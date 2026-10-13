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Ο δράστης χρησιμοποίησε σφυρί για να διαπράξει το έγκλημα και στη συνέχεια απέκρυψε τον θάνατο της συζύγου του για δύο εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, ο δράστης παρίστανε τη σύζυγό του στέλνοντας ψευδή μηνύματα στην κόρη της, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε εφαρμογές γνωριμιών και ξόδευε τα χρήματά της.

Ο δικαστής χαρακτήρισε κυνικούς τους ισχυρισμούς του δράστη περί κακοποίησης και απέρριψε τις δικαιολογίες που χρησιμοποίησε για να καλύψει την εξαφάνιση της θανούσης.

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Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αστυνομικού τμήματος στη Βρετανία καταγράφει τη στιγμή που ο 46χρονος Ντέιβιντ Μπαράκλοου εμφανίστηκε στις αρχές και παραδέχθηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, την 37χρονη Καρολάν. Η ομολογία του έγινε τον περασμένο Μάρτιο, περίπου δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία, ενώ αρχικά είχε δηλώσει στους αστυνομικούς ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του.

A man who killed his wife and hid her body in a freezer has been handed a life sentence for her murder. 37-year-old Carolann Barraclough was found dead in March, with David Barraclough admitting her murder at Leeds Crown Court on Tuesday just as his trial was due to get underway . The court head that he killed his wife with a claw hammer while her body was stored in a chest freezer. The 46-year-old kept up an elaborate facade for almost two weeks to conceal the fact that his wife Carolann Barraclough, 37, was dead at their home in Horbury, Wakefield. During that time, he also downloaded a dating app, exchanged explicit messages on the internet and even used Mrs Barraclough’s phone to convince her daughter that she was exchanging messages with her mother in hospital. Advertisement Advertisement October 9, 2026

Μετά το έγκλημα με θύμα την 37χρονη που ήταν μητέρα τριών παιδιών, ο δράστης συνέχισε να στέλνει μηνύματα από το κινητό της σε μια από τις κόρες της προσποιούμενος ότι η γυναίκα ήταν ακόμη ζωντανή και ανάρρωνε από μια ασθένεια στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, μετά τη δολοφονία ο Μπαράκλοου άρχισε να αναζητά συνοδούς επί πληρωμή στο διαδίκτυο, εγγράφηκε στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder και ξόδευε τα χρήματα της συζύγου του σε τοπικές παμπ.

Στους αστυνομικούς ο 46χρονος δράστης ισχυρίστηκε ήταν «θύμα» και «ένα αγόρι 108 κιλών που κανείς δεν θα πιστέψει».

Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλακή

Την περασμένη Παρασκευή σε δικαστήριο του Λιντς, ο Μπαράκλοου καταδικάστηκε καταδίκασε σε κάθειρξη 21 ετών και έξι μηνών με τον δικαστή να χαρακτηρίζει «κυνικό» τον ισχυρισμό του περί κακοποίησης. «Έπλεξε έναν ιστό από ψέματα για να εξηγήσει την εξαφάνιση της συζύγου του, λέγοντας στα παιδιά του και σε άλλους ότι ήταν άρρωστη και λάμβανε θεραπεία, στέλνοντας μηνύματα από το κινητό της για να συντηρήσει αυτή την ψεύτικη ιστορία. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να επιτρέψει στην κόρη της να ανταλλάσσει μηνύματα με το κινητό της μητέρας της, πιστεύοντας ότι επικοινωνούσε με εκείνη και όχι μαζί του».