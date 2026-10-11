Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027 με προϋπολογισμό δύο δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη 20.000 δικαιούχων.

Η δράση διευρύνει τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, αυξάνοντας το ανώτατο όριο ηλικίας στα 55 έτη και επιτρέποντας δανειοδότηση για ακίνητα αξίας έως 300.000 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια για άγαμους, έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε περισσότερα νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος μπορεί να καλύψει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ το υπόλοιπο 10% πρέπει να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του δικαιούχου.

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Περισσότερους πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία φιλοδοξεί να διευκολύνει το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις.

Η νέα δράση προβλέπει διεύρυνση των ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά και αύξηση των ορίων για την αξία του ακινήτου και το ποσό του στεγαστικού δανείου. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να αγοράσουν κατοικία εξαιτίας των υψηλών τιμών στην αγορά ακινήτων.

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Οι τελικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναμένεται να οριστικοποιηθούν πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Προϋπολογισμός 2 δισ. ευρώ και 20.000 δικαιούχοι

Ο προϋπολογισμός του «Σπίτι μου 3» ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, με στόχο να επωφεληθούν περίπου 20.000 νέοι, ζευγάρια και οικογένειες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Μία από τις βασικές αλλαγές σε σχέση με το «Σπίτι μου 2» αφορά το ηλικιακό όριο, το οποίο αυξάνεται στα 55 έτη από τα 50. Παράλληλα, το ανώτατο όριο της αξίας του ακινήτου ανεβαίνει στις 300.000 ευρώ, από 250.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσό δανειοδότησης αυξάνεται στις 230.000 ευρώ, από 190.000 ευρώ.

Αλλαγές προβλέπονται και στα εισοδηματικά κριτήρια, με υψηλότερα όρια για τους άγαμους, τα ζευγάρια και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί για το πρόγραμμα, τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Το ανώτατο εισόδημα αυξάνεται στις 25.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ.

Το ανώτατο εισόδημα αυξάνεται στις 25.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ. Έγγαμοι: Το όριο ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ, από 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, αντί για 4.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Το όριο ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ, από 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, αντί για 4.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Μονογονεϊκές οικογένειες: Το ανώτατο εισόδημα διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, αντί για 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να διεκδικήσουν ένα στεγαστικό δάνειο με ευνοϊκότερους όρους. Παράλληλα, για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά προβλέπεται αύξηση των επιτρεπόμενων τετραγωνικών μέτρων κατά 10 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν των τεσσάρων.

Πόσο από την αξία του ακινήτου καλύπτει το δάνειο

Η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ το υπόλοιπο 10% θα πρέπει να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του δικαιούχου.

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Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της δράσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η απόκτηση κατοικίας παραμένει δύσκολη για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών.

Η εμπειρία από τα δύο προηγούμενα προγράμματα αποτυπώνεται και στον αριθμό των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Συγκεκριμένα, από το «Σπίτι μου 1» υπογράφηκαν 7.814 συμβάσεις, ενώ από το «Σπίτι μου 2» άλλες 14.114, με τον συνολικό αριθμό να προσεγγίζει τις 22.000.

«Ευκαιρία ζωής»: Τι λένε οι δικαιούχοι του «Σπίτι μου 2»

Τη σημασία της πρόσβασης σε ένα στεγαστικό δάνειο με ευνοϊκότερους όρους περιγράφουν και δικαιούχοι του προηγούμενου προγράμματος.

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Ο 28χρονος Δημήτρης Σταυριανάκης εργαζόταν όσο σπούδαζε για να καλύπτει τα προσωπικά του έξοδα και τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια έχει ενταχθεί στην αγορά εργασίας, στον τομέα που επιθυμούσε. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πριν ενημερωθεί για το πρόγραμμα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα αποκτούσε δικό του σπίτι.

Το περιορισμένο κεφάλαιο που διέθετε, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος του τραπεζικού δανεισμού και τις τιμές των ακινήτων, καθιστούσαν την αγορά κατοικίας απαγορευτική. Όταν έμαθε για το «Σπίτι μου 2» από γνωστό του, αποφάσισε να εξετάσει τις δυνατότητες που του προσέφερε.

Για τον ίδιο, η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποδείχθηκε «ευκαιρία ζωής». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εξασφάλισα την πρώτη μου κατοικία μου. Μάλιστα θα έλεγα ότι υπήρξα και τυχερός γιατί κατάφερα να βρω σπίτι στην ευρύτερη περιοχή όπου επιθυμούσα-όχι μακριά από εκεί που μεγάλωσα-που πληρούσε τις προϋποθέσεις που είχα θέσει. Να έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης».

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Ο ίδιος εξηγεί ότι η μηνιαία δόση του δανείου του είναι διαχειρίσιμη και αισθητά χαμηλότερη από εκείνη ενός συνηθισμένου στεγαστικού δανείου. Μάλιστα, εκτιμά ότι αν το ακίνητο νοικιαζόταν, το μηνιαίο μίσθωμα θα μπορούσε να είναι έως και 200 ευρώ υψηλότερο από τη δόση που καταβάλλει.

«Πριν το πρόγραμμα ήξερα ότι δεν μπορούσα να αποκτήσω σπίτι», λέει, προσθέτοντας ότι πλέον έχει μια σταθερή βάση, την οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει ακόμη και αν αλλάξουν οι συνθήκες και οι ανάγκες της ζωής του.

Αντίστοιχη εμπειρία περιγράφουν ο Χρήστος και η Ελίνα, ένα νεαρό ζευγάρι που, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, χρειάστηκε μια κατοικία που να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της οικογένειας.

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Στην έκδοση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Ιστορίες που άλλαξαν ζωές – 26 προγράμματα – ένα υπουργείο – κάθε οικογένεια», η οποία παρουσιάστηκε στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το ζευγάρι μοιράζεται την εμπειρία του από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

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Όπως αναφέρουν, ενημερώθηκαν για τη δράση μέσω του διαδικτύου και κατάφεραν να αποκτήσουν δικό τους σπίτι, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες χωρίς τη στήριξη του προγράμματος.

Η νέα κατοικία είναι μεγαλύτερη, πιο άνετη και βρίσκεται σε περιοχή που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους. Επιπλέον, η μηνιαία δόση του δανείου είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με ένα κοινό στεγαστικό δάνειο. «Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί τα χρήματα που θα δίναμε θα τα δώσουμε κάπου αλλού, δηλαδή σε ανάγκες της οικογένειάς μας, των παιδιών», αναφέρουν.

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