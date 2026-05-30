Η πρώτη κατοικία δεν είναι απλώς ένα ακίνητο. Είναι το σημείο όπου συναντώνται η οικονομική ασφυξία, τα κόκκινα δάνεια, οι πλειστηριασμοί, η ακρίβεια στα ενοίκια και η ανάγκη μιας δεύτερης ευκαιρίας για όσους δεν μπορούν πια να σηκώσουν το βάρος των οφειλών τους. Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό: να κρατήσει τους πραγματικά ευάλωτους μέσα στο σπίτι τους, ακόμη κι αν έχουν χάσει την ιδιοκτησία του.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας επιστρέφει δυναμικά στην επικαιρότητα, αυτή τη φορά όχι με την παλιά μορφή των οριζόντιων ρυθμίσεων ή των μαζικών δικαστικών προσφυγών, αλλά μέσα από ένα νέο μοντέλο: ο ευάλωτος οφειλέτης μπορεί να χάσει την κυριότητα του ακινήτου του, αλλά όχι αναγκαστικά και τη στέγη του.

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται στην τελική ευθεία, θα αγοράζει την κύρια κατοικία ευάλωτων οφειλετών που έχουν φτάσει σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους και στη συνέχεια θα τους την επαναμισθώνει. Με απλά λόγια, ο πρώην ιδιοκτήτης θα γίνεται ενοικιαστής στο ίδιο του το σπίτι.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η μίσθωση θα μπορεί να διαρκεί έως 12 χρόνια, με κρατική στήριξη στο ενοίκιο που, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα. Στο τέλος της περιόδου, ο οφειλέτης θα έχει δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας, εφόσον η οικονομική του κατάσταση το επιτρέπει.

Πρόκειται για ένα μέτρο που δεν απευθύνεται σε όλους τους δανειολήπτες, ούτε αποτελεί γενική «ασπίδα» για κάθε πρώτη κατοικία. Αφορά τους ευάλωτους οφειλέτες, δηλαδή νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια και βρίσκονται στο τελικό στάδιο πίεσης από χρέη, κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς.

Η φιλοσοφία του μέτρου είναι διπλή: από τη μία, να μην πεταχτεί στον δρόμο ένα νοικοκυριό που πραγματικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί· από την άλλη, να μην αναβιώσει ένα καθεστώς γενικευμένης προστασίας που στο παρελθόν άφηνε χώρο και σε στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Τι σημαίνει πρακτικά ο Φορέας

Το νέο σχήμα λειτουργεί ως εξής: όταν ένας ευάλωτος οφειλέτης δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται και κινδυνεύει να χάσει την κύρια κατοικία του, ο Φορέας μπορεί να αποκτήσει το ακίνητο. Ο οφειλέτης παραμένει μέσα στο σπίτι, αλλά πλέον ως μισθωτής, πληρώνοντας ενοίκιο.

Το ενοίκιο αυτό θα επιδοτείται από το κράτος. Η ενίσχυση δεν θα καλύπτει απαραιτήτως το σύνολο του ποσού, αλλά θα λειτουργεί ως ανάχωμα ώστε το μηνιαίο βάρος να είναι πιο διαχειρίσιμο για το ευάλωτο νοικοκυριό.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με έναν κλασικό πλειστηριασμό είναι ότι ο οφειλέτης δεν αποκόπτεται άμεσα από την κατοικία του. Δεν χάνει τη στέγη, την καθημερινότητα, το σχολείο των παιδιών, τη γειτονιά, το κοινωνικό του περιβάλλον. Χάνει την ιδιοκτησία, αλλά διατηρεί την κατοίκηση και την προοπτική να ξαναπάρει το σπίτι πίσω.

Αυτό είναι και το πιο ευαίσθητο σημείο του νέου πλαισίου: δεν πρόκειται για πλήρη διάσωση της ιδιοκτησίας, αλλά για διάσωση της στέγης. Και αυτή η διάκριση έχει σημασία.

Ποιοι μπορούν να προστατευθούν

Η ένταξη στο πλαίσιο περνά από τη Βεβαίωση Ευάλωτου Οφειλέτη. Η βεβαίωση εκδίδεται ψηφιακά, μετά από ελέγχους σε εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και λοιπά κριτήρια. Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί ότι ο αιτών βρίσκεται πράγματι σε κατάσταση ευαλωτότητας και ότι δεν αξιοποιεί το σύστημα καταχρηστικά.

Οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν, μέχρι την πλήρη λειτουργία του Φορέα, να ενταχθούν στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Στήριξης. Εκεί προβλέπεται κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως και αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις, όσο ο οφειλέτης παραμένει ενταγμένος και λαμβάνει την επιδότηση.

Με άλλα λόγια, το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα λειτουργεί ως γέφυρα μέχρι να ενεργοποιηθεί πλήρως ο Φορέας. Δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα, αλλά αγοράζει χρόνο και προστατεύει προσωρινά τη στέγη.

Ο εξωδικαστικός ως δεύτερη γραμμή άμυνας

Παράλληλα με τον Φορέα, κομβικό ρόλο έχει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών. Για χιλιάδες νοικοκυριά, ο εξωδικαστικός είναι το πρώτο φίλτρο πριν φτάσουν στο σημείο να χρειαστούν τον Φορέα.

Η λογική είναι απλή: όσο υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης, ο οφειλέτης πρέπει να προσπαθήσει να κρατήσει την ιδιοκτησία του μέσα από μια βιώσιμη συμφωνία με τράπεζες, servicers, Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία. Ο Φορέας μπαίνει στο παιχνίδι όταν αυτή η δυνατότητα έχει εξαντληθεί.

