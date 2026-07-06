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Οι δράστες αφαίρεσαν περίπου είκοσι κοσμήματα από κρύσταλλο, προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Παρά την ενεργοποίηση των συναγερμών, η καθυστερημένη αντίδραση της εταιρείας φύλαξης επέτρεψε στους διαρρήκτες να διαφύγουν εγκαίρως.

Το μουσείο παραμένει προσωρινά κλειστό για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Η διάρρηξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τοπικούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως απαράδεκτη προσβολή στην πολιτιστική κληρονομιά.

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Διάρρηξη έγινε την Κυριακή στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στον Ρενέ Λαλίκ, τον διάσημο δεξιοτέχνη κοσμητοποιό και υαλουργό της Art Nouveau και της Art Deco, το οποίο βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο εργοστάσιο στην ανατολική Γαλλία, απ’ όπου εκλάπησαν κοσμήματα αξίας “μερικών εκατομμυρίων”, δήλωσε πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

“Περίπου είκοσι κοσμήματα εκλάπησαν”. Γίνονται εκτιμήσεις για τη ζημία που αφορά τα κλεμμένα αντικείμενα, αλλά μπορεί να ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, πιθανόν κοντά στα τέσσερα εκατομμύρια”, διευκρίνισε η πηγή.

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Το μουσείο, το οποίο εκθέτει σε μια επιφάνεια 900 τ.μ. τις δημιουργίες από γυαλί του Ρενέ Λαλίκ (1860-1945) και άνοιξε το 2011 στο Βίνγκεν σιρ Μοντέρ, ανακοίνωσε το κλείσιμό του για λίγες ημέρες “προκειμένου να προετοιμαστεί το ασφαλές άνοιγμά του”, αναφέρει η διοίκησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Le musée Lalique a été la victime d’un cambriolage le 5 juillet au petit matin. La gendarmerie est intervenue et l’enquête va suivre son cours. L’établissement sera fermé dans les jours à venir afin de prévoir une réouverture en toute sécurité.

Merci pour votre compréhension pic.twitter.com/6ntXmoqYB2 July 5, 2026

Άτομα που φορούσαν μάσκες διέρρηξαν μια πόρτα και έσπασαν έξι βιτρίνες που περιείχαν κοσμήματα, δήλωσε άλλη πηγή προσκείμενη στην έρευνα, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για κοσμήματα από κρύσταλλο, χωρίς πολύτιμους λίθους, και που δεν μπορούν να λιώσουν.

“Ένας συναγερμός ήχησε, αλλά μέχρι η εταιρία φύλαξης να το επαληθεύσει, μια καθαρίστρια που έφθασε πρώτη στο σημείο ήταν αυτή που κάλεσε την αστυνομία”, δήλωσε η πρώτη πηγή.

Όταν ρωτήθηκε από την περιφερειακή εφημερίδα Les Dernières nouvelles d’Alsace (DNA) ο Κριστιάν Ντόρσνερ, δήμαρχος του Βίνγκεν σιρ Μοντέρ, μιας κοινότητας 1.500 κατοίκων, περίπου 60 χλμ βορειοδυτικά του Στρασβούργου, δηλωσε “οργισμένος”.

“Όλοι οι συναγερμοί λειτούργησαν, όπως πρέπει. Και μετά, (με) την εταιρία φύλαξης, κατά τα φαινόμενα, υπήρξε ένα μεγάλο κενό στη δράση της: δεν παρενέβησαν αμέσως, δεν ειδοποίησαν τη χωροφυλακή”.

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René Lalique consagró su vida a la búsqueda incansable de la belleza. Sus joyas y creaciones en vidrio conforman un universo de ensueño al que puedes asomarte si visitas la exposición que dedicamos estos meses en nuestra sede al maestro francés.



Muestra organizada con la… pic.twitter.com/4YF4T5smMo — Fundación Barrié (@FundacionBarrie) March 30, 2026

Το μουσείο Lalique θεωρείται ένας “ευαίσθητος χώρος” στον οποίο “δίδεται ιδιαίτερη προσοχή” μετά την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2025. “Υπήρχε μηχανισμός προστασίας, αλλά όχι επαρκής”, σχολίασε η πρώτη πηγή που είναι προσκείμενη στην έρευνα.

Η διάρρηξη της Κυριακής συνιστά “μια απαράδεκτη προσβολή στην πολιτιστική μας κληρονομιά”, δήλωσε σε ανακοίνωση ο πρόεδρος της περιφέρειας Γκραν Εστ, Φρανκ Λερουά. “Πέρα από τα έργα που εκλάπησαν, αυτό είναι ένα εμβληματικό μέρος της ιστορίας μας, της τεχνογνωσίας μας και τους πολιτισμού μας που επλήγη”.

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Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