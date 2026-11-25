Συνέλαβαν δύο Αλβανούς για τη διάρρηξη στο εξοχικό Γουίλιαμ και Κέιτ στο Νόρφολκ: Δεν γνώριζαν ότι ήταν βασιλική κατοικία - Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής συνελήφθησαν για τη διάρρηξη στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο κτήμα Σάντρινγχαμ.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για διάρρηξη με σκοπό την κλοπή και παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο εντός του βασιλικού κτήματος.

Οι αρχές συνέλαβαν τους δράστες μετά από ειδοποίηση για ύποπτη δραστηριότητα και οι δύο άνδρες αναμένεται να παρουσιαστούν στο δικαστήριο του Νόριτς.

Το πριγκιπικό ζεύγος και τα παιδιά τους δεν βρίσκονταν στην κατοικία κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η αστυνομία εξετάζει τα κίνητρα των συλληφθέντων.

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Δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για τη διάρρηξη που σημειώθηκε στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο Νόρφολκ της Αγγλίας.

Πρόκειται για τον 34χρονο Μίργκεν Ντόκου και τον 32χρονο Αριλεν Ντότσι, στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάρρηξη με σκοπό την κλοπή και παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Νόρφολκ, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν εντός του βασιλικού κτήματος όπου βρίσκεται η κατοικία του πριγκιπικού ζεύγους.

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Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου στο Νόριτς την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, και οι δύο άνδρες έχουν αλβανική καταγωγή, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να είχε υποβάλει αίτηση ασύλου στη Βρετανία και να βρίσκεται στη χώρα χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρεται να μην είχαν αντιληφθεί ότι η κατοικία στην οποία εισέβαλαν ανήκει στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, αλλά και το ενδεχόμενο να υπήρχαν πρόσθετα κίνητρα πίσω από την ενέργειά τους.

BREAKING: Two men have been arrested on suspicion of burglary following an alleged break-in at William and Kate's Norfolk home.



Full story: https://t.co/5AgcR3EVeN



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DyTyMsfwMO — Sky News (@SkyNews) November 24, 2026

2 Albanians have been arrested following a break in at Prince William's country residence.

One of them was an asylum seeker.

Maybe now the Government will try to tighten the borders? pic.twitter.com/XK4qeQTUmU — Just Right Frank (@justrightFrank) November 25, 2026

Η διάρρηξη στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγχαμ

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, όταν η αστυνομία του Νόρφολκ ειδοποιήθηκε για ύποπτη δραστηριότητα σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του κτήματος Σάντρινγχαμ, στην ανατολική Αγγλία.

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Η The Sun ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε ότι οι έρευνες αφορούσαν διάρρηξη στο Άνμερ Χολ, την εξοχική κατοικία δέκα υπνοδωματίων που χρησιμοποιούν ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου και η σύζυγός του.

Το συγκεκριμένο ακίνητο έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια, καθώς η βασίλισσα Ελισάβετ το είχε προσφέρει στον Γουίλιαμ και την Κέιτ ως γαμήλιο δώρο το 2011.

Two men have today been charged with burglary and trespass following allegations of a burglary of a country home in Norfolk. They will appear at Norwich Magistrates’ Court today (25 November). pic.twitter.com/JGrTF4u1R8 Advertisement November 25, 2026

Πού βρίσκονταν ο Γουίλιαμ και η Κέιτ την ώρα της διάρρηξης

Την ώρα του περιστατικού, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους δεν βρίσκονταν στο Άνμερ Χολ.

Η οικογένεια χρησιμοποιεί την κατοικία στο Νόρφολκ κυρίως για τις διακοπές της και για σύντομες αποδράσεις μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις της.

Η βασική κατοικία τους βρίσκεται στο Κάστρο του Γουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου.

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