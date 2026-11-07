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Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το κατάλληλο μακιγιάζ ματιών για να αναδείξουμε πραγματικά το φυσικό τους χρώμα; Ποιες αποχρώσεις σκιάς κάνουν τα καστανά μάτια να δείχνουν πιο φωτεινά, τα μπλε πιο έντονα και τα πράσινα ακόμη πιο εντυπωσιακά;

Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα έρχεται να δώσει το eyemaxxing, ένα από τα beauty trends που έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το TikTok και το Instagram να γεμίζουν με βίντεο που παρουσιάζουν διαφορετικούς συνδυασμούς σκιών ανάλογα με το χρώμα των ματιών.

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Η φιλοσοφία του trend βασίζεται στη θεωρία των χρωμάτων (color theory) και ειδικότερα στην ιδέα ότι οι αποχρώσεις που δημιουργούν αντίθεση μεταξύ τους μπορούν να κάνουν το φυσικό χρώμα των ματιών να ξεχωρίζει περισσότερο. Αντί, λοιπόν, να επιλέγουμε κάθε φορά μια ουδέτερη σκιά ή να ακολουθούμε απλώς τις εκάστοτε τάσεις στο μακιγιάζ, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το χρώμα της ίριδάς μας και να αναζητήσουμε τις αποχρώσεις που το συμπληρώνουν.

Όπως εξηγεί και η makeup educator Rose Siard στο 29Secrets για το eyemaxxing, η θεωρία των χρωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε έντονες ή πολύχρωμες σκιές. Ακόμη και μια πιο διακριτική απόχρωση με τον κατάλληλο υποτόνο μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πώς μπορούμε, λοιπόν, να εφαρμόσουμε το eyemaxxing ανάλογα με το χρώμα των ματιών μας;

1. Για καστανά μάτια: Μωβ, μπλε και μεταλλικές αποχρώσεις

Τα καστανά μάτια έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να συνδυαστούν με πολλές διαφορετικές αποχρώσεις. Ωστόσο, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τη λογική του eyemaxxing, αξίζει να δοκιμάσουμε σκιές σε μωβ και ψυχρούς μπλε τόνους, οι οποίες δημιουργούν ενδιαφέρουσα αντίθεση με τη ζεστασιά της καστανής ίριδας.

Το βαθύ μπλε, το navy, το δαμασκηνί και το μωβ μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη ένταση στο βλέμμα, ενώ οι χρυσές και μπρονζέ αποχρώσεις αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για όσους προτιμούν ένα πιο ζεστό και φωτεινό αποτέλεσμα.

Μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε μια διακριτική μπλε σκιά στην εξωτερική γωνία του ματιού ή ένα μωβ μολύβι κατά μήκος των βλεφαρίδων, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα πολύ έντονο μακιγιάζ.

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Το Harper’s Bazaar παρουσιάζει τις αποχρώσεις που αναδεικνύουν τα καστανά μάτια, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο χρώμα ίριδας προσφέρει μεγάλη ελευθερία στους πειραματισμούς με το μακιγιάζ.

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2. Για μπλε μάτια: Χάλκινες, χρυσές και θερμές γήινες αποχρώσεις

Αν έχουμε μπλε μάτια, η θεωρία των χρωμάτων μάς οδηγεί σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Το πορτοκαλί βρίσκεται απέναντι από το μπλε στον χρωματικό κύκλο, επομένως οι θερμές αποχρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν την αντίθεση που κάνει το χρώμα της ίριδας να ξεχωρίζει.

Δεν χρειάζεται, φυσικά, να επιλέξουμε μια έντονη πορτοκαλί σκιά. Μπορούμε να κινηθούμε σε πιο φορέσιμες επιλογές, όπως το χάλκινο (copper), το μπρονζέ, το τερακότα, το ροδακινί και το ζεστό χρυσό.

