότερα, η αυτοκρατορία των Ρομανόφ αποτελεί ιστορία, αλλά τα μικροσκοπικά αυγά που γεννήθηκαν στα εργαστήριά του εξακολουθούν να θαμπώνουν τον κόσμο.

Ίσως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία του Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ: ότι κατάφερε να δημιουργήσει κάτι πολύ πιο ανθεκτικό από τον χρυσό και τα διαμάντια. Έργα τέχνης που επέζησαν ακόμη και από την αυτοκρατορία για την οποία κατασκευάστηκαν.

Πηγές και περαιτέρω ανάγνωση

Fabergé — Imperial Eggs

Christie’s — Fabergé Winter Egg