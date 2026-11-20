Αγιος Δημήτριος: Σύλληψη 44χρονου σε ειδικό σχολείο - Εδειξε τα γεννητικά του όργανα και φίλησε τη δασκάλα - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI

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Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στο 1ο Ειδικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, όταν 44χρονος μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού φέρεται να μπήκε σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος, να κατέβασε το παντελόνι του και να φίλησε εκπαιδευτικό.

Ο άνδρας συνελήφθη με κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση. Μετά την καταγγελία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση του υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

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Έρευνα από τις Αρχές και στήριξη της σχολικής κοινότητας

Καθώς ο διευθυντής του σχολείου απουσίαζε με νόμιμη άδεια, η υποδιευθύντρια μετέβη στην Αστυνομία και κατέθεσε για το συμβάν. Παράλληλα, δόθηκε εντολή να υποβληθεί αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ώστε να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης και τυχόν πρόσθετα αδικήματα.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν μέτρα παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής επισκέφθηκε το σχολείο, ενώ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου αναμένεται να συνδράμουν και ψυχολόγοι, με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής προανήγγειλε, τέλος, την ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων διοικητικών και πειθαρχικών διαδικασιών σε βάρος του εμπλεκόμενου εργαζομένου, με προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών και την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.