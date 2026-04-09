Ο πρώην Πρίγκιπας Άντριου φαίνεται πως γύρισε σελίδα, καθώς ολοκλήρωσε τη μετακόμισή του στο Marsh Farm, μια κατοικία εντός της βασιλικής έκτασης του Σάντρινγκχαμ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, ο Άντριου Μάουντμπάτεν – Ουίνδσορ εθεάθη πρόσφατα να περπατά χαλαρά με τον σκύλο του στους χώρους γύρω από το νέο του σπίτι, σε μια εικόνα που δείχνει μια πιο ήσυχη και απομονωμένη καθημερινότητα.

Η μετακόμιση ολοκληρώθηκε έπειτα από αρκετές καθυστερήσεις, καθώς το ακίνητο υποβαλλόταν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης. Μέχρι πρότινος, ο Άντριου διέμενε προσωρινά στο Wood Farm, επίσης εντός της ίδιας βασιλικής ιδιοκτησίας.

Η αποχώρησή του από το Royal Lodge, όπου ζούσε για πάνω από δύο δεκαετίες, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του. Η μετακίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με τις συνέπειες της εμπλοκής του στο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από ενεργό βασιλικό ρόλο.

Παράλληλα, ο αδελφός του, Βασιλιάς Κάρολος Γ΄, φέρεται να προχώρησε σε περαιτέρω περιορισμούς, αφαιρώντας του βασιλικά προνόμια και ασκώντας πίεση για την αποχώρησή του από το Royal Lodge.

Η καθυστέρηση στη μετακόμιση, σύμφωνα με βρετανικά μέσα, δημιούργησε και μικρές εντάσεις στο εσωτερικό της οικογένειας, καθώς ο Πρίγκιπας Έντουαρντ και η σύζυγός του Σοφία της Εδιμβούργου επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν το Wood Farm κατά την πασχαλινή περίοδο.

Πλέον, η εγκατάσταση στο Marsh Farm σηματοδοτεί μια προσπάθεια του Άντριου να διαμορφώσει μια πιο ήρεμη και σταθερή καθημερινότητα, μακριά από τη δημόσια πίεση και τα βασιλικά καθήκοντα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν διεθνή μέσα, οι νομικές και προσωπικές εκκρεμότητες εξακολουθούν να επηρεάζουν τη δημόσια εικόνα του.

Mε πληροφορίες από people.com