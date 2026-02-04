Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας, Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ – ως είναι πλέον το όνομά του μετά την αφαίρεση των τίτλων του- μετακόμισε από το μεγαλοπρεπές σπίτι του, όπως επιβεβαίωσε μια βασιλική πηγή την Τετάρτη, μετά από τις νέες καταστροφικές αποκαλύψεις σχετικά με τους δεσμούς του με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην πρίγκιπας, 65 ετών, ήλπιζε να παραμείνει στο Ρόιαλ Λοτζ, το σπίτι του στο Ουίνδσορ εδώ και δεκαετίες, για περισσότερο καιρό όπως ανέφερε η εφημερίδα Sun, αλλά αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει και μάλισιτα μέσα στη νύχτα και να εγκατασταθεί σε ένα εξοχικό στο Σάντρινγκχαμ, στο κτήμα του βασιλιά στο Νόρφολκ.

Advertisement

Advertisement

Μια βασιλική πηγή επιβεβαίωσε ότι πλέον διέμενε εκεί, αλλά ότι ενδέχεται να επιστρέφει περιστασιακά στο Ουίνδσορ τις επόμενες εβδομάδες που θα διαρκεί η μεταβατική φάση.

Η είσοδος της μέχρι τώρα κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ στο Ρόιαλ Λοτζ

«Με την τελευταία δημοσιοποίηση αρχείων για την υπόθεση Έπσταϊν, του έγινε σαφές ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει», ανέφερε η Sun, επικαλούμενη ένα φιλικό πρόσωπο.

«Η αναχώρηση ήταν τόσο ταπεινωτική γι’ αυτόν που επέλεξε να το κάνει υπό την κάλυψη του σκότους».

Ο Κάρολος αφαίρεσε από τον Άντριου τους τίτλους του τον Οκτώβριο και δήλωσε ότι πρέπει να εγκαταελείψει την οικία στο Ουίνδσρο αφού και τότε είχαν έρθει στο φως νέες λεπτομέρειες για τη συνεχιζόμενη σχέση του αδελφού του με τον Έπσταϊν.

Ο βασιλιάς είχε εκφράσει επίσης την συμπάθειά του είναι προς τα θύματα κακοποίησης του κυκλώματος διακίνησγης λευκής σαρκός που «διοικουσε» ο Έπσταϊν.

Νέα αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση τα οποία δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή, περιελάμβαναν email που υποδηλώνουν ότι ο Άντριου διατηρούσε τακτική επαφή με τον Έπσταϊν για περισσότερα από δύο χρόνια, αφότου κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων.

Το εξοχικό στο Σάντρινγκχαμ όπου θα εγκατασταθεί ο πρώην πρίγκιπας

Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν και είχε προηγουμένως αρνηθεί ότι διατηρούσε δεσμούς με τον χρηματοδότη μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008, εκτός από μια επίσκεψη στη Νέα Υόρκη το 2010 για να τερματίσουν τη σχέση τους.