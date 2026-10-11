Το 2022 η Δούκισσα Νομικού είχε βρεθεί για λίγες μέρες στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα.

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Η παρουσία της συνοδευόταν από ομάδα ασφαλείας και συνεργάτες, γεγονός που δυσκόλευε την επικοινωνία με την υπόλοιπη ομάδα της εκπομπής.

Μετά από δύο εβδομάδες χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης και διαφωνιών για τον ρόλο της, η συνεργασία διακόπηκε οριστικά με επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.

Μετά την αποχώρηση της Δούκισσας Νομικού, τα ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής σημείωσαν άνοδο, οδηγώντας το Πρωινό στην πρώτη θέση της τηλεθέασης.

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Το καλοκαίρι του 2022, μετά την αποχώρηση της Φαίης Σκορδά από τον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας είχε προτείνει στον ΑΝΤ1 -και όχι το αντίστροφο- να βρεθεί δίπλα του η Δούκισσα Νομικού, όχι όμως ως δίδυμο, όπως ήταν με την πρώην σύζυγό του.

Για το λόγου το αληθές, το δελτίο Τύπου τότε ανέφερε: «Ενημέρωση με άποψη, ψυχαγωγία με σύγχρονη ματιά. Το ανανεωμένο “Πρωινό”, με τον Γιώργο Λιάγκα, έρχεται με άλλον… αέρα. Παρέα του, η Δούκισσα Νομικού».

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«Εγώ θέλω να είμαι εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα» ήταν τα πρώτα λόγια της πρώην Σταρ Ελλάς, στην πρεμιέρα της πρωινής εκπομπής. Από τις πρώτες μέρες όμως φάνηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και στους διαδρόμους του καναλιού υπήρχε μεγάλη συζητήση γύρω από την παρουσία της: Κάθε πρωί έμπαινε στο στούντιο με ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλειά της και συνεργάτες από την εταιρεία που είχε αναλάβει τότε τo management της, γεγονός που την έκανε αρκετά απρόσιτη στην υπόλοιπη ομάδα που δεν είχαν συνηθίσει μέχρι τότε να δουλεύουν έτσι.

Η εκπομπή ξεκίνησε με χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, και τότε άρχισε να δημιουργείται προβληματισμός για την επιλογή της εκθαμβωτικής Δούκισσας Νομικού, αφού η ίδια. έδειχνε να μην μπορεί και να μην επιθυμεί να συμβαδίσει με τον έντονο ρυθμό και τις απαιτήσεις της εκπομπής.

Η συνάντηση που οδήγησε στην αποχώρηση της Δούκισσας Νομικού

Τη δεύτερη εβδομάδα πραγματοποιείται μια συνάντηση γύρω από τον ρόλο της Δούκισσας Νομικού στην εκπομπή αφού όλες οι πλευρές είχαν τα παράπονά τους. Παρόντες σε αυτό το ραντεβού, εκτός από την ίδια και τον κεντρικό παρουσιαστή, ήταν και υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΝΤ1.

Εκείνη από την πλευρά της είχε παραπονεθεί ότι δεν της δινόταν ο λόγος με τον παρουσιαστή να της απαντάει ότι σε αυτές τις εκπομπές τον λόγο τον διεκδικείς και δεν σου χαρίζεται. Η συζήτηση καταλήγει σε αδιέξοδο και έτσι η Δούκισσα Νομικού αποχωρεί από την εκπομπή μετά από μόλις δύο εβδομάδες παρουσίας με τον σταθμό να στέλνει στα Μέσα την παρακάτω ανακοίνωση:

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει ότι η Δούκισσα Νομικού αποχωρεί από “Το Πρωινό”. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, υπήρξαν διαφωνίες σε θέματα που δεν θα επέτρεπαν την ομαλή λειτουργία της εκπομπής. Η Δούκισσα παραμένει αγαπητό μέλος της οικογένειας του ΑΝΤ1».

Η Δούκισσα Νομικού, ο Γιώργος Λιάγκας, η Κατερίνα Καινούργιου και η Φαίη Σκορδά το 2011.

Η συνέχεια τελικά φαίνεται πως «δικαίωσε» τον Γιώργο Λιάγκα, καθώς μετά την αποχώρησή της, τα ποσοστά της εκπομπής ανέβηκαν και τελικά το «Πρωινό» τερμάτισε πρώτο εκείνη τη σεζόν.

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Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς η Δούκισσα Νομικού δηλώνει στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου: «Για να αποχωρήσω – με ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια – πάει να πει πως κάτι έγινε που με στεναχώρησε σίγουρα πάρα πολύ. Ωστόσο, όλα καλά. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Το αφήνω πίσω και συνεχίζω».

Τέσσερα χρόνια μετά, η Δούκισσα Νομικού επιλέγει να μιλήσει ξανά για εκείνη τη δυσάρεστη στιγμή σε συνέντευξή της στον Αντώνη Σρόιτερ. Αυτή τη φορά δεν είναι τόσο λακωνική, αποφεύγει όμως να αναφέρει το όνομα του Γιώργου Λιάγκα.

«Για να φύγω, ενώ θεωρώ πως είμαι πολύ καλή επαγγελματίας, σίγουρα κάτι δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Σίγουρα πληγώθηκα πολύ, θύμωσα πολύ, στεναχωρήθηκα πολύ, απογοητεύτηκα πολύ και ένιωσα πως είχε έρθει στιγμή να βάλω τα όριά μου. Δεν έχω αποχωρήσει και δεν έχω αφήσει ποτέ δουλειά στη μέση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση.

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Επειδή δεν το συνηθίζω και θεωρώ ότι είμαι χαμηλών τόνων όλα αυτά τα χρόνια, δεν μου αρέσουν οι ίντριγκες, δεν προκαλώ, επομένως για να πάρω αυτή την απόφαση πάει να πει πως κάτι ξεπέρασε τα όρια για εμένα, χωρίς να θέλω να το προσωποποίησω. Ένιωσα πως αυτό έπρεπε να κάνω για εμένα».

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, o Γιώργος Λιάγκας δεν σκοπεύει να απαντήσει δημόσια στη Δούκισσα Νομικού μέσα από την εκπομπή του, αν και όσοι τον γνωρίζουν, είναι σίγουροι ότι θα βρει έναν τρόπο να περάσει το μήνυμά του χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα σε εκείνη. «Το άδοξο τέλος αυτής της επαγγελματικής σχέσης ήταν μια απόφαση του καναλιού, το οποίο τότε αποφάσισε να στηρίξει τον παρουσιαστή» αναφέρει άνθρωπος που εργάζεται στην εκπομπή. «Υπήρχε ένα συμβόλαιο που “έσπασε” με κοινή συναίνεση, γι’ αυτό κιόλας εκείνη δεν αποζημιώθηκε».

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