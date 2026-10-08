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Με τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο υγείας Ελευσίνας ένας 32χρονος.

Ο φύλακας του κέντρου υγείας ενημέρωσε, όπως όφειλε, την αστυνομία και άμεσα στη δομή υγείας πήγε κλίμα και της ασφάλειας να ξεκινήσει την έρευνα.

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Σύμφωνα με την πρώτη κατάθεση του θύματος, δύο άτομα γνωστά για τις ακροδεξιές πεποιθήσεις τους του επιτέθηκαν για να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο του.

Εκείνος αντιστάθηκε και τον χτύπησαν με μαχαίρι στο πόδι.

Ο 32χρονος ανήκει σε αντιφασιστική ομάδα της περιοχής και οι αστυνομικές αρχές ερευνούν εάν η επίθεση είχε ρατσιστικό υπόβαθρο ή όχι.

Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται στο Τζάνειο εκτός κινδύνου.