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Όπως αναφέρουν Makeup artists που μίλησαν στο Harper’s Bazaar ειδικά οι χάλκινες και οι καφέ σκιές με πορτοκαλί υποτόνους μπορούν να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα κολακευτικό αποτέλεσμα. Για ένα καθημερινό μακιγιάζ, μπορούμε να εφαρμόσουμε μια απαλή χάλκινη σκιά στο κινητό βλέφαρο και να ολοκληρώσουμε με καφέ μάσκαρα ή ένα διακριτικό καφέ eyeliner.

3. Για πράσινα μάτια: Μπορντό, δαμασκηνί και μωβ αποχρώσεις

Το athrbeauty σημειώνει ότι στην περίπτωση των πράσινων ματιών, ιδιαίτερα κολακευτικές μπορούν να αποδειχθούν οι αποχρώσεις που κινούνται προς το κόκκινο και το μωβ. Το μπορντό, το δαμασκηνί, το βαθύ μωβ και το mauve δημιουργούν αντίθεση με το πράσινο και μπορούν να κάνουν την ίριδα να φαίνεται πιο έντονη.

Αν δεν θέλουμε ένα πολύ δραματικό αποτέλεσμα, μπορούμε να επιλέξουμε μια απαλή μωβ σκιά σε όλο το κινητό βλέφαρο ή να χρησιμοποιήσουμε ένα μπορντό μολύβι κοντά στη γραμμή των βλεφαρίδων. Για ένα πιο βραδινό look, οι βαθύτερες berry αποχρώσεις μπορούν να προσθέσουν ένταση χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουμε στο κλασικό μαύρο smoky eye.

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Εναλλακτικά, μπορούμε να πειραματιστούμε με ζεστές καφέ αποχρώσεις και διακριτικούς χρυσούς τόνους, ιδιαίτερα αν θέλουμε να αναδείξουμε τις πιο θερμές λεπτομέρειες της ίριδας μας.

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Μερικά μικρά tips για να δοκιμάσουμε το eyemaxxing

Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ολόκληρη τη συλλογή των καλλυντικών μας για να δοκιμάσουμε το συγκεκριμένο trend. Μερικές μικρές αλλαγές στην επιλογή των χρωμάτων αρκούν για να πειραματιστούμε με διαφορετικά looks.

Ξεκινάμε με μία μόνο απόχρωση: Αν δεν έχουμε συνηθίσει τις χρωματιστές σκιές, μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα μολύβι ή μια διακριτική σκιά σε συμπληρωματικό χρώμα.

Σύμφωνα με την vogue δεν ξεχνάμε τους υποτόνους: Δεν έχει σημασία μόνο αν έχουμε καστανά, μπλε ή πράσινα μάτια, αλλά και αν η ίριδά μας έχει χρυσές, γκριζωπές ή άλλες χρωματικές λεπτομέρειες.

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Πειραματιζόμαστε με την ένταση: Μια απαλή σκιά για το πρωί και μια πιο βαθιά απόχρωση για το βράδυ μπορούν να αξιοποιήσουν την ίδια χρωματική θεωρία με εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα.

Το allure επισημαίνει ότι είναι καλό να δίνουμε σημασία στο blending: Το καλό σβήσιμο των σκιών βοηθά τις αποχρώσεις να ενσωματώνονται φυσικά μεταξύ τους και αποφεύγει τις απότομες χρωματικές αντιθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το eyemaxxing δεν αποτελεί ένα σύνολο αυστηρών κανόνων για το τι μπορούμε ή δεν μπορούμε να φορέσουμε. Η απόχρωση της επιδερμίδας, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, οι προσωπικές μας προτιμήσεις, αλλά και η διάθεση της στιγμής παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Το ζητούμενο είναι να ανακαλύψουμε ποια χρώματα μάς αρέσουν και μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφα.

Με πληροφορίες από 29Secrets,Harper’s Bazaar,athrbeauty,vogue, allure