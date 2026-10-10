Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο μιας τίγρης σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας.

Το ζώο επιτέθηκε στον εισβολέα μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού ασφαλείας.

Οι εργαζόμενοι του πάρκου χρησιμοποίησαν ειδικά φυσίγγια αερίου για να απομακρύνουν την τίγρη από τον τραυματία, ενώ στο σημείο κατέφθασαν ασθενοφόρα και ελικόπτερο αεροδιακομιδής.

Οι υπεύθυνοι του πάρκου εκκένωσαν τις εγκαταστάσεις για λόγους ασφαλείας και τοποθέτησαν καλύμματα γύρω από το σημείο της επίθεσης.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η τίγρης παρέμεινε εντός του περιφραγμένου χώρου και δεν συντρέχει πλέον κίνδυνος για το κοινό.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10) σε ζωολογικό πάρκο στη Βρετανία, όταν ένας άνδρας μπήκε στον περιφραγμένο χώρο όπου ζει μια τίγρης, με αποτέλεσμα να δεχθεί την επίθεσή της μπροστά σε τρομοκρατημένους επισκέπτες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 13:30 στο Yorkshire Wildlife Park, στην περιοχή κοντά στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας. Ο άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει γνωστή, φέρεται να ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένος όταν εισήλθε στον χώρο της τίγρης. Το ζώο του επιτέθηκε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Advertisement

Advertisement

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές. Σε αυτά, ένας άνδρας που φορά μαύρη μπλούζα εμφανίζεται γονατισμένος στο έδαφος με τα χέρια ανοιχτά. Η τίγρη τον πλησιάζει από πίσω και τον δαγκώνει στην πλάτη, ρίχνοντάς τον κάτω και συνεχίζοντας την επίθεση. Σε κάποια στιγμή στέκεται πάνω από τον τραυματία, ο οποίος φαίνεται να την δείχνει με το δάχτυλό του και να φωνάζει επανειλημμένα «Σταμάτα!».

A man has reportedly jumped into the tiger enclosure at The Yorkshire Wildlife Park in England. Looking at these images, there is something wrong with this man. He is trying to point a finger at the tiger 😭💀 pic.twitter.com/8xCGpfzMNS October 10, 2026

Στο Yorkshire Wildlife Park έφτασαν αστυνομικοί, ασθενοφόρα και ελικόπτερο αεροδιακομιδής. Οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις, ενώ αποφασίστηκε το προσωρινό κλείσιμο του πάρκου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εργαζόμενοι φέρεται να χρησιμοποίησαν ειδικά φυσίγγια αερίου, με στόχο να τρομάξουν την τίγρη και να την απομακρύνουν από τον άνδρα. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν έως και πέντε πυροβολισμούς. Αρχικά υπήρχε αβεβαιότητα για την τύχη του ζώου, ωστόσο η αστυνομία διευκρίνισε στη συνέχεια ότι παρέμεινε μέσα στον περιφραγμένο χώρο.

Αυτόπτης μάρτυρας που είχε επισκεφθεί το πάρκο με την τετράχρονη ανιψιά του, ανέφερε ότι το προσωπικό τούς ζήτησε να αποχωρήσουν. Όπως περιέγραψε, οι εργαζόμενοι διατηρούσαν την ψυχραιμία τους, παρά την κρισιμότητα της κατάστασης. Ο ίδιος είδε να καταφθάνουν στο σημείο ελικόπτερο αεροδιακομιδής, ασθενοφόρο και «πάρα πολλοί αστυνομικοί».

Μιλώντας στην εφημερίδα The Star, μια άλλη επισκέπτρια περιέγραψε ότι βρισκόταν στο πάρκο με φίλη της όταν έκλεισε το πέρασμα που οδηγούσε από τον χώρο της τίγρης προς την έξοδο.

Advertisement

«Φαίνεται πως κάποιος πήδηξε μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Ο κόσμος λέει ότι άκουσε έναν πυροβολισμό και ότι κάποιος είτε πήδηξε είτε έπεσε μέσα», ανέφερε.

Αναφερόμενη στην αποχώρηση των επισκεπτών, πρόσθεσε: «Όταν φεύγεις, πρέπει να περάσεις μπροστά από τον χώρο της τίγρης και είχαν τοποθετήσει παντού μαύρους μουσαμάδες, οπότε δεν μπορούσες να δεις και πολλά».

Μετά το συμβάν, το προσωπικό τοποθέτησε μαύρα καλύμματα γύρω από το σημείο της επίθεσης, περιορίζοντας την ορατότητα προς τον χώρο.

Advertisement

Στο Yorkshire Wildlife Park ζουν δύο τίγρεις Αμούρ, ένα από τα μεγαλύτερα και σπανιότερα υποείδη τίγρης παγκοσμίως. Πρόκειται για τη θηλυκή Tschuna, βάρους περίπου 108 κιλών και την αρσενική Altai, η οποία μεταφέρθηκε στο πάρκο τον Μάρτιο του 2025. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια από τις δύο τίγρεις ενεπλάκη στην επίθεση.

Οι ανακοινώσεις της αστυνομίας και των διασωστών

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Γιορκσάιρ γνωστοποίησε ότι έλαβε κλήση για το περιστατικό στις 13:33 το Σάββατο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι κληθήκαμε στις 13:33 το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 για περιστατικό στο Yorkshire Wildlife Park, στο Ντόνκαστερ», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Advertisement

«Στείλαμε αρκετές μονάδες, μεταξύ των οποίων δύο ασθενοφόρα, το ελικόπτερο αεροδιακομιδής του Γιορκσάιρ και έναν γιατρό. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε από την πλευρά της ότι ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα. «Στις 13:35 σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, λάβαμε αναφορές ότι ένας άνδρας εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο τίγρης στο Yorkshire Wildlife Park», ανέφερε εκπρόσωπός της.

«Η τίγρης επιτέθηκε στη συνέχεια στον άνδρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό». Οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τους συγγενείς του τραυματία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητά του ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Advertisement

Παράλληλα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η τίγρης παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο της και διαβεβαίωσε πως δεν υφίσταται κίνδυνος για το κοινό.

Advertisement

«Μετά το περιστατικό, το Yorkshire Wildlife Park εκκενώθηκε και αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας έρευνες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η διοίκηση του πάρκου επιβεβαίωσε ότι στον χώρο των τίγρεων σημειώθηκε «σοβαρό περιστατικό» και ότι τέθηκαν αμέσως σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: Daily Mail

Advertisement