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Προκειμένου να κρύψει τα κλεμμένα κοσμήματα από την αστυνομία, ένας ληστής τα κατάπιε, αναγκάζοντας τις αρχές να επιστρατεύσουν μια ασυνήθιστη μέθοδο για να τα ανακτήσουν.

Ένοχος 32χρονος που έκλεψε και κατάπιε κοσμήματα $770.000 από κατάστημα Tiffany’s

Ο Τζέιθαν Γκίλντερ κρίθηκε ένοχος για ληστεία που έκανε τον Φεβρουάριο του 2025 σε κατάστημα της Tiffany στη Φλόριντα των ΗΠΑ, αρπάζοντας δύο ζευγάρια σκουλαρίκια με διαμάντια, σύμφωνα με το New York Post.

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Ο 32χρονος Γκίλντερ είχε εμφανιστεί τότε στο κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Millenia στο Ορλάντο και αρχικά προσποιήθηκε ότι εκπροσωπεί παίκτη που αγωνίζεται στους Ορλάντο Μάτζικ, γνωστή ομάδα του NBA, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ακριβά κοσμήματα.

Το πρώτο ζευγάρι είχε αξία 160.000 δολάρια ενώ το δεύτερο αποτιμήθηκε στα 610.000 δολάρια κάτι που σημαίνει ότι ο Γκίλντερ κατάπιε σε δύο δόσεις τέσσερα σκουλαρίκια των 770.000 δολαρίων.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από κάμερα περιπολικού φαίνεται η προσπάθεια αστυνομικών να του αρπάξουν τα σκουλαρίκια.

Florida man convicted of stealing over $760k worth of Tiffany’s jewelry he swallowed https://t.co/OIHrWCcpoa https://t.co/Kt7dxNwC9c — New York Post (@nypost) October 26, 2026

Ο 32χρονος αρχίζει να χτυπιέται και να αντιστέκεται, ενώ τρεις έκπληκτοι αστυνομικοί προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν, απαιτώντας να «ανοίξει το στόμα του».

Μετά τη σύλληψή του, δεν του απαγγέλθηκε κατηγορία για την κλοπή, καθώς τα σκουλαρίκια δεν είχαν εντοπιστεί.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν ο Γκίλντερ βρισκόταν ήδη στη φυλακή καθώς άρχισε να ρωτά το προσωπικό εάν επρόκειτο να κατηγορηθεί «για αυτό που έχω στο στομάχι μου».

Μετά από εξετάσεις, επιβεβαιώθηκε ότι ο Γκίλντερ είχε όντως καταπιεί τα τέσσερα σκουλαρίκια κι έτσι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μέχρι να… ενεργηθεί!