Στο νέο πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να δώσει στον πολίτη μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το τι θέλει να προστατεύσει. Για παράδειγμα, ένας οφειλέτης μπορεί να επιλέξει να προστατεύσει μόνο την κύρια κατοικία του, αποδεχόμενος ενδεχομένως ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερο «κούρεμα» και χαμηλότερη μηνιαία δόση.

Αυτό πρακτικά μετακινεί το βάρος από την οριζόντια προστασία στην επιλεκτική διάσωση. Το κράτος δεν υπόσχεται ότι θα προστατεύσει τα πάντα. Υπόσχεται, όμως, ότι για τον πραγματικά ευάλωτο, η πρώτη κατοικία θα είναι το τελευταίο όριο πριν την κοινωνική κατάρρευση.

Γιατί η πρώτη κατοικία έγινε ξανά κεντρικό ζήτημα

Η συζήτηση για την πρώτη κατοικία δεν μπορεί να αποκοπεί από τη γενικότερη στεγαστική κρίση. Τα τελευταία χρόνια, η κατοικία στην Ελλάδα έχει γίνει ακριβότερη όχι μόνο για όσους θέλουν να αγοράσουν, αλλά και για όσους απλώς προσπαθούν να νοικιάσουν.

Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί, οι τιμές πώλησης έχουν ανέβει, τα διαθέσιμα εισοδήματα δεν ακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό και η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη για πολλά νοικοκυριά. Η πρώτη κατοικία, άλλοτε αυτονόητος στόχος για μια οικογένεια, έχει μετατραπεί σε δύσκολη εξίσωση.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη για νέους, μονογονεϊκές οικογένειες, χαμηλόμισθους, συνταξιούχους και όσους βρέθηκαν με δάνεια παλαιότερων δεκαετιών, σε εποχές διαφορετικών εισοδημάτων και επιτοκίων. Για αυτούς, η απώλεια της πρώτης κατοικίας δεν είναι απλώς οικονομικό γεγονός. Είναι κοινωνικό σοκ.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκά και ελληνικά στοιχεία, η Ελλάδα παραμένει στις χώρες όπου το κόστος στέγασης καταλαμβάνει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και νοικοκυριά που δεν θεωρούνται επισήμως «φτωχά» μπορεί να πιέζονται ασφυκτικά από δόσεις, ενοίκια, λογαριασμούς και καθημερινές ανάγκες.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη πρόκληση: το κράτος καλείται να ξεχωρίσει ποιος είναι πραγματικά ευάλωτος, ποιος μπορεί να ρυθμίσει, ποιος χρειάζεται άμεση προστασία και ποιος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τα κενά του συστήματος.

Το κοινωνικό στοίχημα

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων δεν είναι πανάκεια. Δεν λύνει από μόνος του το στεγαστικό πρόβλημα, δεν μειώνει τα ενοίκια, δεν αυξάνει την προσφορά κατοικιών και δεν αποκαθιστά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Είναι, όμως, ένας μηχανισμός ύστατης προστασίας. Και σε μια χώρα που βίωσε για χρόνια το τραύμα των κόκκινων δανείων, των δικαστικών εκκρεμοτήτων, των πλειστηριασμών και της αβεβαιότητας, αυτό δεν είναι λίγο.

Το ερώτημα είναι αν θα λειτουργήσει γρήγορα, δίκαια και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Αν οι ευάλωτοι θα μπορούν πράγματι να ενταχθούν χωρίς να χαθούν σε πλατφόρμες, δικαιολογητικά και καθυστερήσεις. Αν το επιδοτούμενο ενοίκιο θα είναι βιώσιμο. Αν η δυνατότητα επαναγοράς θα είναι ρεαλιστική ή απλώς θεωρητική.

Γιατί το να μένει κάποιος στο σπίτι του είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι να μπορεί να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Η νέα εποχή της πρώτης κατοικίας

Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σε μια νέα φάση: από την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας, στην προστασία υπό όρους· από τη λογική «κανείς δεν χάνει το σπίτι του», στη λογική «κανείς πραγματικά ευάλωτος δεν μένει χωρίς στέγη».

Η διαφορά είναι μεγάλη και πολιτικά φορτισμένη. Για κάποιους, το νέο πλαίσιο είναι ρεαλιστικό, επειδή αναγνωρίζει ότι τα χρέη δεν μπορούν να εξαφανιστούν χωρίς κόστος. Για άλλους, είναι επώδυνο, επειδή ο πολίτης χάνει την ιδιοκτησία του και μετατρέπεται σε ενοικιαστή στο ίδιο του το σπίτι.

Η αλήθεια βρίσκεται πιθανότατα στη μέση: ο Φορέας δεν είναι επιστροφή στην παλιά προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά ούτε και πλήρης εγκατάλειψη του οφειλέτη στην αγορά. Είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία, την τραπεζική πραγματικότητα και την κοινωνική ανάγκη να μη μείνει κανείς στον δρόμο.

Σε μια εποχή όπου η κατοικία γίνεται όλο και πιο ακριβή, η πρώτη κατοικία δεν είναι απλώς νομική κατηγορία. Είναι το τελευταίο σύνορο κοινωνικής ασφάλειας. Και το αν ο νέος μηχανισμός θα το προστατεύσει πραγματικά, θα φανεί όχι στις ανακοινώσεις, αλλά στις πόρτες που δεν θα κλείσουν πίσω από ανθρώπους που δεν έχουν πού αλλού να πάνε.