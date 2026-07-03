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Η κοινή τους εμφάνιση σε αγώνες στο Μονακό προκάλεσε επικρίσεις για έλλειψη ενσυναίσθησης, καθώς συνέπεσε με μια περίοδο εθνικού πένθους στη Γαλλία.

Στελέχη της Εθνικής Συσπείρωσης εκφράζουν ανησυχία ότι η σύνδεση του Μπαρντελά με την οικονομική ελίτ ενδέχεται να αποξενώσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του κόμματος.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Μπαρντελά παραμένει το φαβορί για την προεδρική υποψηφιότητα, υποστηρίζοντας πως η ιδιωτική του ζωή δεν πρέπει να επηρεάζει την πολιτική του πορεία.

Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Μπαρντελά οφείλει να διαχειριστεί προσεκτικά τη δημόσια εικόνα του, καθώς η αντίληψη περί πολυτελούς τρόπου ζωής ενέχει πολιτικούς κινδύνους.

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Η προσωπική ζωή του Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος θεωρείται το μεγάλο φαβορί της γαλλικής Ακροδεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2027, έχει μετατραπεί σε αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Αφορμή αποτελεί η σχέση του με τη 23χρονη Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών, αριστοκράτισσα, influencer και κληρονόμο οικογενειακής περιουσίας που ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ.

Η δημοσιοποίηση της σχέσης τους έγινε τον περασμένο Απρίλιο μέσω του εξωφύλλου του περιοδικού «Paris Match», ωστόσο οι πολιτικές προεκτάσεις εμφανίστηκαν λίγο αργότερα, όταν το ζευγάρι παρακολούθησε μαζί το Grand Prix του Μονακό.

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Povestea de dragoste care îi poate complica drumul spre Palatul Élysée. Jordan Bardella, criticat pentru relația cu o prințesă italiană. https://t.co/ovftzCMueD pic.twitter.com/Hhf9hCg8Ih — TVR Info (@StirileTVR) July 3, 2026

Οι φωτογραφίες του Μπαρντελά σε VIP χώρους του αγώνα προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς συνέπεσαν με το κλίμα πένθους στη Γαλλία μετά τη δολοφονία της 11χρονης Λιανά και τη σιωπηλή πορεία στη μνήμη της. Ερωτηθείς αν η παρουσία του στο Μονακό ήταν άστοχη, απάντησε εκνευρισμένος πως «υπάρχουν σιωπηλές πορείες κάθε μέρα», προσθέτοντας ότι η οικογένεια του θύματος δεν επιθυμούσε την παρουσία πολιτικών.

Η τοποθέτησή του σχολιάστηκε αρνητικά από τον γαλλικό Τύπο, ενώ σύμφωνα με το Politico ακόμη και στελέχη της Εθνικής Συσπείρωσης εξέφρασαν δυσφορία, χαρακτηρίζοντας τις συγκεκριμένες εικόνες «πολύ κακή στιγμή».

Πρώην στέλεχος της γαλλικής Ακροδεξιάς υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά η εντύπωση που δημιουργείται, καθώς μπορεί να δοθεί η εικόνα έλλειψης ενσυναίσθησης και κυνισμού. Η κριτική αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή ο Μπαρντελά έχει οικοδομήσει το πολιτικό του προφίλ ως παιδί εργατικής οικογένειας από τα προάστια του Παρισιού, απευθυνόμενος κυρίως στα λαϊκά στρώματα και στους ψηφοφόρους της γαλλικής περιφέρειας.

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Propulsée malgré elle par la romance entre Jordan Bardella et sa sœur Maria Carolina, Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles encaisse une pression grandissante. Entre polémique WWF et angoisse médiatique, la princesse de 21 ans livre un récit plus… — Closer France (@closerfr) July 2, 2026

Στον αντίποδα, η Μαρία Καρολίνα μεγάλωσε ανάμεσα στο Παρίσι, τη Ρώμη και το Μονακό, με ιδιωτική εκπαίδευση και πρόσβαση σε έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής.

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Η οικογένειά της διαθέτει ακίνητα σε προορισμούς όπως το Σεν Τροπέ, η Σαρδηνία και το Παρίσι, ενώ η ίδια προβάλλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ταξίδια, πολυτελή φορέματα και συνεργασίες με γνωστούς οίκους μόδας. Παρά τις επικρίσεις, έχει δηλώσει ότι η προνομιούχα καταγωγή της δεν σημαίνει πως δεν εργάζεται ή δεν επιδιώκει να δημιουργήσει τη δική της επαγγελματική πορεία.

Παρότι οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να εμφανίζουν τον Μπαρντελά ως βασικό διεκδικητή της προεδρίας, έρευνες δείχνουν ότι ολοένα περισσότεροι Γάλλοι τον συνδέουν πλέον με την οικονομική και κοινωνική ελίτ, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το αφήγημα της Εθνικής Συσπείρωσης, η οποία διαχρονικά προβάλλει τη σύγκρουσή της με τις ελίτ.

Στελέχη του κόμματος φοβούνται ότι η εικόνα πολυτέλειας μπορεί να αποξενώσει παραδοσιακούς ψηφοφόρους, ενώ χαρακτηριστική ήταν η δήλωση κομματικού στελέχους στο Politico ότι «δεν βλέπω κανένα πλεονέκτημα, μόνο μειονεκτήματα», επισημαίνοντας πως η γαλλική κοινωνία απορρίπτει το επιδεικτικό «bling-bling».

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Η πλευρά της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση αξιοποίησε επίσης το θέμα πολιτικά. Ο βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Πολ Βανιέ, υποστήριξε ότι δεν κρίνει την προσωπική σχέση του Μπαρντελά, αλλά θεωρεί πως αυτή συμβολίζει τη νέα, υπερφιλελεύθερη κατεύθυνση της γαλλικής Ακροδεξιάς. Όπως ανέφερε, από τη στιγμή που ο ίδιος επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη σχέση του, η παρουσία του δίπλα σε μια πριγκίπισσα και η συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις του διεθνούς jet set αποκτούν αναπόφευκτα πολιτικό χαρακτήρα.

🚨 La relation entre Jordan Bardella (30 ans) et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles (22 ans) est désormais confirmée !



Selon Paris Match, le couple a été aperçu en toute discrétion… en Corse !



Entre le président du RN et la princesse issue de la royauté… pic.twitter.com/YvXKv2QL6p Advertisement April 8, 2026

Το ενδιαφέρον αναμένεται να ενταθεί ενόψει της οριστικής εξέλιξης της δικαστικής υπόθεσης της Μαρίν Λεπέν. Αν η απαγόρευση συμμετοχής της στις εκλογές παραμείνει σε ισχύ, ο Μπαρντελά θεωρείται ο πιθανότερος υποψήφιος της Εθνικής Συσπείρωσης για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Ο ίδιος επιμένει ότι η σύντροφός του δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική γυναίκα» και δηλώνοντας πως είναι βαθιά ερωτευμένος μαζί της.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση εξέφρασε την υπερηφάνειά του για εκείνη, λέγοντας ότι ελπίζει οι Γάλλοι να τη γνωρίσουν. Παρότι στη Γαλλία η προσωπική ζωή των πολιτικών συνήθως αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη ανοχή, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η εικόνα της πολυτέλειας παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο ο Μπαρντελά θα πρέπει να διαχειριστεί προσεκτικά στην πορεία του προς το Ελιζέ.

Με πληροφορίες από The Telegraph

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